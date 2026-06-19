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Naveza z Leico se je Xiaomiju izplačala (FOTO)

Xiaomi 17T in 17T pro se lahko pohvalita z odličnimi kamerami, izstopa telefoto leča s petkratno optično povečavo in stabilizacijo slike.
Telefona imata lepo tanke robove okoli zaslona, kar pripomore k temu, da nista prevelika. FOTO: Staš Ivanc

Telefona imata lepo tanke robove okoli zaslona, kar pripomore k temu, da nista prevelika. FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17T pro (modri) in xiaomi 17T (vijolični) FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17T pro (modri) in xiaomi 17T (vijolični) FOTO: Staš Ivanc

Minimalistično aluminijasto oblikovanje v slogu neke druge (ameriške) znamke ... FOTO: Staš Ivanc

Minimalistično aluminijasto oblikovanje v slogu neke druge (ameriške) znamke ... FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc

Telefona imata lepo tanke robove okoli zaslona, kar pripomore k temu, da nista prevelika. FOTO: Staš Ivanc
Xiaomi 17T pro (modri) in xiaomi 17T (vijolični) FOTO: Staš Ivanc
Minimalistično aluminijasto oblikovanje v slogu neke druge (ameriške) znamke ... FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T5x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 19. 6. 2026 | 19:10
5:34
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Kitajski Xiaomi je v zadnjih letih doživel izrazito rast in se prebil med tri največje proizvajalce pametnih telefonov na svetu: pred njim sta le Samsung in Apple. Podobno kot Huawei pred leti, dokler ga ZDA niso ustavile – do določene mere. Xiaomi se je leta 2021 sicer že znašel na Pentagonovem seznamu podjetij, ki domnevno sodelujejo s kitajsko vojsko, a ga je ameriško obrambno ministrstvo po uspešni Xiaomijevi tožbi na sodišču v okrožju Columbia in doseženem dogovoru umaknilo s črnega seznama. Xiaomi je letos že predstavil luksuzno premijsko serijo telefonov xiaomi 17, zdaj pa na Dunaju še »normalno« premijsko serijo 17T, ki prinaša boljše razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ceno. Junaka se imenujeta xiaomi 17T in xiaomi 17T pro, prvič doslej pa sta telefona serije T izdelana v dveh velikostih.

Močna telefoto leča v obeh modelih

Xiaomi pri razvoju telefonov že več let sodeluje s slovito nemško fotografsko družbo Leica in partnerstvo prinaša sadove. Glavna kamera v obeh modelih ima 50 milijonov slikovnih točk, razlikuje se le po velikosti senzorja in minimalni razliki v odprtju zaslonke: pri modelu 17T pro gre za 1/1,31-palčno tipalo in zaslonko f/1,6, medtem ko 17T uporablja 1/1,55-palčni senzor in zaslonko f/1,67.

Xiaomi 17T pro se polni žično s 100 W in brezžično s 50 W, 17T pa pozna le 67-vatno žično polnjenje.

Če je bil v lanski seriji 15T z Leicino telefoto lečo s petkratno optično povečavo opremljen le model pro, navadni 15T pa je imel le dvakratno optično povečavo, imata močnejšo kamero zdaj oba telefona nove serije 17T. Kamera telefoto s 50 megapiksli omogoča zajemanje fotografij od makro fotografije z razdalje desetih centimetrov prek petkratne optične in še vedno odlične desetkratne hibridne povečave do kar 120-kratne ultra velike povečave. No, slika pri takšni povečavi je kljub pomoči umetne inteligence zelo neostra in slabo osvetljena. Glavna in telefoto kamera imata samodejno ostrenje in optični stabilizator slike, česar nima ultraširokokotna kamera z 12 MP, ki pa vseeno dela dobre fotografije. Izboljšano je tudi snemanje videa, še posebno pri modelu xiaomi 17T pro, ki omogoča kinematografsko snemanje v ultravisoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo.

Oba modela sta opremljena s telefoto lečo s petkratno optično povečavo.

Serija 17T prinaša novo funkcijo fotografiranja pomembnih trenutkov (leica live moment), ki poleg standardne fotografije visoke ločljivosti zajame kratko, animirano gibljivo fotografijo. Funkcija je tudi del portretnega načina (leica live portrait), ki dodaja naravni učinek zamegljenega ozadja; ta poudari motiv in hkrati ohrani tekoče gibanje.

Vrhunski zaslon z zaščito oči

Nova serija se lahko pohvali tudi z zaslonom z napredno zaščito oči xiaomi vision care 2, s katero se samodejno prilagaja svetlobnim razmeram ter učinkovito zmanjšuje modro svetlobo, utripanje in zamegljenost gibanja. Telefoni serije xiaomi 17T so tako prvi, ki so prejeli štirikratni certifikat TÜV Rheinland za zaščito oči, ter za Xiaomi prvi certifikat TÜV za inteligentno nego oči.

Notri tiktakata zelo zmogljiva MediaTekova procesorja.

Zaslon iz organskih diod z največjo svetilnostjo 3500 nitov ponuja jasno sliko in natančne barve tudi pri močni sončni svetlobi. Prvič doslej pa sta zaslona (in telefona) iz serije T različno velika: 17T pro ima 6,83-palčni zaslon, 17T pa 6,59-palčnega; prvi omogoča 144-herčno osveževanje slike, drugi pa 120-herčnega.

Visoka zmogljivost

Baterija s kapaciteto 7000 mAh v modelu xiaomi 17T pro je največja v Xiaomijevih pametnih telefonih na mednarodnih trgih, povprečna avtonomija pa znaša skoraj dva dneva. Podprto je hitro 100-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje. Kljub kompaktnejši zasnovi je 17T opremljen z zajetno baterijo s kapaciteto 6500 mAh, obvlada pa žično 67-vatno hitro polnjenje. Učinkovitost baterije dodobra izkoriščata visoko optimizirana procesorja. Xiaomi 17T pro poganja MediaTekov procesor dimensity 9500, izdelan v trinanometrski tehnologiji, medtem ko ima 17T procesor dimensity 8500 ultra, ki je narejen v štirinanometrski arhitekturi.

144 in 120 Hz osveževanje obvladata zaslona pri xiaomijih 17T pro in 17T.

Xiaomi 17T pro je na voljo v globoko modri, globoko vijolični in črni barvi od 999 evrov naprej, xiaomi 17T pa od 700 evrov v vijolični, modri, črni in barvi belega opala. Kupci prejmejo tudi več dodatnih ugodnosti, kot so trimesečni dostop do umetne inteligence google AI pro, pet terabajtov prostora v oblaku, trimesečna uporaba platforme youtube premium in štirimesečni paket spotify premium, do konca junija pa bodo dobili še robotski sesalnik xiaomi robot vacuum S40C.

Xiaomi 17T pro (modri) in xiaomi 17T (vijolični) FOTO: Staš Ivanc
Xiaomi 17T pro (modri) in xiaomi 17T (vijolični) FOTO: Staš Ivanc

Minimalistično aluminijasto oblikovanje v slogu neke druge (ameriške) znamke ... FOTO: Staš Ivanc
Minimalistično aluminijasto oblikovanje v slogu neke druge (ameriške) znamke ... FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T5x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17T: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17T: 120x povečava FOTO: Staš Ivanc

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