Najstarejši narodni dom v Sloveniji: od čitalnice do Univerze

Še pred desetletjem je novomeški Narodni dom žalostno propadal. Po temeljiti prenovi je stavba danes zaživela v novi podobi. Narodni dom, ki je bil leta 2015 razglašen za kulturni spomenik nacionalnega pomena, ima za Novo mesto in Slovenijo izjemen simbolni pomen. Nastal je kot izraz želje po ustvarjanju lastnega kulturnega in družbenega prostora v času narodnega prebujanja. V njegovih prostorih sta bili čitalnica in knjižnica, razvijalo se je gledališče, v njem so delovali protagonisti Novomeške pomladi, vrsto let je bil središče Sokolske organizacije, katere član je bil Leon Štukelj. Po vrnitvi z olimpijskih iger v Parizu, kjer je prejel prvo zlato kolajno za Slovenijo, ga je prav v Narodnem domu sprejel takratni novomeški župan dr. Josip Režek z znamenitim pozdravom: Ave, triumphator! Štukelj, zagotovo eden najprepoznavnejših Slovencev vseh časov, se je rodil v Novem mestu ter tu preživel otroštvo in mladost, vedno je rad poudaril, da je Novomeščan. Njegova hčerka Lidija Pauko je pred nekaj leti vse očetove predmete, ki so vezani na njegovo športno pot, zaupala Dolenjskemu muzeju, Štuklju v spomin pa bodo v Narodnem domu pripravili stalno razstavo.
Začetek zgodbe Narodnega doma je povezan z ustanovitvijo Novomeške čitalnice 1865., ki jo je spodbudilo tudi veliko praznovanje ob 500. obletnici ustanovitve Novega mesta. Čitalničarji sprva niso imeli lastnih prostorov, zato so gostovali v različnih gostilnah in hotelih. Ker takšna gostovanja niso več ustrezala vedno bolj živahnemu društvenemu in kulturnemu življenju, so začeli čitalničarji razmišljati o lastni stavbi. V začetku leta 1873 je bil ustanovljen poseben Odsek za stavbo narodnega doma in skoraj takoj se je začelo zbiranje denarja. Čitalnica je kupila tri parcele, na katerih naj bi stal novi dom. Načrte za stavbo so kupili od Alfreda Kappnerja, hrvaškega gradbenega inženirja.
Stavba je bila fizični izraz organiziranosti in kulturne samozavesti slovensko usmerjenega meščanstva.
Narodni dom je postal eno glavnih središč slovenskega kulturnega in družabnega življenja v Novem mestu. V stavbi so bili koncerti, gledališke predstave, plesi, družabna srečanja in različne kulturne prireditve. Pomemben del življenja doma je predstavljalo čitalniško gledališče. Iz njegove tradicije se je pozneje razvilo Sokolsko gledališče oziroma Sokolski dramski odsek, po drugi svetovni vojni pa je podobno gledališko tradicijo nadaljevalo Društvo Dušan Jereb. Tudi stavba se je morala prilagajati živahnemu kulturnemu življenju. Med prvo svetovno vojno je bil razvoj prekinjen, saj je bila med letoma 1915 in 1917 v Narodnem domu nastanjena vojaška rezervna bolnišnica Nagy Kikinda. Z bolnišnico je 1917. Narodni dom dobil elektriko.
Narodni dom je povezan tudi z enim najpomembnejših dogodkov slovenske avantgardne umetnosti: novomeško pomladjo leta 1920. »Septembra in oktobra 1920 so mladi ustvarjalci, med njimi Anton Podbevšek, Miran Jarc in Božidar Jakac, pripravili vrsto umetniških dogodkov. Prva pokrajinska umetniška razstava je bila odprta 26. septembra 1920, njeno pokroviteljstvo je prevzel Rihard Jakopič. Razstavo so spremljali glasbeni in literarni dogodki. V dvorani Narodnega doma sta nastopila Anton Podbevšek in Miran Jarc, burne razprave o sodobni umetnosti in njeni družbeni vlogi je moderiral Josip Vidmar. S tem je Narodni dom za kratek čas postal eno od prizorišč slovenskega umetniškega modernizma in avantgarde,« je Golob orisal zgodovinski mejnik.
Po prvi vojni je dejavnost Narodne čitalnice postopoma usihala. Vse bolj je postajala upravljavec stavbe in prostore oddajala drugim organizacijam. Septembra 1925 je društvo sprejelo sklep o razpustitvi, njegovo premoženje je prešlo na novomeške Sokole. Narodni dom je tako postal Sokolski dom. A njihovo delovanje še zdaleč ni bilo omejeno na telovadbo. Med vojnama je bil eno glavnih novomeških kulturnih središč.
»Današnja obnova ni zgolj tehnična sanacija dotrajane historične stavbe. Narodni dom ostaja spomenik meščanske pobude, ki je stavbo ustvarila s prispevki in prostovoljnim delom; reprezentančna mestna palača, ki govori o samozavesti novomeškega meščanstva; kulturni prostor, ki ohranja svojo izvorno javno namembnost; in pomembna pridobitev za ponovno oživitev zgodovinskega mestnega jedra. V tem prepletu zgodovinske substance, javne rabe in sodobnega mestnega življenja je tudi njegov najmočnejši pomen za prihodnost,« je sklenil Golob. V prostorih Narodnega doma bo tudi sedež Univerze v Novem mestu, v prihodnjih dneh se bodo tu odvili že prvi dogodki.