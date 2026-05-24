  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA VRTU

Naravni zaveznik v boju proti plevelu

Tudi trdovratnega bomo premagali brez zamudnega kopanja in uporabe kemičnih pripravkov. Mešanico zlahka pripravimo sami, njen uspeh je v sinergiji sestavin.
Ročno puljenje je najstarejša in preizkušena metoda. FOTO: Hmvart/Getty Images

Ročno puljenje je najstarejša in preizkušena metoda. FOTO: Hmvart/Getty Images

Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images

Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images

Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images

Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images

Ročno puljenje je najstarejša in preizkušena metoda. FOTO: Hmvart/Getty Images
Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images
Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images
Mateja Florjančič
 24. 5. 2026 | 17:00
4:10
A+A-

Skoraj vsak vrtnar občuti zadovoljstvo, ko njegove rastline lepo uspevajo, bogato obrodijo ali lepo cvetijo. Toda veselje se hitro lahko spremeni v razočaranje in tudi jezo, ko se na vrtu pojavi nezaželen gost: plevel. Ta se pogosto širi med gredicami, na robu vrta ali celo med tlakovci dvorišča in ogrozi skrbno negovane rastline. Na srečo ni tako trdovraten, kot se zdi na prvi pogled, eden najbolj priljubljenih ter enostavnih domačih pripravkov za njegovo odstranjevanje pa vsebuje le tri sestavine: alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. Uspeh te mešanice je v sinergiji sestavin. Ocetna kislina, ki nastane po oksidaciji alkohola, in sol izsušita rastlino, saj poškodujeta njene celice, posledično ovene. Detergent deluje kot površinsko aktivna snov, ki omogoča, da se mešanica obdrži na listih plevela, namesto da bi stekla stran, s čimer aktivne snovi dobijo dovolj časa za učinkovanje.

Za pripravo naravnega herbicida potrebujemo liter alkoholnega kisa, tri velike žlice soli in tri čajne žličke tekočega detergenta za pomivanje posode. Postopek je preprost: sol raztopimo v kisu, dodamo detergent in dobro premešamo. Mešanico prelijemo v plastenko z razpršilom in naravni zaveznik je pripravljen. Najboljši učinek dosežemo z uporabo v suhem in sončnem vremenu, idealno okoli poldneva, ko je sonce najmočnejše. Toplota in svetloba pospešita sušenje plevela, prve rezultate v obliki uvelih listov je opaziti že po eni uri.

Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images
Vsebuje alkoholni kis, sol in tekoče sredstvo za ročno pomivanje posode. FOTO: Spxchrome/Getty Images

Pripravek je neselektivni herbicid, kar pomeni, da uniči vse rastline, s katerimi pride v stik. Uporabljajmo ga le na površinah brez želenih rastlin, kot so prostori med gredicami, rob vrta, razpoke na pločnikih, steze ali dvorišča. Nikoli ga ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. Sol lahko dolgoročno spremeni kislost tal, uniči koristne mikroorganizme in deževnike ter poškoduje korenine bližnjih rastlin ali dreves. Zato ga uporabljajmo zmerno in ciljno. Poskrbimo za varnost domačih in divjih živali. Kis in sol lahko škodujeta tačkam ali povzročita težave, če ju pogoltnejo. Po nanosu naj se živali izogibajo površinam. Za nočne živali, kot so ježi, pred večerom površine sperimo z vodo.

Termalni šok

To ni edina metoda, s katero se borimo proti plevelu. Obstajajo še druge, na primer vrela voda. Zlivanje vrele vode neposredno na plevel povzroči termalni šok in hitro propadanje rastline. Ta metoda je idealna za plevel, ki raste v razpokah betonskih poti ali dvorišč. Še posebno je učinkovita pri mladem plevelu z bolj plitkim koreninskim sistemom, pri trdovratnem bomo morda morali postopek večkrat ponoviti.

Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images
Mešanice ne uporabljajmo na gredicah z zelenjavo, cvetjem ali na travniku. FOTO: Epiximages/Getty Images

Poskusimo lahko z lepenko. Prekrivanje površine z lepenko prepreči fotosintezo in rast plevela ter preprečuje kalitev novih semen. Z lepenke predhodno odstranimo lepilne trakove in nalepke, položimo jo na zaraščene površine in prekrijmo z od pet do osem centimetrov debelim slojem zastirke iz lubja ali slame. Lepenka se bo sčasoma razgradila in obogatila tla s hranili. Tak način je idealen za pripravo novih gredic ali preprečevanje ponovne rasti plevela.

Pripravek je neselektivni herbicid, kar pomeni, da uniči vse rastline, s katerimi pride v stik.

Ročno puljenje je najstarejša in preizkušena metoda. Najlažje gre po dežju, ko je zemlja vlažna. Tako bomo laže odstranili cele korenine in zmanjšali možnost, da bi plevel ponovno pognal.

Z uporabo naštetih metod lahko svoj vrt ohranimo urejen in zdrav, hkrati pa se izognemo težavam, ki jih povzročajo neselektivni komercialni herbicidi.

Več iz teme

vrtplevelzatiranje plevela
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA VRTU

Naravni zaveznik v boju proti plevelu

Tudi trdovratnega bomo premagali brez zamudnega kopanja in uporabe kemičnih pripravkov. Mešanico zlahka pripravimo sami, njen uspeh je v sinergiji sestavin.
Mateja Florjančič24. 5. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
SKUPNO ŽIVLJENJE

Tako se je začela ljubezenska zgodba Aljoše Ternovška in Lade Petrovski Ternovšek (Suzy)

Njuna zgodba se je začela z naključnim srečanjem, danes pa ju povezuje družina, sin Ravi in skupna ljubezen do umetnosti.
24. 5. 2026 | 17:00
16:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA NA SAVI BOHINJKI

Vozil se je s kajakom, končal pa v bolnišnici. Več ljudi je moralo posredovati na Savi Bohinjki

Po besedah kranjske policijske uprave so bili policisti o tem dogodku obveščeni okoli 18.30.
24. 5. 2026 | 16:48
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽKO ZASPITE?

Pozabite štetje ovčk: nespečnost naj bi pregnala solata

Nenavadna naravna metoda, ki se prenaša iz generacije v generacijo.
Dušan Malovrh24. 5. 2026 | 16:15
16:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SUMLJIVE OKOLIŠČINE

Igralca iz priljubljene serije našli mrtvega: kolegi in oboževalci v šoku

Po prijavi izginotja je policija sprožila preiskavo, ki še vedno poteka.
24. 5. 2026 | 16:01
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
TELEVIZIJSKA PRELOMNICA

Slovo voditelja in ikonične oddaje: po 30 letih ukinili legendarni šov

Zadnja oddaja je minila v znamenju glasbenih in igralskih gostov ter čustvenih trenutkov.
24. 5. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Naravni zaveznik v boju proti plevelu