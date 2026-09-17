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JESEN

Najelegantnejši prehodni kos se vrača

Kljub temu da trenč ostaja klasičen, ga letos lahko nosimo nekoliko drugače.
Ima vse značilnosti trenča: reverje, dvojno zapenjanje in pas. Le v dolžini se odmika od klasike. FOTO: Mango

Ima vse značilnosti trenča: reverje, dvojno zapenjanje in pas. Le v dolžini se odmika od klasike. FOTO: Mango

Letošnja novost so trenč plašči iz semiša. FOTO: Emporio Armani

Letošnja novost so trenč plašči iz semiša. FOTO: Emporio Armani

Klasičen je hkrati tudi najbolj uporaben za kombiniranje. FOTO: Zara

Klasičen je hkrati tudi najbolj uporaben za kombiniranje. FOTO: Zara

Ima vse značilnosti trenča: reverje, dvojno zapenjanje in pas. Le v dolžini se odmika od klasike. FOTO: Mango
Letošnja novost so trenč plašči iz semiša. FOTO: Emporio Armani
Klasičen je hkrati tudi najbolj uporaben za kombiniranje. FOTO: Zara
Daša Mavrič
 17. 9. 2026 | 18:00
3:53
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Ko lahke poletne jopice niso več dovolj, za volnene plašče pa je še prezgodaj, iz omare ponovno potegnemo večni kos prehodne garderobe – trenč plašč.

Ta iz mode pravzaprav nikoli zares ne izgine, a se iz sezone v sezono spreminjajo njegova dolžina, kroji in način, kako ga kombiniramo. Letošnja jesen prinaša precej več izbire kot zgolj klasični bež model do kolen. V ospredju so zelo dolgi trenči, sproščeni kroji, kratke različice, ki že skoraj prevzemajo vlogo jakne, in tudi modeli iz usnja in semiša.

Klasičen bež trenč je eden tistih kosov, ki lahko tudi najpreprostejšo kombinacijo kavbojk in majice v trenutku naredijo šik. Zaradi svoje nevtralnosti ne bo šel nikoli iz mode. Nosimo ga lahko v službo čez srajco in elegantne hlače, ob koncu tedna s kavbojkami in športnimi copati ali čez obleko. Če iščemo prehodni plašč, ki ga bomo nosile več sezon, je klasični kroj še vedno ena najvarnejših izbir.

Daljši in bolj sproščeni

Med najopaznejšimi letošnjimi spremembami so proporci. Strukturirane trenče vse pogosteje zamenjujejo mehkejši, nekoliko predimenzionirani kroji s spuščenimi rameni in več volumna. Še posebno aktualni so dolgi modeli, ki segajo skoraj do gležnjev. Zaradi širšega kroja imajo tudi praktično prednost: pod njim lahko, ko se temperature spustijo, brez težav oblečemo pleten pulover, suknjič ali več tankih plasti.

Takšen trenč je hkrati dovolj poseben, da postane osrednji kos kombinacije, in obenem dovolj preprost za vsak dan.

Letošnja novost so trenč plašči iz semiša. FOTO: Emporio Armani
Letošnja novost so trenč plašči iz semiša. FOTO: Emporio Armani

Kratek kot alternativa prehodni jakni

Kot drugi letošnji trend pa se pojavljajo izrazito kratki trenči. Obdržali so značilne elemente svojih daljših predhodnikov – široke reverje, pasove, dvojno zapenjanje. Vendar zaradi skrajšane dolžine delujejo bolj kot sodobna prehodna jakna.

Dobro se kombinirajo s širokimi kavbojkami in hlačami z visokim pasom, zanimiv kontrast pa ustvarijo tudi z dolgimi krili.

Od klasičnega bež trenča do kratkih in usnjenih različic – prehodno sezono zaznamujejo novi kroji, dolžine in materiali večnega modnega kosa.

Spremembe se ne dogajajo samo pri krojih. Tudi materiali postajajo zanimivejši.

Poleg tradicionalnega bombažnega trenča se vračajo usnjeni modeli, posebno močan jesenski vtis pa ustvarjajo trenči iz semiša oziroma brušenega usnja, za katero se zdi, da ga bomo letos videvali še pogosteje kot lani. Najlepše pridejo do izraza v toplih rjavih in konjak odtenkih, ki se zelo preprosto vključijo v jesensko garderobo. Takšen plašč je na videz mehkejši in nekoliko bolj boemski od klasičnega trenča, vendar še vedno ohranja njegovo prepoznavno silhueto.

Klasičen je hkrati tudi najbolj uporaben za kombiniranje. FOTO: Zara
Klasičen je hkrati tudi najbolj uporaben za kombiniranje. FOTO: Zara

Ne kombiniramo ga preveč popolno

Če je bil trenč nekoč skoraj sinonim za urejen, mestni videz, ga danes nosimo precej bolj sproščeno. Odprtega ogrnemo čez belo majico in široke kavbojke, kombiniramo ga s športnimi copati. Dobro deluje tudi z mini krilom in kavbojskimi škornji.

Prav kontrast med klasičnim plaščem in bolj vsakdanjimi kosi ustvari sodoben videz. Ko se vreme še bolj ohladi, postane idealen tudi za plastenje: pod njim lahko oblečemo pletenine, srajce ali suknjiče in mu tako precej podaljšamo sezono.

Trenč torej tudi letos ostaja eden najuporabnejših kosov jesenske garderobe, le da ga ni več treba razumeti tako strogo. Lahko je dolg in dramatičen, kratek kot jakna, klasično bež ali izdelan iz mehkega rjavega semiša. Prav zaradi tega je kos, ki se lahko prilagodi skoraj vsakemu osebnemu slogu.

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