Ne smemo jih pobirati iz narave

Žaba kot hišni ljubljenček ni zahtevna v klasičnem smislu, zahteva pa dobro pripravo in pravo izbiro vrste.

Strokovnjaki začetnikom najpogosteje priporočajo afriško pritlikavo žabo (Hymenochirus), ki živi v vodi in ne potrebuje kopnega. Druga priljubljena izbira je rogata žaba, ki je zelo mirna in večino časa preživi na enem mestu. Pogoste so tudi drevesne žabe, ki so bolj aktivne, a zahtevajo nekoliko bolj urejen terarij z več vlage in višine.

Žaba potrebuje primerno okolje in živo hrano.

Za začetek potrebujemo primeren terarij ali akvaterarij, odvisno od vrste. Ključno je, da zagotovimo ustrezno temperaturo, vlago in skrivališča. Podlaga mora zadrževati vlago, a ne sme plesneti, zato se pogosto uporabljajo kokosova vlakna ali posebni substrati. Dodamo še rastline, veje in posodo z vodo ali vodni del.

Nekatere vrste potrebujejo vodo za plavanje.

Pomemben del skrbi je tudi čiščenje terarija. Vsakodnevno odstranjujemo ostanke hrane in iztrebke, da preprečimo razvoj bakterij in plesni. Vodo menjamo redno, pri vodnih vrstah tudi večkrat na teden. Temeljitejše čiščenje opravimo na nekaj tednov. Takrat zamenjamo del ali vso podlago, očistimo dekoracijo in steklo. Pri tem ne uporabljamo agresivnih čistil, ampak le toplo vodo ali sredstva, namenjena terarijem, saj so žabe zelo občutljive za kemikalije.

Terarij temeljito očistimo na 2–4 tedne.

Občutljiva koža

Veliko vprašanj se pojavi pri hrani. Žabe se hranijo izključno z živimi žuželkami. Te lahko kupimo v specializiranih trgovinah za male živali, kjer prodajajo čričke, mokarje, ščurke ali muhe. Nekateri jih naročajo tudi prek spleta ali jih vzrejajo doma. Pomembno je, da je hrana kakovostna in po potrebi obogatena z vitamini in minerali, saj to vpliva na zdravje živali.

Žabe ne prijemamo po nepotrebnem. Njihova koža je občutljiva, zato stik z rokami lahko škoduje njim pa tudi nam, če gre za vrste, ki izločajo zaščitne snovi.

Če razmišljamo o žabi kot hišnem ljubljenčku, se hitro pojavi tudi vprašanje, kje jo sploh dobiti. V Sloveniji ni veliko specializiranih rejcev, kot jih poznamo pri bolj klasičnih hišnih živalih. Žabe najpogosteje ponujajo posamezni teraristi ali specializirane trgovine za male živali, občasno jih je mogoče najti tudi na sejmih eksotičnih živali v Sloveniji ali bližnji tujini. Vse domorodne vrste žab v Sloveniji so zaščitene, kar pomeni, da jih ne smemo loviti v naravi in jih imeti doma.