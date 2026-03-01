OGROŽENI

Najstniki na kofeinu in sladkorju, NIJZ opozarja

V Sloveniji so med mladimi vse bolj priljubljene energijske pijače: v zgolj eni pločevinki te pa se lahko skriva kar 55 gramov sladkorja. Svetovna zdravstvena organizacija sicer priporoča največ 25 gramov sladkorja na dan!

Galerija Pretirano pitje energijskih pijač lahko škodi zdravju. FOTO: Getty Images

Pri naših severnih sosedih se zaradi vsakodnevnega uživanja sladkorja varuhi zdravja držijo za glavo. »Številke vzbujajo skrb. Avstrijci zaužijejo skoraj 23 gramov sladkorja na dan samo iz brezalkoholnih pijač,« opozarja tamkajšnja neprofitna nevladna organizacija Foodwatch na podlagi podatkov Euromonitorja. »To Avstrijo uvršča na žalostno drugo mesto med desetimi najbolj naseljenimi zahodnoevropskimi državami. Več sladkorja iz sladkanih pijač porabi le še Nemčija,« so poudarili pri Foodwatch. In dodali, da Avstrijci v povprečju zaužijejo približno 15 gramov sladkorja na dan iz sladkarij, kar ...