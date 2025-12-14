  • Delo d.o.o.
Narava in razkošje z roko v roki

Skupni imenovalec vseh letošnjih trendov je ravnovesje med naravo in razkošjem. Barve so bogate, kovinski odtenki pa poskrbijo za praznični sijaj.
Mateja Florjančič
 14. 12. 2025 | 17:00
3:45
Letošnja božična sezona prinaša paleto barv, ki združujejo sodobnost, toplino in eleganco. Trendi se nagibajo k naravnim tonom, mehkim kovinskim odtenkom ter drznim barvam, ki ustvarjajo razkošen in hkrati domač praznični ambient.

Ena najbolj priljubljenih kombinacij je gozdno zelena z nežno šampanjsko barvo, saj pričara občutek narave in miru, obenem s subtilnim zlatim leskom v prostor vnese pridih razkošja. Ta dva odtenka, kadar sta združena, pomirjata, hkrati sta nadvse elegantna in kot ustvarjena za ljubitelje klasičnega, a s sodobnimi trendi nadgrajenega božičnega vzdušja.

Za bolj romantično in nežno dekoracijo je idealna pudrasto rožnata v družbi rožnato zlate (rose gold). Primerna je za svetle prostore, kjer pastelni toni z mehkim kovinskim žarom ustvarijo posebno toplino in je odlična izbira za vse, ki si želijo prazničnega glamurja v bolj subtilni obliki.

Posebej priljubljena je kombinacija polnočno modre in srebrne. Temno modra barva daje prostoru globino in občutek tihe zimske noči, srebrni poudarki ustvarijo ledeno, kristalno čist videz. Takšna dekoracija je kot nalašč za moderne domove, kjer prevladujejo čiste linije in hladnejša barvna paleta.

Za ljubitelje topline in naravnega pridiha sta letos v ospredju terakota in čokoladno rjava, dopolnjeni z bakrenimi ali zlatimi odtenki. S takšno kombinacijo se ustvari občutek domačnosti, topline in rustikalnosti. Odlično se ujema z lesenimi elementi, storži, suhim cvetjem in ročno izdelanimi okraski.

V ospredje stopajo starinski okraski, retro steklo, ročno izdelani predmeti, ki prinašajo sentimentalno noto in toplino.

Dobrodošli so draguljasti odtenki: smaragdno zelena, rubinasto rdeča, safirno modra in globoko vijolična. Dopolnjene z zlatimi detajli ustvarijo razkošen, dramatičen in izjemno eleganten praznični videz ter pričarajo vtis klasičnega glamurja.

Več kot le barve

Skupni imenovalec vseh letošnjih trendov je ravnovesje med naravo in razkošjem. Barve so bogate, kovinski odtenki pa poskrbijo za pravi praznični sijaj. Ne glede na to, ali prisegate na nežnost, toplino ali bleščečo eleganco, omogočajo, da svoj dom okrasite v skladu z osebnim slogom in hkrati v koraku z modernimi smernicami.

Ni pa vse v barvah. Velik poudarek v letošnji božični dekoraciji je na naravnih materialih in trajnosti: dobrodošlo je naravno zelenje, storži, suho sadje, leseni okraski, suho cvetje, ki v prostor vnesejo toplino in pridih domačnosti. Nepogrešljive so pletene odeje in lanene tkanine v več slojih ter keramični dodatki, ki še okrepijo občutek udobja.

V ospredje stopajo nostalgični elementi: starinski okraski, retro steklo, tartan trakovi in družinski ali ročno izdelani predmeti, ki prinašajo sentimentalno noto in toplino.

Poseben pomen ima razsvetljava, ki z mehko svetlobo sveč, lantern in toplih lučk ustvari intimno, prijetno vzdušje. Nežna svetloba poudari naravne materiale in teksture, hkrati prostoru vdihne praznični čar.

Letošnji božični trendi spodbujajo osebno dekoracijo, ki ustvari prostor z dušo in prinaša osebno sporočilo. Ročno izdelani okraski, reciklirani materiali ali osebni predmeti omogočajo, da vsaka okrasitev nosi svojo zgodbo in spomine.

