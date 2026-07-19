Ne shranjujemo jih pod posteljo

Prazen prostor pod posteljo se zdi kot nalašč za odlaganje stvari, ki jih ne potrebujemo vsak dan. Vendar velja premisliti, čemu vse prašno okolje ne ustreza. Profesionalni organizatorji prostora opozarjajo, da lahko neustrezno shranjevanje povzroči poškodbe predmetov ali druge vrste škodo. Česa torej ni dobro hraniti pod posteljo?

Začnimo z vzglavniki: ti privlačijo pršice in bakterije, prostor pod ležiščem pa zagotavlja idealne razmere za njihovo razmnoževanje. Tudi plišaste igrače so pravi magnet za prah in pršice, torej jih ni priporočljivo shranjevati pod posteljo. Bakterije v tamkajšnjih razmerah zelo dobro uspevajo, plišaste živali pa so zanje odlično zavetje.

Priročni kovčki Ne gre za to, da praznih kovčkov ne bi smeli hraniti pod posteljo, vendar se pojavlja vprašanje, zakaj bi hranili prazne. Izkoristimo jih za shranjevanje oblačil: pozimi poletnih in poleti zimskih. Kovčki, zlasti tisti iz trdnega materiala, so tudi odličen prostor za hrambo sezonskih okraskov, vencev, darilnega papirja, posteljnine, smučarske opreme ali opreme za plažo.

Naslednji na seznamu so pisma, razglednice in pomembni dokumenti. Papir je hrana za številne žuželke, prav tako pod posteljo nikoli ne shranjujmo ničesar, kar ima čustveno ali finančno vrednost. Pomembni dokumenti se tam lahko tudi izgubijo ali uničijo. Vse, kar vsebuje pomembne ali občutljive podatke, je priporočljivo hraniti v za to namenjeni ognjevarni škatli. Pod ležiščem ne bi smeli nikoli shranjevati elektronike. Morebitna vlaga povzroča korozijo, prah vodi v poškodbe in poslabšanje delovanja senzorjev naprav. Prah v elektronskih napravah povečuje tudi tveganje za požar.

Čevlji so umazani

Niti usnjenih čevljev, jaken ali torbic, razen če so spravljeni v nepredušno zaprte vreče, ni priporočljivo hraniti pod posteljo. Umazanija, ki se tam nabira, lahko usnje izsuši in sčasoma spremeni njegovo barvo.

Čevlji niso za v spalnico. FOTO: Digital Vision/Getty Images

Preden ga skrijemo pod posteljo, kovček očistimo, vanj pa lahko shranimo oblačila, ki jih ta hip ne potrebujemo. FOTO: Jill Ferry Getty Images

Obutev je umazana, zato je ne hranimo pod posteljo, poskrbimo, da bo v zračnem prostoru, v nasprotnem primeru se bo pojavil neprijeten vonj in po domu se bo, še posebno če imate preproge, širilo več bakterij. Če obutve res ne moremo shraniti kje drugje, jo je treba najprej očistiti, pustiti, da se na zraku temeljito posuši, nato pa jo spraviti v nepredušno zaprte škatle ali vreče.

Tudi plišaste igrače so magnet za prah in pršice, zato jih ni priporočljivo shranjevati pod posteljo.

Strupenih ali nevarnih snovi, kot so stare pločevinke z barvo ali čistila, nikoli ne bi smeli hraniti pod ležiščem. Posode lahko začnejo puščati in sproščati hlape, poleg tega so takšni materiali običajno zelo vnetljivi.

Hrana naj bo v shrambi

Niti umazanega perila ne bi smeli odlagati pod ležišče, prav tako ne oblačil, ki jih trenutno ne potrebujemo. Vedno shranjujmo le čista oblačila in jih, sploh dolgoročno, pospravimo v nepredušno zaprte plastične škatle. Druga možnost za shranjevanje oblačil so vakuumske vreče. Te omogočajo tako močno stiskanje oblačil, da lahko celotno sezonsko garderobo spravite v le nekaj vreč.

Tudi če kupujemo na zalogo in gre za nepokvarljiva živila, hrana ne spada pod posteljo. Čeprav shranjena v nepredušno zaprtih posodah namreč privablja žuželke in glodavce. Poleg tega stvari, ki so shranjene pod posteljo, niso najbolj dostopne, zato hrana spada v shrambo.

Če jih nameravamo hraniti pod posteljo, posteljnino in oblačila pospravimo v vreče. FOTO: Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Shranjevanje kartonskih škatel pod posteljo, zlasti po selitvi, se zdi praktično. Toda kartonske škatle za čevlje, darilne škatle in celo debelejše papirnate nakupovalne vrečke so hrana za žuželke in druge škodljivce.