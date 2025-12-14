Največ jezika dobimo prek telefona

BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA

S humorjem, stripi in predstavami mladim približuje literaturo ter dokazuje, da se klasična dela lahko povežejo z današnjim svetom. Njegove predstave, prevodi in avtorske knjige gradijo bralno kulturo in spodbujajo razmislek o jeziku.

Če ne bomo brali, nas bo pobralo. To so preroške besede, ki jih je izrekel izjemni pesnik, mojster rime, preudarni mož Tone Pavček. V današnjem svetu bi tudi zato morala biti vsaka slovenska knjiga, vsak dobri prevod, še toliko bolj cenjena in spoštovana. Pa je res tako? Tudi o tem smo se pogovarjali z Boštjanom Gorencem - Pižamo, prevajalcem, avtorjem, stand up komikom in človekom mnogoterih darov. Gorenc je tisti, ki s svojimi deli s somišljeniki približuje svet knjig otrokom, mladim. Kdaj ste se začeli zares zavedati, kako pomembno poslanstvo imate – da mladim približujete literaturo, jih ...