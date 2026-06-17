V Sloveniji je približno 20.000 lovcev, članstvo rahlo upada. A lovci ostajajo pomemben segment sistema upravljanja divjadi in prostora. Skrbijo za ravnovesje med številom divjadi in zmožnostmi okolja, spremljajo stanje v naravi, izvajajo načrtovan odvzem, iščejo ranjeno divjad, pomagajo pri škodah na kmetijskih površinah in vodijo evidence. Vse to počnejo tudi člani Lovske družine Suha krajina, ki je minuli vikend praznovala 80 let delovanja. Danes ima okoli 60 članov, njen revir, kjer izvajajo lov, obsega območja Ambrusa, Zagradca in Korinja, kjer že desetletja skrbijo za ohranjanje naravnega ravnovesja, divjadi in lovske tradicije.

Za kulturni program so poskrbeli lovski rogisti, Moški pevski zbor Ambrus ter godba Krka-Zagradec.

»Naši ustanovitelji so pred osmimi desetletji začeli v povsem drugačnih časih. Danes se soočamo z novimi izzivi, od podnebnih sprememb, pomanjkanja vode na naših prepustnih tleh do vse večjega pritiska človeka na prostor divjadi,« je zbrane pri Lovskem domu Jauhe nagovoril predsednik LD Suha krajina Igor Jernejčič, ki je poudaril, da lovstvo ni zgolj izvajanje lova, temveč predvsem skrb za naravno ravnovesje, prostovoljno delo in predanost skupnosti. Spomnil je na številne ure dela pri oskrbi divjadi, urejanju lovišča in ohranjanju narave ter poudaril, da moč lovske družine temelji na povezanosti med starejšimi in mlajšimi generacijami. Posebej je izpostavil pomen mladih lovcev, ki bodo s svojim znanjem in energijo nadaljevali tradicijo suhokranjskega lovstva.

60 članov ima LD Suha krajina.

Priznanja in odlikovanja

Njihov visoki jubilej je z obiskom počastil tudi predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca. V imenu Občine Ivančna Gorica se je slovesnosti udeležil podžupan Tomaž Smole, ki je poudaril, da lokalna skupnost spoštuje in ceni delo lovcev, saj ti pomembno prispevajo k ohranjanju ravnovesja v naravi in skrbi za okolje. Lovski družini je v imenu župana Dušana Strnada izročil jubilejno plaketo občine.

Prireditev je povezovala Špela Hočevar, članica LD Suha krajina.

Podelili so tudi odlikovanja LZ Slovenije zaslužnim članom za dolgoletno delo in prispevek k razvoju lovstva. Znak za lovske zasluge so prejeli Katarina Hrovat, Peter Kenik, Franc Kovač, Marko Muhič, Ignacij Sadar in Klemen Sadar. Zlati znak za lovske zasluge sta prejela Marjan Praznik in Simon Zaletelj, red za lovske zasluge III. stopnje Dejan Muhič in Dušan Mišmaš, red za lovske zasluge II. stopnje pa Martin Hočevar. Slovesnost se je zaključila z dramskim vložkom zakoncev Bradač ter okusnim golažem, ki so ga skuhali člani LD, gostitelji in jubilanti.