Naravno ni vedno neškodljivo

Po izzivih vročih mesecev smo preskočili v obdobje, v katerem imajo glavno besedo mrzel zrak, veter in ogrevani prostori. Vsi ti dejavniki kožo izsušujejo, zato postane hrapava in občutljivejša, a z nekaj preprostimi vsakodnevnimi navadami in nežnim ukrepanjem lahko obrazu in rokam povrnemo mehkobo ter preprečimo poškodbe, ne da bi za nego kože zapravili veliko denarja.

Povsod na udaru

Koža zelo hitro sporoči, da ji zimske razmere ne ustrezajo. Na obrazu nas začne zategovati, ustnice razpokajo, roke postanejo hrapave, koža ob členkih pa lahko celo razpoka. Za to niso krivi le mraz, veter in nizka stopnja vlage zunanjega zraka, temveč tudi ogrevanje, ki zrak v zaprtih prostorih dodatno izsušuje. Koža tako hitreje izgublja vlago, njena zaščitna pregrada pa je iz dneva v dan manj učinkovita. Zato potrebuje pomoč: ne, to ne pomeni več kozmetike, temveč prilagojeno, predvsem nežnejšo nego, dovolj vlage in zaščito pred zunanjimi vplivi.

Obraz je vsak dan na udaru, zato ga nikakor ne smemo zanemariti. Začnemo že navsezgodaj: zjutraj ga umijemo z mlačno vodo in nežnim sredstvom, ki kože ne izsušuje. Izogibajmo se agresivnim milom, sredstvom z izrazitimi aromami, močnim pilingom in pretiranemu drgnjenju, saj lahko tako še dodatno poškodujemo občutljivo kožno pregrado. Po čiščenju nanesemo vlažilno kremo, ki pomaga zadrževati vodo v koži. Pozimi nam lahko bolj ustrezajo nekoliko bogatejše, hranljivejše kreme, zlasti če je naša koža tudi sicer bolj suha in občutljiva. Koristne sestavine so glicerin, ceramidi, hialuronska kislina in karitejevo maslo; ključno merilo pri tem je čim krajši seznam sestavin, ne pa cena. Če nam izdelek ustreza, torej se koža nanj dobro odziva in ostaja ob redni uporabi voljna in mehka, naj bo vedno na polički v kopalnici. Za dodaten nanos poskrbimo pred odhodom na mraz, sploh če zunaj piha veter ali so temperature izrazito nizke, koristno je tudi, da si obraz zakrijemo s šalom. Izberemo mehko tkanino, ki ne draži kože obraza. Tudi pozimi ne pozabimo na zaščito pred soncem. UV-žarki nas dosežejo tudi v hladnih mesecih, še posebno v hribih in na snegu, kjer se odbijajo od podlage.

V hladnejših mesecih prilagodimo nego kože. FOTO: Shutterstock

Po vsakem umivanju

Roke so lahko pozimi še bolj obremenjene kot obraz, čeprav jih lahko na prostem skrijemo v žepe ali zaščitimo z rokavicami. A jih pogosteje umivamo, tudi zdoma, velikokrat z vročo vodo in sredstvi, ki izsušujejo kožo, na prostem pa jih neprizanesljivo napade mraz. Hrapava hrbtišča dlani, razpokana koža in celo krvavi členki so pri nekaterih zimska stalnica, a ne pozabimo, težave lahko preprečimo! Če je le mogoče, kremo nanesemo na roke po vsakem umivanju. Pri zelo izsušeni koži izberemo gostejšo kremo ali mazilo, ki na koži ustvari zaščitno plast. Pri pomivanju posode in čiščenju uporabljajmo zaščitne rokavice, na prostem pa tople rokavice izberimo tudi za običajen sprehod, četudi ni zelo hladno.

Roke pozimi pogosto umivamo, zato so še občutljivejše.

Rokam lahko privoščimo še posebno večerno nego. Pred spanjem nanje nanesemo debelejši sloj kreme ali mazila, nato pa si nadenemo tanke bombažne rokavice. Čez noč bo koža manj izgubljala vlago in bo zjutraj zanesljivo mehkejša. Če so roke že razpokane, jih nikoli ne drgnemo s pilingi, izogibamo pa se tudi s sredstvom s kislimi sestavinami in aromami, kot so citrusi, saj lahko že razdraženi kožo pridelajo še dodatno rdečico in srbečico.

Mlačna voda

Ne le na obrazu in rokah, v hladnejšem obdobju jo lahko skupi koža celega telesa, z nekaj vsakdanjimi ukrepi pa lahko sproti preprečujemo izsušitev. Čeprav je dolgotrajna vroča prha ali kopel zelo mikavna, se ji izogibamo: vroča voda odstranjuje naravne maščobe s površine kože in lahko poslabša suhost. Boljša izbira je kratko prhanje z mlačno vodo, po katerem kožo nežno popivnamo z brisačo in še rahlo vlažno namažemo s kremo, da ujamemo vlažnost. Doma ne pretiravamo z ogrevanjem in po potrebi poskrbimo za primernejšo vlažnost zraka. Samo pitje tekočine ne bo neposredno preprečilo izsušitve kože, je pa del splošne skrbi za zdravje, kar se dolgoročno opazi tudi na koži: zdrava je bolj mladostna in napeta. Uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in izogibanje stresu so prav tako pomembni stebri skrbi za zdravje.

Ovseni kosmiči in med za nežno negovalno masko FOTO: Shutterstock

Če pa koža kljub redni in ustrezni negi ostaja močno srbeča, pordela, boleča ali razpokana, je smiselno poiskati nasvet zdravnika ali dermatologa. Včasih namreč ne gre zgolj za zimsko suhost, temveč se v ozadju skriva ekcem ali druga kožna težava, ki potrebuje strokovno obravnavo.