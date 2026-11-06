Naša domovina je pesem, naš dom je človeško srce

Letos Imer Traja Brizani zaznamuje 30 let delovanja zasedbe Amala, ki je pomembno zaznamovala njegovo glasbeno pot. Ob jubileju je izšla vinilna plošča Amala – 30 let, ki prinaša izbor njegovega ustvarjanja skozi različna obdobja. Brizanijevo delo presega meje posameznih glasbenih zvrsti. V svojem ustvarjanju povezuje romsko glasbeno dediščino z jazzom, latino glasbo, soulom, klasično glasbo in drugimi sodobnimi glasbenimi pristopi. Ob tem že desetletja raziskuje romsko kulturo, jezik in zgodovino ter opozarja na pomen njihovega razumevanja in vključevanja v širši kulturni prostor. Za svoj ustvarjalni opus in prispevek k prepoznavnosti romske kulture je prejel medaljo za zasluge Republike Slovenije ter nagrado Ferenca Sztojke za življenjsko delo. Za njim je 53 let profesionalnega in 46 let umetniškega delovanja v Sloveniji, s Cankarjevim domom pa sodeluje že 26 let.

Ob jubileju o svoji življenjski poti Brizani govori o glasbi kot načinu življenja, očetovi zapuščini, sinovih, romski identiteti, jeziku in odgovornosti družbe do kulturne raznolikosti. Njegovo sporočilo je jasno: romska kultura ne sme ostati ujeta v predstave o folklori in družbeni problematiki, temveč mora dobiti prostor za razvoj, sodobno ustvarjalnost in nove umetniške poti.

Kaj vas danes žene naprej – ustvarjalni nemir, radovednost ali občutek, da morate glasbeno dediščino, ki jo nosite v sebi, predati naprej?

Vse to hkrati – kognitivna radovednost, neprekinjen ustvarjalni nemir in globok etični dolg do glasbene umetnosti. Ko pogledam nazaj, je vsa moja pot ena sama muzika; ustvarjati sem začel že pri svojih 12 letih kot skladatelj in pevec, šele nato pa še kot instrumentalist. Ko sem leta 1973 stopil na prve festivalske profesionalne odre in začel dobivati nagrade, sem vstopil v proces, ki se je iz začetnih izkušenj razvil v pol stoletja trajajoč in celosten kompozicijski opus. Na tej jubilejni plošči lahko poslušate bogat retrospektivni material skozi 30 let delovanja – to je pravi world music, v katerem lahko začutite tisti pravi groove v slogu Milesa Davisa in še marsikaj drugega. Danes me naprej žene spoznanje, da ima romski glasbeni idiom neizčrpen potencial, ki ga je mogoče uresničiti le skozi zahtevne sodobne kompozicijske oblike. Z jubilejno vinilno ploščo Amala 30 ne zaznamujemo le preteklosti, temveč z vso močjo dokazujemo, da je simfonični etno jazz živ organizem, ki se nenehno razvija, presega ozke žanrske okvire in nagovarja univerzalnega poslušalca.

V vašem življenju je imela posebno mesto glasbena dediščina očeta Uke Brizanija, tudi vaša sinova sta se podala v glasbene vode. Je bila glasba v vaši družini darilo, odgovornost ali nekaj, čemur se preprosto ni bilo mogoče izogniti?

Generacijska kontinuiteta v naši družini ni le tradicija, temveč globoka etična zaveza poslanstvu glasbe. Moj oče Uka Brizani je bil izjemen glasbeni talent, čigar zapuščina živi naprej. Danes sem neizmerno ponosen na oba sinova: mlajši Bernardo je akademski in doktorirani violončelist z uveljavljeno mednarodno koncertno potjo, starejši sin Armando pa je pianist, ki je ob svoji glasbeni ustvarjalnosti dosegel tudi izjemne akademske uspehe – je magister poslovnih ved in diplomirani inženir strojništva (univ. dipl. inž. str.), kar priča o njegovi širini in intelektualni disciplini. Pri delu z njima ne poznam kompromisov glede umetniške kakovosti, saj od njiju kot avtor in oče pričakujem največ, a takoj ko zvok utihne, prevlada globoko spoštovanje in ponosno očetovsko srce.

Vsa glasba je v svojem bistvu lepa in dobra. Foto: osebni arhiv

V Ljubljano ste prišli iz Prištine, sprva zaradi študija stomatologije, vendar vas je pot odpeljala v glasbo. Danes že desetletja ustvarjate v Sloveniji. Kje se za vas konča občutek, da ste prišli od nekod, in začne občutek, da nekam zares spadate?

Pripadnost zame ne predstavlja zgolj geografskega konstrukta, temveč bivanjsko, epistemološko in intelektualno kategorijo. V Ljubljano sem prišel decembra 1979 z izhodiščnim namenom študija stomatologije, vendar je muzikološka in kompozicijska umetnost prevladala, kar me je vodilo do rednega študija muzikologije, statusa doktoranda muzikologije in romologije ter neprekinjenega ustvarjalnega delovanja v slovenskem kulturnem prostoru že 46 let. Posameznik, ki v sebi nosi več civilizacijskih svetov, je kognitivno in duhovno neskončno bogatejši, saj mu je omogočeno, da kompleksnost bivanja in estetsko resnico motri skozi več vzporednih optičnih leč hkrati.

Večkrat ste poudarili, da vam izraz cigan ni blizu in da uporabljate poimenovanje Rom. Zakaj je izbira besed tako pomembna in kaj nam pove o odnosu družbe do ljudi, ki jih poimenuje?

Terminologija nikoli ni nevtralna; beseda cigan je zgodovinsko obremenjena z marginalizacijo, eksotizacijo in izključevanjem, medtem ko avtohtoni etnonim Rom (človek) vzpostavlja osnovno antropološko dostojanstvo in suverenost identitete. Strokovno pojasnilo iz moje knjige Le ostanite – Romi gredo!: različica imena Cigan je razširjena v skoraj vseh evropskih jezikih (Tzigane, Gitano, Zigeuner, Ciganin, Zingaro…), saj so jih tako poimenovali drugi ob prihodu na evropska tla, ker beseda sploh ne obstaja v romskem jeziku; predvideva se, da izhaja iz grške besede athinganos, kar pomeni nedotakljiv. Ime Rom se je začelo uveljavljati v novejšem času zaradi negativnega prizvoka besede cigan; beseda izhaja iz romskega jezika in pomeni človek in mož, Romni je poročena ženska, Roma pa ljudje (na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu so sami sprejeli ime Rom – Roma za uradno ime celotnega naroda).

Ko pogledam nazaj, je vsa moja pot ena sama muzika; ustvarjati sem začel že pri svojih 12 letih.

Romski jezik je pomemben del identitete, vendar je tudi sam skozi zgodovino doživljal pritiske, prepovedi in izključevanje. Kaj izgubimo, ko jezik izginja, in koliko lahko glasba ohrani tisto, česar besede ne zmorejo več prenesti?

Izguba jezika pomeni nepovratno brisanje kolektivnega spomina in ontološke osnove neke skupnosti. Moje znanstveno in etnomuzikološko delo, ki je usmerjeno v sistematično raziskovanje arlijskega dialekta in njegovih primarnih sanskrtskih korenin, izhaja iz aksioma, da je jezik primarna koda identitete. Če analiziramo romski jezik, se soočamo z izjemnim sociolingvističnim fenomenom: kljub stoletjem sistematičnih preganjanj, poskusom asimilacije, prepovedim javne rabe, fizičnemu zatiranju ter popolni odsotnosti institucionalne podpore v obliki lastnih šol, univerz in pisne književne tradicije je romski jezik preživel. Ta izjemna odpornost izhaja iz globoke zakoreninjenosti v primarno bivanjsko bit. Kot eden redkih ohranjenih indoarijskih jezikov, ki ohranja tesno genealogijo s prastarim sanskrtskim izročilom, nosi v sebi posebno ontološko težo. Kadar beseda zaradi zgodovinskih okoliščin ni mogla biti zapisana, jo je nadgradila glasbena umetnost, ki strukturno presega jezikovne meje. Vendar pa je epistemološko polno razumevanje romske kulture mogoče izključno ob sočasnem spoštovanju in poznavanju njenega neločljivega jezikovnega ter zvočnega koda.

Traja Brizani in Esma Redžepova FOTO: osebni arhiv

Je glasba res univerzalni jezik, ki lahko preseže predsodke ali si tudi od nje včasih preveč obetamo?

Verjamem z vsem srcem. Umetnost je edini prostor na svetu, kjer ni meja in ni predsodkov. Sodelovanje z violinistko svetovnega kova Lano Trotovšek (ki se nam pridružuje po čudovitem skupnem ustvarjanju v Križankah) ter z našim vokalnim velikanom Otom Pestnerjem to znova trdno potrjuje. Ko ti vrhunski umetniki stopijo na oder z zasedbo Amala, se zgodi pravo čudo – izginejo vse pregrade.

Kljub temu da se v hramih kulture občasno srečujemo z birokratskimi ovirami in posamezniki, ki bi morali prostor odpirati, ga pa z ozkosrčnimi ravnanji omejujejo, ostajam neomajen. Vsa glasba je v svojem bistvu lepa in dobra; ne obstajajo »slabe« zvrsti, obstajajo le različne interpretacije in stopnje umetniške integritete. Življenje me je naučilo, da človek, ki prisluhne glasbi z odprto dušo, ne more več sovražiti. Glasba topi obrambne mehanizme in zdravi rane, ki jih družba prepogosto zavestno poglablja.

Romska kultura je bogata, a so njene zgodbe pogosto pripovedovali drugi, nemalokrat skozi stereotipe in predsodke. Vi jo že desetletja predstavljate skozi glasbo, raziskovanje in lastno življenjsko izkušnjo. Če bi lahko s svojo glasbo za trenutek ustavili svet in dosegli, da bi vas ljudje zares poslušali – ne le slišali –, kaj bi jim želeli povedati o Romih, česar morda še nikoli niso zares razumeli?

Če bi lahko za hip ustavil ta drveči svet, bi ljudem z vso močjo povedal: poglejte nam v oči, poslušajte naše pesmi in glasbo brez predsodkov. Naša zgodovina niso le potovanja in romske balade ob ognju; naša zgodovina je globoka, neuničljiva želja po svobodi, dostojanstvu in miru. Romi nismo ljudje brez domovine – naša domovina je pesem, naš dom je človeško srce.

Poudariti pa je treba še nekaj, kar se prepogosto spregleda: nujno je videti razlike med nami, tako kot to velja za vsako drugo populacijo, in prenehati metati vse v isti koš. Navsezadnje nismo vsi izšli iz šotora – med Romi obstajajo različne življenjske poti, zgodbe in okolja, povsem enako kot pri večinskem prebivalstvu. Trpanje vseh v enotne stereotipne okvire je velika zmota – vprašanje pa je, ali je to zgolj napaka ali je morda v interesu določenih struktur iz ozadja, ki jim takšno posploševanje ustreza.

In če boste mojo glasbo poslušali z odprtim srcem, boste v njej prepoznali svojo lastno bolečino, veselje in hrepenenje po svobodi, saj smo vsi popotniki pod istim nebom.