NE ME BASAT'

Najhuje je, da zbledi ogorčenje

Kar je v trenutku videti kot politični cirkus, čez nekaj mesecev zveni le še kot nekoliko neroden televizijski večer.
Spomini niso natančni posnetki preteklosti. Vsakič ko se nečesa spomnimo, možgani spomin nekoliko na novo sestavijo. Foto: Getty images
Primož Kališnik
 28. 3. 2026 | 02:00
5:14
A+A-

Najhuje je, da zbledi ogorčenje.
Človek se še spomni, da so se na predvolilnih soočenjih politiki drli drug čez drugega, pozabi pa, kako zelo so se drli. Da je primitivnost nenehno dobivala mlade.

Verbalni seks s posledicami, z mladiči.

Psihologija pravi, da je to pravzaprav normalno: negativna čustva s časom zbledijo hitreje kot pozitivna. Kar je v trenutku videti kot politični cirkus, čez nekaj mesecev zveni le še kot nekoliko neroden televizijski večer.

Psihologija in nevroznanost že dolgo opozarjata, da spomini niso natančni posnetki preteklosti. Vsakič ko se nečesa spomnimo, možgani spomin nekoliko na novo sestavijo. Čustvena ostrina se z leti zmehča, neprijetni deli zbledijo hitreje kot prijetni. Tako psiha ohranja ravnovesje in človeka razbremeni trajnega ogorčenja.

Podobno je z odnosi. Pravijo, da si človek po razhodih z ljudmi, ki jih je imel rad, z leti vedno bolj zapomni dobre stvari, slabe in grde pa počasi potisne na rob spomina. Psihoanaliza temu pravi idealizacija: obrambni mehanizem, pri katerem človek nezavedno poudari dobre lastnosti nekdanjega partnerja ali odnosa. Takšna preureditev spomina pomaga, da se človek lažje sprijazni z izgubo.

Težava nastane, ko se isti mehanizem preseli v politiko.

Zadnjih trideset let se je očitno v slovenskem izobraževalnem lončku kuhala precej kisla juha. Kako bi sicer na njenem površju plavali liki, kakršne smo gledali na predvolilnih soočenjih. Drli so se drug čez drugega tako neubrano, da jih navijaške skupine Green Dragons ali Viole zagotovo ne bi vzele za svoje glasove.

Green Dragonsi in Viole namreč vedo, za koga navijajo – za svoje igralce.

Naš politični zborček navija predvsem zase.

Če bi kdo rekel, da vse to izhaja iz tatinskega usposabljanja v partijski šoli v Kumrovcu v prejšnji državi, bi bilo to zabavno, ni pa nujno res. Bolj verjetno je nekaj drugega: slovenski program plenjenja je povsem avtohton. Nastal je na novih temeljih nove države in se je razvil zelo uspešno.

Kakor koli že: veliko ptičkov, ki danes letajo po svoje, je iz istega gnezda. Le drugačne barve perja so si nadeli.

Letajo in letajo – in leta našega življenja minevajo ob njihovem letanju.

Tudi če bi držala tista nora teorija, da je Slovenija nastala zato, da se je slovenska oblast iz jugoslovanskega obdobja rešila nadzora zvezne oblasti, ki ji je preprečevala, da bi počela, kar si želi (recimo z denarjem v privat žepih), niti najbolj domiselni snovalci takšnega podviga verjetno niso mogli sanjati, da bodo njihovi nasledniki tako nadarjeni za oplenjenje.

Ptiči iz istega gnezda letajo naprej – le barve perja se od časa do časa zamenjajo.

No, to je le teorija.

Praksa je taka, kot jo živimo.

Po volitvah se zato pogosto zgodi zanimiv pojav. Ljudje se še spomnijo, da so bila soočenja precej divja, nekoliko manj pa, kako zelo divja. Sčasoma zbledijo jeza, ogorčenje, zgroženost. Spomin ostane, občutek pa oslabi.

K temu prispeva še ena čisto človeška lastnost: selektivni spomin. Ljudje si raje zapomnimo tisto, kar potrjuje naše mnenje, neprijetne podrobnosti pa lažje potisnemo v ozadje. Če nam je bil kak politik sicer všeč, bomo kasneje raje pomnili njegove dobre stavke kot pa kakšen posebej nesramen nastop.

Svoje naredi tudi čas. Politika je nenehen tok novih dogodkov, izjav in afer. Ko pride nova zgodba, stare hitro zdrsnejo na rob spomina.

Zato ljudje ne pozabijo nujno, kaj se je zgodilo. Pogosteje se zgodi nekaj bolj človeškega: spomin ostane, ogorčenje pa počasi zbledi.

In kar je včeraj delovalo kot svinjarija brez primere, je leto pozneje že samo še ena epizoda v dolgi zgodbi politike.

Najhuje je, da zbledi ogorčenje.

Potem lahko v tej državi pravzaprav vse teče naprej povsem mirno.

Ptiči iz istega gnezda letajo naprej – le barve perja se od časa do časa zamenjajo.

Slovenci smo morda najbolj pogumen narod na svetu: upamo si živeti v državi, ki jo dokazano vodijo večinoma nenormalni ljudje.

Če norec norcu zaupa, gredo stvari povsem normalno naprej. Po slovensko.

Na Slovenskem smo mi gospodar, pojejo norci – in prav imajo.

Na tekmovanjih pevskih zborov norcev vedno zmagajo, ker nastopajo le doma, saj bi jih povsod drugod strpali v arest ali na varno po medicinsko pomoč – pri nas velja: »Poj lokalno, da boš vladal stalno.«

Saj veste: kdor poje, zlo ne misli – ker misli itak ne.

Ladja norcev pluje zadnji krog. Orkester igra, norci pojejo, in pravkar smo prehiteli Titanik in posvojili njegov kurz.

To bo lepo!

22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Mamina pomoč na sinčkovem zmenku

Da ne bo lačen in žejen ...
Marko Kočevar27. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Notranja ura

Nobenega dokaza, nobene argumentirane koristi nimamo od tega, da sleherno zadnjo marčevsko nedeljo ubogljivo potiskamo urne kazalce naprej, zadnjo oktobrsko pa jih vlečemo nazaj.
Bojan Budja27. 3. 2026 | 22:25
22:02
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVA IZPOVED

Več kot desetletje preživel v strogo varovani psihiatrični ustanovi: »Med sostanovalci so bili serijski morilci in kanibali«

Nekdanji pacient razkriva vsakdanje življenje za zidovi strogo varovanega oddelka, kjer strah sčasoma zamenjata rutina in otopelost, druženje z najnevarnejšimi zločinci pa postane del vsakdana.
Kaja Grozina27. 3. 2026 | 22:02
21:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA VOZNIKE POZIVA K PREVIDNOSTI

Sekunde odločile, zaradi malomarnosti voznice motorist huje poškodovan

Voznica je spregledala pravila in povzročila nesrečo.
27. 3. 2026 | 21:32
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

To ni čas zunanjih dosežkov. To je čas notranje bilance.
27. 3. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
