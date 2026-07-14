Napačna maska ali pretrde plavutke lahko čudovit morski izlet hitro spremenijo v neprijetno izkušnjo

Poletje marsikoga vabi pod morsko gladino, da bi namesto poležavanja na plaži raziskoval podvodni svet in zaplaval v tišino, ki je na kopnem skoraj ne poznamo. Toda veliko začetnikov naredi enako napako. Kupi najlepšo in najdražjo masko ter največje plavutke, potem pa že po nekaj minutah ugotovi, da jih maska tišči, da ne tesni ali se rosi, plavutke pa so tako trde, da začnejo boleti meča. Izlet v globine naj bo predvsem prijetno doživetje, ne pa boj z opremo!

Če bi morali izbrati le en kakovosten kos opreme, naj bo to maska. Najpomembneje je, da se dobro prilega obrazu, preprost preizkus pa naredimo že v trgovini. Masko brez traku nežno pritisnemo na obraz in vdahnemo skozi nos. Če maska za nekaj trenutkov obstane na obrazu, ne da bi jo pri tem držali z rokami, je verjetno dobra izbira. Velikost naj bo ravno pravšnja. Prevelika maska verjetno ne tesni, premajhna pa neprijetno pritiska na nos in obraz. Izberemo model s kaljenim steklom, ki je varnejše, odpornejše proti praskam in zagotavlja lepši pogled pod vodo.

Če bi morali izbrati le en kakovosten kos opreme, naj bo to maska. FOTO: Westend61/Getty Images

Za rekreativno plavanje ob obali ne potrebujemo profesionalnih plavutk. Začetnikom običajno najbolj ustrezajo krajše ali srednje dolge z nekoliko mehkejšo lopatico. Z njimi je plavanje manj naporno, noge se hitreje privadijo, gibanje pa je naravnejše. Predolge in zelo trde plavutke so namenjene izkušenejšim plavalcem in potapljačem, pri začetnikih namreč pogosto povzročijo utrujenost in celo krče v mečih. Tudi številka je pomembna. Plavutke naj se lepo prilegajo stopalu, vendar ne smejo tiščati. Če jih bomo uporabljali dlje, je dobra izbira tudi tanjša neoprenska nogavica, ki poveča udobje in zmanjša možnost žuljev.

Ko prvič gledamo pod morsko gladino, pogosto pozabimo na najbolj preprosto stvar – umirjeno dihanje. Ne hitimo. Dihamo počasi in enakomerno skozi dihalko. Večina začetnikov porabi preveč energije zato, ker želi plavati prehitro, kar jih izčrpa. V morju ne tekmujemo, ampak raziskujemo.

Da bodo naša podvodna doživetja kar najprijetnejša, opremo prvič preizkusimo v plitvi vodi. Nikoli ne plavamo sami, če nismo dobri plavalci, se ne potapljamo! Če se utrudimo, se obrnemo na hrbet in si odpočijemo. Ne dotikamo se morskih bitij. Masko in plavutke po uporabi vedno speremo s sladko vodo.