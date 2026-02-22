Ne peremo jih v hladni vodi

Razlogov za pranje perila v hladni vodi je več, od prihranka energije, nižjih izdatkov do preprečevanja bledenja temnih oblačil, kljub temu pa nizka temperatura ni vedno najboljša izbira. Nekatere tekstilne izdelke je treba ne glede na vse prati pri višjih temperaturah. Le to učinkovito odstrani morebitne škodljive mikroorganizme, saj razkuževanje temelji prav na toploti.

Adijo, mikrobi

Morda ne razmišljamo veliko o tem, kako peremo krpe, gobice in pralne krpe za prah. Preprosto jih vržemo v pralni stroj, ta pa opravi svoje. A to ne drži povsem. Ti predmeti se pri pranju v hladni vodi ne očistijo popolnoma, kar še posebno vzbuja skrb, če so namenjeni uporabi v kuhinji ali kopalnici, kjer se lahko zadržujejo bakterije, kot je E.coli, in drugi škodljivi patogeni mikrobi. Zato jih moramo prati pri vsaj 60 stopinjah Celzija, da se ti uničijo.

Umazanija in maščoba se v hladni vodi pogosto samo prerazporedita po tkanini.

Poleg tega se umazanija in maščoba v hladni vodi pogosto samo prerazporedita po tkanini. Redno pranje pri višjih temperaturah pomaga preprečiti širjenje mikrobov v domu.

Kuhinjske krpe in prijemalke se hitro zamastijo in drugače umažejo, hladna voda pa maščob in druge umazanije ne odstrani tako učinkovito kot topla ali vroča. Vsako maščobo je treba prati v vroči vodi, saj se v hladni ne raztopi in ne izgine. Še en razlog za višje temperature: pri pranju v hladni vodi se lahko sčasoma še okrepijo neprijetni vonji tkanin. Redno pranje v vroči podaljša uporabnost omenjenih pripomočkov in izboljša higieno doma.

Nakupovalne vrečke iz blaga je treba redno prati. FOTO: Photopalace/Getty Images

Nakupovalne vrečke za enkratno uporabo so do okolja prijaznejše in veliko trpežnejše od plastičnih, a imajo tudi temno plat: živila na njih lahko puščajo madeže, ki ustvarijo idealne razmere za množenje bakterij, zato jih je treba redno prati. In to pri visokih temperaturah. Zlasti to velja za vrečke, v katerih prenašamo surovo meso. Pranje v vroči vodi zmanjša tveganje za navzkrižno kontaminacijo drugih živil.

Dišeče brisače

Če nimamo majhnih otrok, se nas to ne tiče toliko, vendar je zelo pomembno za starše. Plenic iz blaga, previjalnih podlog, otroških oblačil, spodnjega perila in nogavic nikoli ne bi smeli prati v hladni vodi. Vsi ti predmeti lahko vsebujejo fekalne ostanke in jih je treba ločeno prati v vroči. Hladna voda bakterij ne uniči, temveč jih lahko celo razširi po drugih kosih perila. Pravilno pranje bistveno zmanjša tveganje za okužbe.

Brisače in kopalniške preproge so lahko izpostavljene neželenim bakterijam, še posebno ob vsakem splakovanju stranišča, saj se škodljivi mikroorganizmi širijo po prostoru. Pranje v vroči vodi zagotavlja učinkovito odstranjevanje bakterij in plesni. Če jih peremo v hladni, lahko tudi po sušenju ostane neprijeten vonj. Vroča voda pomaga ohraniti svežino in tudi higieno kopalnice.

Če jih peremo v hladni vodi, lahko tudi po sušenju ostane neprijeten vonj. FOTO: Tentan/Getty Images

Za belino

Športna oblačila, vključno z nogavicami, zahtevajo pranje v vroči vodi, najbolje z detergentom za športna oblačila, ki prodre v vlakna ter odstrani bakterije in neprijetne vonjave. Znoj in bakterije se zadržujejo v sintetičnih materialih, in če perilo ni pravilno oprano, lahko v tkanini ostane vonj po znoju. Pravilna temperatura bistveno izboljša učinek pranja.

Če so naša bela ali svetla oblačila videti sivkasta, jim lahko vroča voda povrne belino. Toplota pomaga razgraditi ostanke detergenta in umazanije, ki povzročajo sivkast videz. V kombinaciji z manj detergenta, odstranjevalcem madežev in vročo vodo oblačila dlje ohranijo svež in čist videz.

Kuhinjske krpe in prijemalke se hitro zamastijo in drugače umažejo, hladna voda pa maščob in druge umazanije ne odstrani tako učinkovito kot vroča. FOTO: Ann_zhuravleva/Getty Images

Ležišča in odeje za hišne ljubljenčke postanejo hitro umazana in polna dlak, pršic ter bakterij. Le pranje na vročem programu odstrani umazanijo in alergene. Redno pranje zmanjšuje neprijetne vonjave in izboljša kakovost zraka v domu. Občasno sušenje pri visoki temperaturi pa poskrbi za dodatno svežino.