Naučimo se mačjega jezika

Mačke sicer ne govorijo našega jezika, a to še ne pomeni, da z nami ne komunicirajo. Če se naučimo opazovati njihove glasove, oči, ušesa, rep in držo telesa, jih lahko razumemo precej bolje. Aplikacije, kot je MeowTalk, ki temeljijo na umetni inteligenci, zagotavljajo, da znajo mačje mijavkanje prenesti v človeški jezik. Pa je res tako? Aplikacija s pomočjo umetne inteligence posluša mačko in razvrsti njen glas med 11 razpoloženj. Po navedbah razvijalcev so svoj model učili na mačjih vokalizacijah, baza pa je v zadnjih letih narasla na več kot 260 milijonov posnetkov. Aplikacijo lahko prilagajamo svoji mački, saj se posamezne živali oglašajo nekoliko drugače. Pa vendar velja biti previden. Prevodi so le namig, ena od možnosti, kaj bi lahko sporočala mačka, in ne stoodstotno zanesljiv prevod.

Več časa, ko preživimo s svojo mačko, in bolj pozorno, ko jo opazujemo, več njenega jezika bomo začeli razumeti. Najboljši mačji prevajalnik je pozoren lastnik.

Zamisel, da mijavkanje prinaša različne informacije, nikakor ni iz trte izvita. Raziskava, objavljena 2025. v reviji Scientific Reports, je pokazala, da je mijavkanje domačih mačk izrazito raznoliko in prilagodljivo. Raziskovalci so analizirali 276 'mijavkov' 14 domačih mačk in ugotovili, da so bili njihovi glasovi bolj raznoliki kot pri petih primerjanih vrstah divjih mačk. Avtorji raziskave opozarjajo, da je mijavkanje pri domačih mačkah močno povezano s komunikacijo z ljudmi in da je udomačevanje verjetno povečalo njegovo prilagodljivost.

Zavedati se moramo, da je aplikacija namenjena predvsem zabavi. FOTO: Rf Pictures/Getty Images

Opazujmo

V resnici se mačjega jezika najlažje učimo tako, da ne poslušamo samo zvoka, ampak opazujemo tudi okoliščine. Če naša mačka vsako jutro pred omarico s hrano izdavi isti značilni »mijav«, bomo njegov pomen verjetno zelo hitro razumeli tudi brez aplikacije. Če drugače mijavka pred zaprtimi vrati, smo že odkrili naslednjo »besedo« njenega osebnega slovarja.

11 glasov zna razvrstiti aplikacija.

Veliko nam povedo oči. Če nas mačka mirno gleda in počasi pripira oči, ji lahko odgovorimo na enak način. Raziskovalci z univerz Sussex in Portsmouth so ugotovili, da mačke na ta način izražajo naklonjenost. Zelo jih vzradosti, če jim pomežiknete nazaj.

Treba je poslušati in tudi opazovati. FOTO: Anita Kot/Getty Images

Še en prevajalnik mačjih razpoloženj je rep skupaj z držo, obrazom, očmi in položajem ušes. To je pomembno predvsem takrat, ko želimo ugotoviti, ali je žival sproščena, napeta ali prestrašena.

Pomembno je vedeti, kaj mačka počne, ko odda določen glas.

In potem je tu predenje. Niti tega ne smemo avtomatično prevesti kot »srečna sem«. Raziskava iz leta 2025 je pokazala, da niso vse mačke enake in da predenje ne pomeni pri vsaki istega. Tako kot pri repu je tudi pri tem pomembno, kaj je mačka počela tik pred tem, kako se vede in kaj se dogaja okoli nje.