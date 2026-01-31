  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Naš človek na oblasti

Če je imel naš prej odgovornost do sebe in bližnjih, začne po novem odgovarjati sistemu, vlogi in pričakovanjem.
Če okolje od človeka ne zahteva resnice, je tudi ne bo iskal. FOTO: GETTY IMAGES
Če okolje od človeka ne zahteva resnice, je tudi ne bo iskal. FOTO: GETTY IMAGES
Primož Kališnik
 31. 1. 2026 | 02:00
5:02
A+A-

Zakaj ljudje, ki vstopijo v politiko, začnejo lagati kot svinja teče – menda se temu tako reče.

Če si olajšamo življenje in ne drezamo, zakaj se normalnemu človeku nenadoma obrne na čudno, si naredimo veliko uslugo.

Ob tem se izognemo čudnim besedam, ki bi pele slavo našemu junaku ali junakinji. Jasno – prav gladek tak človek ni.

Moj zdravnik mi itak pravi, da je vsak človek po svoje nor. Prav, naj bo tako. Ampak ni pa, po moje, nobene potrebe, da bi res uspešni norci vladali tistim, ki so le malo nori; tako za sproti, za življenje.

En običajen človek, ki vstopi v politiko, se redko spremeni čez noč. Ne postane nenadoma lažnivec ali manipulator brez vesti. Da postane tak, mora imeti nekaj v sebi ali pa se res hitro uči – oboje pa mora priti iz njega. Ne gre čez noč.

Psihologi pravijo, da se spremeni predvsem prostor, v katerem deluje, in s tem način, kako razume resnico, odgovornost in sebe. Zato ne govorijo o »pokvarjenosti«, temveč o premiku zaznave. Lepe strokovne besede.

V prevodu: našemu junaku se ob vstopu v politiko malo obrne. Po moje gre za kemično reakcijo.

Moč, ki pride, povsem zmeša notranji kompas. Tako kot navadni kompas kaže narobe ob magnetih, tudi notranji kompas ne mara bližine oblasti. Po moje vse postane prelahko. Kot bi domačo oštarijo zamenjal s hitro hrano Mc-nekaj, ker je pač hitreje na mizi, in razglasil, da je oboje isto. Meso in karton.

Če je imel naš človek prej odgovornost do sebe in bližnjih, začne po novem odgovarjati sistemu, vlogi in pričakovanjem. Resnica se ne meri več po tem, ali je notranje skladna, temveč po tem, ali je uporabna.

Laž se redko pojavi kot zavestna odločitev. Gre bolj za prilagajanje. Za racionalizacijo. Ja, ja – Darwin in razvoj vrst, ne more biti drugače.

Človek si dopove, da dela v dobro večine in da javnost ne bi razumela zapletenosti sveta. Tako ima občutek, da je še vedno na pravi strani. Ker na drugi strani smo, jasno, sami bedaki.

Še enkrat: Darwin temu pravi razvoj vrst.

V okolju, kjer je resnica pogojena s strategijo, postane iskrenost tveganje. Kdor govori neposredno, izstopa. Kdor izstopa, izgublja podporo. Brez podpore si luzer, poštenost pa romantična ideja.

Laž postane del jezika, ne več osebna napaka. Ne več slovenščina, temveč nov jezik – lopovščina. Tam ni več ne slovničnih ne drugih pravil. Vse je super. Človek ne govori več kot oseba, temveč kot funkcija. V bistvu gre za izventelesni pojav. Odgovornost se razprši, nelagodje izgine; tako pač to je pri izventelesnih izkušnjah.

Resnica se ne meri več po tem, ali je notranje skladna, temveč po tem, ali je uporabna.

Znanost pri tem ne pravi, da politika ljudi pokvari. Pravi nekaj bolj neprijetnega: da sistemi brez notranjega stika z vrednotami ustvarjajo vedenja brez notranje resnice. Če se temu ne postaviš po robu, poklekneš.

Klečanje je prav posebna oblika pokončnosti. Klečati je nova slovenska beseda za nekoga, ki stoji pokončno na malo čuden način.

V prevodu: vse je stvar ponudbe in povpraševanja. Če okolje od človeka ne zahteva resnice, je tudi ne bo iskal.

Ni povpraševanja, ni ponudbe.

Pravijo, da nam lahko pomaga le Bog. Morda. A po moje si ne želimo slišati njegovega odgovora – ne o našem človeku in ne o nas, ki ga gledamo.

V Svetem pismu piše, da ko človek pride na oblast brez notranje zvestobe resnici, laž ne nastane zato, ker bi bil slab, ampak zato, ker drugače sistem ne more več delovati.

Skratka: lahko smo mirni. Naš človek je še vedno dober – če pa ni, je bil pač žrtev sistema, ki ga je pokvaril.

Kar je zapisano zgoraj, ni nič novega.

Vsake nekaj let se pisec lahko znova vpraša, zakaj ljudje, ki vstopijo v politiko, začnejo lagati kot svinja teče – menda se temu tako reče.

Če si olajšamo življenje in ne drezamo pregloboko, zakaj se normalnemu človeku nenadoma obrne na čudno, si naredimo veliko uslugo.

Kolumno pa lahko preprosto prepišemo.

Zmotiti se ne moremo nič. V prestologojnici je vedno isto.

Več iz teme

kolumnalažiresnica
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Naš človek na oblasti

Če je imel naš prej odgovornost do sebe in bližnjih, začne po novem odgovarjati sistemu, vlogi in pričakovanjem.
Primož Kališnik31. 1. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Končno nekadilec ...

O dimu.
30. 1. 2026 | 22:45
22:29
Šport  |  Odmevi
ZAČELO SE JE!

Milano že diha olimpijsko: prva olimpijska vas uradno odprta (FOTO)

Uvodna slovesnost iger bo 6. februarja.
30. 1. 2026 | 22:29
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Metuzalemke

Pričakovano trajanje življenja je žensk 84,8 leta, moških pa kar 5 let manj.
Bojan Budja30. 1. 2026 | 22:25
22:03
Novice  |  Slovenija
MNOŽIČNO SKENIRANJE SPOROČIL

Bo EU brala vaša sporočila? Pirati opozarjajo na nevarno uredbo

Pirati so posvarili pred dezinformacijami in t. i. nadzorom klepeta.
30. 1. 2026 | 22:03
21:37
Bulvar  |  Tuji trači
VROČE

Prizor ob katerem zaboli glava! Heidi Klum razpela krznen plašč in razkrila ... (VIDEO)

Ne glede na to, ali gre za modne piste, televizijo ali glasbo, Heidi Klum očitno ne pozna meja, ko se odloči vstopiti na novo področje.
30. 1. 2026 | 21:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki