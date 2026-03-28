Najhuje je, da zbledi ogorčenje.

Človek se še spomni, da so se na predvolilnih soočenjih politiki drli drug čez drugega, pozabi pa, kako zelo so se drli. Da je primitivnost nenehno dobivala mlade.

Verbalni seks s posledicami, z mladiči.

Psihologija pravi, da je to pravzaprav normalno: negativna čustva s časom zbledijo hitreje kot pozitivna. Kar je v trenutku videti kot politični cirkus, čez nekaj mesecev zveni le še kot nekoliko neroden televizijski večer.

Psihologija in nevroznanost že dolgo opozarjata, da spomini niso natančni posnetki preteklosti. Vsakič ko se nečesa spomnimo, možgani spomin nekoliko na novo sestavijo. Čustvena ostrina se z leti zmehča, neprijetni deli zbledijo hitreje kot prijetni. Tako psiha ohranja ravnovesje in človeka razbremeni trajnega ogorčenja.

Podobno je z odnosi. Pravijo, da si človek po razhodih z ljudmi, ki jih je imel rad, z leti vedno bolj zapomni dobre stvari, slabe in grde pa počasi potisne na rob spomina. Psihoanaliza temu pravi idealizacija: obrambni mehanizem, pri katerem človek nezavedno poudari dobre lastnosti nekdanjega partnerja ali odnosa. Takšna preureditev spomina pomaga, da se človek lažje sprijazni z izgubo.

Težava nastane, ko se isti mehanizem preseli v politiko.

Zadnjih trideset let se je očitno v slovenskem izobraževalnem lončku kuhala precej kisla juha. Kako bi sicer na njenem površju plavali liki, kakršne smo gledali na predvolilnih soočenjih. Drli so se drug čez drugega tako neubrano, da jih navijaške skupine Green Dragons ali Viole zagotovo ne bi vzele za svoje glasove.

Green Dragonsi in Viole namreč vedo, za koga navijajo – za svoje igralce.

Naš politični zborček navija predvsem zase.

Če bi kdo rekel, da vse to izhaja iz tatinskega usposabljanja v partijski šoli v Kumrovcu v prejšnji državi, bi bilo to zabavno, ni pa nujno res. Bolj verjetno je nekaj drugega: slovenski program plenjenja je povsem avtohton. Nastal je na novih temeljih nove države in se je razvil zelo uspešno.

Kakor koli že: veliko ptičkov, ki danes letajo po svoje, je iz istega gnezda. Le drugačne barve perja so si nadeli.

Letajo in letajo – in leta našega življenja minevajo ob njihovem letanju.

Tudi če bi držala tista nora teorija, da je Slovenija nastala zato, da se je slovenska oblast iz jugoslovanskega obdobja rešila nadzora zvezne oblasti, ki ji je preprečevala, da bi počela, kar si želi (recimo z denarjem v privat žepih), niti najbolj domiselni snovalci takšnega podviga verjetno niso mogli sanjati, da bodo njihovi nasledniki tako nadarjeni za oplenjenje.

Ptiči iz istega gnezda letajo naprej – le barve perja se od časa do časa zamenjajo.

No, to je le teorija.

Praksa je taka, kot jo živimo.

Po volitvah se zato pogosto zgodi zanimiv pojav. Ljudje se še spomnijo, da so bila soočenja precej divja, nekoliko manj pa, kako zelo divja. Sčasoma zbledijo jeza, ogorčenje, zgroženost. Spomin ostane, občutek pa oslabi.

K temu prispeva še ena čisto človeška lastnost: selektivni spomin. Ljudje si raje zapomnimo tisto, kar potrjuje naše mnenje, neprijetne podrobnosti pa lažje potisnemo v ozadje. Če nam je bil kak politik sicer všeč, bomo kasneje raje pomnili njegove dobre stavke kot pa kakšen posebej nesramen nastop.

Svoje naredi tudi čas. Politika je nenehen tok novih dogodkov, izjav in afer. Ko pride nova zgodba, stare hitro zdrsnejo na rob spomina.

Zato ljudje ne pozabijo nujno, kaj se je zgodilo. Pogosteje se zgodi nekaj bolj človeškega: spomin ostane, ogorčenje pa počasi zbledi.

In kar je včeraj delovalo kot svinjarija brez primere, je leto pozneje že samo še ena epizoda v dolgi zgodbi politike.

Najhuje je, da zbledi ogorčenje.

Potem lahko v tej državi pravzaprav vse teče naprej povsem mirno.

Slovenci smo morda najbolj pogumen narod na svetu: upamo si živeti v državi, ki jo dokazano vodijo večinoma nenormalni ljudje.

Če norec norcu zaupa, gredo stvari povsem normalno naprej. Po slovensko.

Na Slovenskem smo mi gospodar, pojejo norci – in prav imajo.

Na tekmovanjih pevskih zborov norcev vedno zmagajo, ker nastopajo le doma, saj bi jih povsod drugod strpali v arest ali na varno po medicinsko pomoč – pri nas velja: »Poj lokalno, da boš vladal stalno.«

Saj veste: kdor poje, zlo ne misli – ker misli itak ne.

Ladja norcev pluje zadnji krog. Orkester igra, norci pojejo, in pravkar smo prehiteli Titanik in posvojili njegov kurz.

To bo lepo!