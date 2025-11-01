Naše izvrstne nogometašice pogledujejo v Brazilijo

Če katera, potem v tem koledarskem letu navdušuje ženska nogometna reprezentanca. Spet se je zavihtela na 38. mesto na Fifini lestvici in izenačila najvišjo uvrstitev v svoji zgodovini. Vse to pa zato, ker se je zasedba selektorja Saše Kolmana zavihtela iz Lige B v elitno Ligo A ženskega reprezentančnega nogometa v Evropi. Drugače povedano: Slovenke so tam, o čemer so svojčas lahko le sanjale. Danes pa so del elite. Da rastejo, so dokazale v zadnji izvedbi Lige narodov – šest tekem, pet zmag in prepričljivo prvo mesto. Še vedno odmeva tista koprska noč in rapsodija naših deklet, ko so s 4:0 deklasirale Irke.

V glavah

»Ključni preskok so igralke naredile v mentaliteti. Punce so dobesedno začele verjeti, da so sposobne za nekaj več. Da se lahko kosajo z boljšimi od sebe in jih tudi premagujejo,« nam pove Saša Kolman, ki je pred dvema letoma prevzel vodenje reprezentance. Potreboval je čas, reprezentanca je izpadla v Ligo C, a se tudi od tam ekspresno dvignila v Ligo B, zdaj so v Ligi A.

»Ko se rezultat izide, začnejo punce verjeti in tako posledično reprezentanca raste. Gotovo je vse v glavi,« nadaljuje Kolman, ki ob tem spomni, da je Slovenija v zadnjem letu dni odigrala nekaj izjemnih tekem – začenši z Avstrijo v dodatnih kvalifikacijah za EP, pa potem s Finsko, Irsko in še dve proti Avstraliji. Ta je svetovna velesila, Slovenke je povabila, da bi z njimi odigrale dve tekmi, in naša ekipa se je domov vrnila z remijem, porazom in dragocenimi izkušnjami. In vnovično potrditvijo, da zmore in zna. »S prej naštetimi smo se dobro kosali, nekatere celo premagali,« nas opomni Kolman.

Kot bi igrale finale

Ker je Slovenija tako navduševala v rednem delu Lige narodov, ima na jesen čas, da ga izkoristi za priprave in uigravanje, pa tudi iskanje rešitev, kajti v zadnjih mesecih sta se resno poškodovali Špela Kolbl in Sara Makovec. Tudi o tem je bil govor na zadnji reprezentančni akciji – Slovenija je po tednu dni treninga odigrala s Srbijo, narekovala ritem in do 60. minute vodila z 2:1, potem pa je sledil padec zbranosti in poraz. Ne usoden, a poraz je poraz.

»Punce so šle na tekmo, kot da gre za finale kakega tekmovanja. To me veseli in kaže, da so vzele stvar zelo resno. Žal je sledila napaka, ko smo si gol dali sami. Takšne stvari se ne smejo dogajati. Kaj bi šele bilo, če bi po našem golu ob koncu prvega polčasa šli na odmor z vodstvom 2:0. Potem bi bila to povsem druga tekma. Menim, da smo sami sebe premagali. Po tem, kar sem danes videl, trdim, da lahko igramo proti marsikomu v Ligi A. Ne bomo le sodelovali – želimo igrati, želimo se učiti,« je jasen selektor Saša Kolman.

Selektor Saša Kolman s svojim štabom FOTO: NZS

»Te napake moramo analizirati in predelati, predvsem pa moramo ugotoviti, zakaj se dogajajo. Pred nami so tekme v Ligi A, kjer si takšnega padca zbranosti ne smemo dovoliti. Pokazale smo, da si upamo igrati – tudi visok presing nam gre. Ustvarile smo si številne priložnosti, prvih 20 minut je bilo zelo dobrih,« je dodala izkušena Kaja Eržen, ki igra v Italiji. V tem hipu na tujem igra kar 17 od 22 igralk z reprezentančnega seznama.

Kvalifikacije za SP 2027

Pred reprezentanco je nov izziv. Prihodnji teden bo žreb skupin kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Braziliji, tekmovanje bo leta 2027, vozovnice se bodo delile prihodnje leto. Slovenija bo po zaslugi vseh dosežkov minulih dveh let kvalifikacije začela v elitni Ligi A. Tako kot leta 2023 bo UEFA tudi tokrat organizirala samostojen kvalifikacijski turnir za določitev evropskih predstavnic na svetovnem prvenstvu za ženske.

Kvalifikacijski postopek bo potekal v dveh fazah. V ligaškem delu bo 53 držav razdeljenih v tri lige (Slovenija v Ligi A) glede na skupno lestvico lige narodov UEFA za ženske 2025. Vsaka liga bo razdeljena v skupine s tremi ali štirimi ekipami, ki bodo med seboj igrale po ligaškem sistemu od februarja do junija 2026. Štiri ekipe se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo za ženske 2027, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Dvaintrideset ekip bo po ligaškem delu odigralo dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh. Tako bo določenih zadnjih sedem evropskih reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ter evropska predstavnica v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.

Nagrada in priložnost

»Biti moramo realni, biti moramo skromni. Delamo dalje, učimo se dalje, igramo prijateljske in pripravljalne tekme. Te so ključne, tu lahko delamo napake, na resnih tekmah tega ne sme biti,« kljub vsemu trener Kolman ostaja skromen. »Kljub temu mislim, da smo naredili zelo velik, gromozanski korak naprej. V nadaljevanju bomo igrali proti najboljšim v Evropi oziroma kar na svetu. Zakaj bi se tukaj ustavili? Dajmo videti, do kam lahko sežemo. Ko se enkrat sprijazniš s tem, da si dober, potem gredo zadeve navzdol. Tega si ne smemo dovoliti. Imamo dekleta, ki zmorejo in znajo,« je jasen selektor. »Kvalifikacije za SP v Ligi A so nagrada za vse nas. A bomo napadali, poskušali bomo zmagati,« odločno sklene Saša Kolman.