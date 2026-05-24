Naravni zaveznik v boju proti plevelu

Skoraj vsak vrtnar občuti zadovoljstvo, ko njegove rastline lepo uspevajo, bogato obrodijo ali lepo cvetijo. Toda veselje se hitro lahko spremeni v razočaranje in tudi jezo, ko se na vrtu pojavi nezaželen gost: plevel. Ta se pogosto širi med gredicami, na robu vrta ali celo med tlakovci dvorišča in ogrozi skrbno negovane rastline. Na srečo ni tako trdovraten, kot se zdi na prvi pogled, eden najbolj priljubljenih ter enostavnih domačih pripravkov za njegovo odstranjevanje pa vsebuje le tri sestavine: alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. Uspeh te mešanice je v sinergiji sestavin. Ocetna kislina, ki nastane po oksidaciji alkohola, in sol izsušita rastlino, saj poškodujeta njene celice, posledično ovene. Detergent deluje kot površinsko aktivna snov, ki omogoča, da se mešanica obdrži na listih plevela, namesto da bi stekla stran, s čimer aktivne snovi dobijo dovolj časa za učinkovanje.

Za pripravo naravnega herbicida potrebujemo liter alkoholnega kisa, tri velike žlice soli in tri čajne žličke tekočega detergenta za pomivanje posode. Postopek je preprost: sol raztopimo v kisu, dodamo detergent in dobro premešamo. Mešanico prelijemo v plastenko z razpršilom in naravni zaveznik je pripravljen. Najboljši učinek dosežemo z uporabo v suhem in sončnem vremenu, idealno okoli poldneva, ko je sonce najmočnejše. Toplota in svetloba pospešita sušenje plevela, prve rezultate v obliki uvelih listov je opaziti že po eni uri.

Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images

Pripravek je neselektivni herbicid, kar pomeni, da uniči vse rastline, s katerimi pride v stik. Uporabljajmo ga le na površinah brez želenih rastlin, kot so prostori med gredicami, rob vrta, razpoke na pločnikih, steze ali dvorišča. Nikoli ga ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. Sol lahko dolgoročno spremeni kislost tal, uniči koristne mikroorganizme in deževnike ter poškoduje korenine bližnjih rastlin ali dreves. Zato ga uporabljajmo zmerno in ciljno. Poskrbimo za varnost domačih in divjih živali. Kis in sol lahko škodujeta tačkam ali povzročita težave, če ju pogoltnejo. Po nanosu naj se živali izogibajo površinam. Za nočne živali, kot so ježi, pred večerom površine sperimo z vodo.

Termalni šok

To ni edina metoda, s katero se borimo proti plevelu. Obstajajo še druge, na primer vrela voda. Zlivanje vrele vode neposredno na plevel povzroči termalni šok in hitro propadanje rastline. Ta metoda je idealna za plevel, ki raste v razpokah betonskih poti ali dvorišč. Še posebno je učinkovita pri mladem plevelu z bolj plitkim koreninskim sistemom, pri trdovratnem bomo morda morali postopek večkrat ponoviti.

Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images

Poskusimo lahko z lepenko. Prekrivanje površine z lepenko prepreči fotosintezo in rast plevela ter preprečuje kalitev novih semen. Z lepenke predhodno odstranimo lepilne trakove in nalepke, položimo jo na zaraščene površine in prekrijmo z od pet do osem centimetrov debelim slojem zastirke iz lubja ali slame. Lepenka se bo sčasoma razgradila in obogatila tla s hranili. Tak način je idealen za pripravo novih gredic ali preprečevanje ponovne rasti plevela.

Pripravek je neselektivni herbicid, kar pomeni, da uniči vse rastline, s katerimi pride v stik.

Ročno puljenje je najstarejša in preizkušena metoda. Najlažje gre po dežju, ko je zemlja vlažna. Tako bomo laže odstranili cele korenine in zmanjšali možnost, da bi plevel ponovno pognal.

Z uporabo naštetih metod lahko svoj vrt ohranimo urejen in zdrav, hkrati pa se izognemo težavam, ki jih povzročajo neselektivni komercialni herbicidi.