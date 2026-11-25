Vietnamski paličnjaki (Medauroidea extradentata) so med najbolj priljubljenimi paličnjaki za gojenje doma. So le ena vrsta iz mnogo večje in raznolike skupine paličnjakov ter živih listov, ta vključuje na tisoče vrst, ki se razlikujejo po velikosti, obliki, barvi in načinu življenja.

Radi imajo liste robide, malin in vrtnic.

Pri vietnamskih paličnjakih je višina terarija pomembnejša od njegove širine, saj se levijo tako, da visijo z vej in se postopoma izvlečejo iz stare zunanje kože. Za manjšo skupino odraslih osebkov je priporočljiv terarij velikosti vsaj 30 × 30 × 50 centimetrov. Splošno pravilo, ki ga je treba upoštevati, je, da mora biti življenjski prostor vsaj trikrat višji od dolžine odraslega osebka. Drugi pogoji za uspešno gojenje so dobro prezračevanje, kar prepreči nastanek plesni, dovolj vejic in navpičnih površin za plezanje in levitev, zmerna vlažnost, ki jo vzdržujemo z rahlim pršenjem dvakrat na dan, in temperatura od 20 do 25 stopinj Celzija. Terarij naj ne bo neposredno izpostavljen soncu ali viru toplote. Za podlago so primerne papirnate brisače, ki jih preprosto menjamo in vzdržujemo higieno.

Dovolj prostora So nežne živali, zato jih čim manj prijemamo. Nikoli jih ne vlečemo za noge ali telo, saj se lahko poškodujejo. Če jih je treba prestaviti, jim ponudimo prst ali vejico, na katero lahko sami splezajo. Med levitvijo potrebujejo dovolj prostora, ustrezno vlažnost in mir. Če se med levitvijo zataknejo ali nimajo dovolj prostora, lahko pride do poškodb ali nepravilnega razvoja nog.

Razmnoževanje brez samcev​

Prehranjujejo se z listi robide, malin in vrtnic, radi imajo liste hrasta. Najbolj praktična izbira so listi robide, saj so dostopni tudi pozimi. Nabiramo jih na območjih, kjer rastline niso škropljene s pesticidi ali drugimi kemičnimi sredstvi. Hrano redno menjamo in skrbimo, da je vedno sveža.

Vietnamski paličnjaki so odlična izbira za vse, ki radi opazujejo naravo in vedenje žuželk. FOTO: Imagebroker/jürgen & Christine S/Getty Images

Samice, ki so večje in močnejše, se lahko razmnožujejo tudi brez samcev, kar imenujemo partenogeneza. Samci so manjši, vitkejši in redkejši. Iz neoplojenih jajčec, ki jih odložijo na dno terarija, se po nekaj mesecih, odvisno od temperature in drugih razmer, izležejo drobni paličnjaki, podobni odraslim osebkom. Iz neoplojenih jajčec se praviloma izležejo samice. Med rastjo se večkrat levijo, dokler ne dosežejo končne velikosti. Razvoj običajno traja približno od štiri do šest mesecev.

Med levitvijo potrebujejo dovolj prostora, ustrezno vlažnost in mir.

Vietnamski paličnjaki so odlična izbira za vse, ki radi opazujejo naravo in vedenje žuželk. Ob ustrezni oskrbi živijo približno eno leto, njihova kolonija pa se hitro veča, zato je treba že na začetku razmisliti, koliko osebkov lahko primerno namestimo in oskrbujemo.