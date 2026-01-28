Naučimo psa odpoklica

Prvi korak pri učenju je izbira unikatne besede za odpoklic, ki ni povezana z drugimi ukazi. Beseda mora biti posebna in ne sme biti pogosto uporabljena v drugih kontekstih. Na primer, če beseda »pridi« ni učinkovita, lahko poskusite z besedo »sem« ali »tukaj«. Pomembno je, da ne uporabljamo imena psa kot besedo za odpoklic, saj je ime pogosto uporabljeno v drugih situacijah in lahko pes postane zmeden.

Najprej učimo psa v mirnem okolju.

Za uspešen trening odpoklica potrebujemo partnerja in priboljške. Trening začnimo v mirnem okolju, denimo doma, kjer je manj motenj. Partner naj psa drži, medtem ko ga pokličemo z izbrano besedo. Če se pes ne odzove takoj, uporabimo dodatne zvoke, kot je ploskanje ali piskanje, da pritegnemo njegovo pozornost. Ko pes pride, ga takoj nagradimo s priboljškom in pohvalo. Nagrado naj dobi vsakokrat, ko pravilno opravi nalogo.

Ko izpolni ukaz, ga nagradimo. FOTO: Studiokv/Getty Images

Ko pes obvlada odpoklic v mirnem okolju, začnemo trening izvajati na prostem. Ker so v zunanjem okolju prisotne različne motnje, ga moramo zavarovati tako, da vadimo v ograjenem okolju ali pa ga privežemo na dolg povodec. Tudi tukaj je pomembno, da je pes za pravilno izpolnjen ukaz primerno nagrajen. K sebi ga kličemo z veselim, prijaznim glasom, lahko tudi v počepu in z odprtimi rokami. Na ta način mu pokažemo, da ga pri nas čaka nekaj po možnosti bolj prijetnega, kot je žival, ki jo preganja nekje v gozdu, ali ostanek hrane, ki ga je našel na tleh.

Dovzetni mladiči

In kdaj je najbolje uvesti treninge odpoklica? Idealno je, če začnemo pse učiti še v fazi mladiča, saj so takrat še posebno dovzetni za nove izkušnje in se hitro učijo. Vendar pa tudi odraslega psa lahko naučimo ukaza, le nekoliko več potrpežljivosti bomo potrebovali. Mladiča lahko začnemo učiti pri osmih tednih starosti.

Zunaj ga učimo šele, ko že obvlada osnove. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Če smo preveč zavzeti za to, da bi psa naučili ukaza, lahko učenje hitro postane stres, učinek pa postane ravno nasproten od želenega. Na učenje glejmo kot na pot in ne kot na cilj, kot na skupno početje, pri katerem morata enako uživati pes in skrbnik. Lahko ga tudi popestrimo z igrami, kot je denimo skrivalnica. Pri tej igri se lastnik skrije, nato pa pokliče psa. Pes mora uporabiti svoje vohalne in slušne sposobnosti, da najde lastnika. To povečuje njegovo motivacijo, učenje pa postane bolj zabavno.

8 tednov je dobra starost za začetek.

Da pes obvlada odpoklic, je zelo pomembno za njegovo varnost in varnost okolice, po kateri se sprehaja, kadar je brez vrvice.