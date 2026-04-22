Navdušenje mine, navada ostane

Vsako pomlad se zgodi isto. Nova sezona, nova energija, nov začetek. Kupimo opremo, naredimo načrt, prvi teden gre odlično. Drugi teden še nekako. Tretji? Motivacija začne padati.

Zakaj večina rutin zdrži približno dva tedna? Ker si zastavimo preveč. Prehitro. Prestrogo. Če smo prej telovadili enkrat na teden, je skok na štiri treninge na teden velik šok – ne samo za telo, ampak tudi za urnik.

Veliko bolj učinkovito je začeti z majhnimi, realnimi koraki. Denimo dvakrat na teden. Ob točno določenem času. Brez drame. Ko se to utrdi, dodamo tretji dan.

Pomemben je tudi razlog. Če je cilj samo številka na tehtnici, motivacija hitro zbledi. Če pa je cilj več energije, boljše počutje ali manj bolečin v hrbtu, postane rutina smiselna.

In še ena stvar: popolnost ni pogoj za uspeh. Če izpustimo en trening, to ne pomeni konec zgodbe. Rutina ni krhka struktura, ki se podre ob prvi napaki. Je proces.

Pomlad je čudovit trenutek za nov začetek. Samo pazimo, da bo začetek takšen, da ga bomo lahko ohranili tudi, ko bo prvotno navdušenje minilo. Navdušenje je iskra. Navada pa je ogenj, ki gori dolgo.