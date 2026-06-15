Ne želi si otrok

Alenka Trogrlič, ki jo večina pozna pod spletnim vzdevkom Alien mama, danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk videovsebin o resničnih zločinih. Vse se je začelo z videom o slovenskih gradovih in krajih, kjer naj bi strašilo. »Že med snemanjem sem se noro zabavala, potem pa sem videla, kako zelo Slovenci radi gledamo take vsebine,« se spominja. Takrat je začutila, da je našla tematiko, ki jo zanima. Kmalu so sledile zgodbe o resničnih zločinih, skrivnostnih izginotjih in primerih, ki še danes burijo domišljijo javnosti.

Bi si iskreno želela, da bi se ljudje večkrat vprašali, zakaj imajo otroke, namesto da sprašujejo druge, zakaj jih nimajo.

Ena prvih zgodb, ki se jih je lotila, je bila povezana s tujcem, ki je izginil v Ljubljani, potem ko je padel v Ljubljanico. Primer še ni bil razrešen, zato je raziskovanje spremljal poseben občutek odgovornosti. »Ko imaš občutek, da mogoče celo pomagaš pri širjenju informacij, je to skoraj adrenalinsko,« pravi. Danes za njenimi videi stoji ogromno ur raziskovanja, pisanja in snemanja. Čeprav se ukvarja s težkimi temami, priznava, da jo pri njih najbolj fascinira človeška narava. »Takšne zgodbe te šokirajo, postavijo ti kocine pokonci in te prisilijo v razmišljanje. Hkrati pa začutiš tudi hvaležnost, da tvoje življenje ni zaznamovano s takšnimi tragedijami.«

Iz hobija je ustvarila uspešno kariero. FOTO: OSEBNI ARHIV

Naučila se je postavljati meje

Po letih poslušanja in raziskovanja najbolj temačnih plati človeške narave se je naučila tudi postavljati meje. »Mislim, da človek sčasoma avtomatsko vklopi nek ščit pred bolečino. Drugače telo misli, da si ves čas v nevarnosti,« pojasnjuje. Čeprav se na spletu največ govori o njenih vsebinah, Alenka občasno spregovori tudi o zasebnem življenju. Veliko pozornosti je požela njena iskrena izpoved, da si ne želi otrok. Odzivi so bili različni, sama pa danes o tem govori zelo mirno in brez potrebe po opravičevanju. »Bi si iskreno želela, da bi se ljudje večkrat vprašali, zakaj imajo otroke, namesto da sprašujejo druge, zakaj jih nimajo,« pravi. Dodaja, da so njeni starši njeno odločitev sprejeli brez težav, tudi zato, ker ima sestra veliko družino. Nekoliko bolj zapleteno je bilo v partnerskih odnosih. »Nekatere zveze so se končale prav zato, ker so si partnerji želeli otroke, jaz pa ne.«

Pred kratkim je sodelovala v kuharskem šovu Riba, raca, rak. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prav iskrenost je ena od lastnosti, zaradi katerih ji sledilci zaupajo. Ne skriva, da je njen kanal danes hkrati služba in hobi. »Pogosto delam več, kot sem takrat, ko sem bila redno zaposlena. Po drugi strani pa sem vsak dan hvaležna, da sem sama svoj šef in da lahko ustvarjam po svoje.« V prihodnosti si želi še več. Razmišlja o novih projektih, vsebinah v angleškem jeziku in delu z umetno inteligenco. A največji cilj ni povezan s tehnologijo ali številkami. »Jaz ljudi rada ločim na 'do-erje' in 'thinkerje'. Moj cilj je, da postanem večji 'do-er', torej, da več delam in manj razmišljam ter analiziram.«