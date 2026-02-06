  • Delo d.o.o.
V ZVEZDAH

Najboljši čas za oddih

Vsakdo potrebuje čas za počitek in regeneracijo, a ni vseeno, kdaj pripravimo kovčke in odrinemo.
Za vodnarje in tehtnice so super spomladanske počitnice. FOTO: Jana Murr/Getty Images

Raki in levi ljubijo poletje. FOTO: Peera Sathawirawong/Getty Images

Strelci pozimi uživate v novih izkušnjah in širjenju obzorij. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

N. N.
 6. 2. 2026 | 21:00
4:20
Ko se odločamo za dopust, pogosto upoštevamo službene obveznosti, družinske načrte in finančne zmožnosti. Ali ste kdaj pomislili, da bi lahko zvezde imele boljši odgovor na vprašanje, kdaj je pravi čas za počitek? Astrologija nam lahko pomaga določiti najboljši čas za dopust glede na naše horoskopsko znamenje. Poglejmo, kdaj bi morali različni znaki zodiaka zložiti stvari v kovčke in se odpraviti na zaslužen oddih.

Ovni, ki jih vodi Mars, so znani po svoji energičnosti in potrebi po nenehnem gibanju. Najboljši čas za dopust je spomladi, ko narava oživi in ovne napolni z dodatno energijo. Aprila in maja boste najbolj uživali v pustolovskih počitnicah, polnih adrenalina.

Rojene v znamenju bika vodi Venera, ljubijo udobje in razkošje. Najboljši čas za vaš dopust je poletje, ko lahko uživate v toplem vremenu in razvajate svoje čute. Julij in avgust sta idealna meseca za obisk luksuznih destinacij, kjer lahko uživate v dobri hrani in sprostitvi.

Dvojčki, ki jih vodi Merkur, so radovedni in družabni. Jesen je najboljši čas za dopust, saj boste takrat najbolj odprti za nova spoznanja in druženja. September in oktober sta odlična meseca za raziskovanje novih mest in spoznavanje novih kultur.

Raki in levi ljubijo poletje. FOTO: Peera Sathawirawong/Getty Images
Raki in levi ljubijo poletje. FOTO: Peera Sathawirawong/Getty Images

Rojeni v znamenju raka, ki jih vodi Luna, so čustveni in navezani na dom. Najboljši čas za dopust je poletje, ko lahko uživate v miru in toplini. Junij in julij sta idealna meseca za preživljanje časa z družino ob morju ali jezeru, kjer se boste počutili najbolj domače.

Levi, ki jih vodi Sonce, so samozavestni in radi v središču pozornosti. Najboljši čas za dopust je konec poletja, ko lahko uživate v sončnih žarkih in družabnih dogodkih. Avgust in september sta odlična meseca za obisk glamuroznih destinacij in udeležbo na ekskluzivnih zabavah.

Rojeni v znamenju device, ki jih vodi Merkur, so analitični in praktični. Najboljši čas za dopust je zgodnja jesen, ko boste lahko uživali v miru in urejenosti. September in oktober sta idealna meseca za obisk kulturnih destinacij, kjer lahko raziskujete muzeje in zgodovinske spomenike.

Pravočasno načrtovan dopust lahko prinese neprecenljive trenutke sprostitve in sreče.

Tehtnice, ki jih vodi Venera, ljubijo ravnovesje in lepoto. Na dopust naj se tehtnice odpravijo spomladi, ko narava cveti in vas obdaja s harmonijo. Maj in junij sta odlična meseca za obisk romantičnih destinacij, kjer lahko uživate v umetnosti in kulturi.

Škorpijoni, ki jih vodi Pluton, so strastni in skrivnostni. Najboljši čas za dopust je jesen, ko lahko uživate v mističnem vzdušju. Oktober in november sta idealna meseca za raziskovanje skritih kotičkov in doživljanje intenzivnih avantur.

Rojeni v znamenju strelca, ki jih vodi Jupiter, so optimistični in pustolovski. Najboljši čas za dopust je zima, ko lahko uživate v novih izkušnjah in širjenju obzorij. December in januar sta odlična meseca za daljša potovanja in raziskovanje eksotičnih krajev.

Strelci pozimi uživate v novih izkušnjah in širjenju obzorij. FOTO: Sam Edwards/Getty Images
Strelci pozimi uživate v novih izkušnjah in širjenju obzorij. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

Kozorogi, ki jih vodi Saturn, so ambiciozni in disciplinirani. Najboljši čas za dopust je zima, ko lahko uživate v miru in refleksiji. Januar in februar sta idealna meseca za obisk gorskih krajev, kjer lahko uživate v zimskih športih in sprostitvi v naravi.

Vodnarji, vodi jih Uran, so inovativni in neodvisni. Najbolje je, da se na dopust odpravite spomladi, ko lahko uživate v novih idejah in eksperimentiranju. Februar in marec sta odlična meseca za obisk neobičajnih destinacij in udeležbo na alternativnih dogodkih.

Ljudje, rojeni v znamenju rib, ki ju vodi Neptun, ste sanjavi in intuitivni. Najboljši čas za vaš dopust je pozna pomlad, ko lahko uživate v miru in duhovnosti. Maj in junij sta idealna meseca za obisk krajev ob vodi, kjer se lahko sprostite in povežete s svojo notranjostjo.

