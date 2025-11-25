  • Delo d.o.o.
JEZIKOVNI NASVETI

Nekaj tipkarskih

Bralno pismeni ljudje beremo tako hitro, da naši možgani prehitijo naše oči, podzavestno besedo v znanem kontekstu vidimo pravilno.
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
Maša Močnik
 25. 11. 2025 | 02:00
2:50
A+A-

Kdor veliko bere ali se celo poklicno ukvarja z urejanjem besedil, naleti na vseh vrst napak. Danes z vami za razvedrilo delim nekatere, ki so me nasmejale. Sicer je res žalostno, da se mnogo nosilcev našega lepega jezika niti malo ne potrudi za lepo izražanje v njem, toda zgolj črnogledost v novembrski sivini, ki nas trenutno obdaja, tudi ni priporočljiva. Čas je za zabavnejše dele moje črne knjižice, tipkarske napake.

Te so najbolj nedolžne. Kdor dela, ta greši, kdor pridno tipkati hiti, pogosto spregleda, da je prst po nesreči udaril mimo na tipkovnici. Vedeti moramo, da bralno pismeni ljudje beremo tako hitro, da naši možgani prehitijo naše oči, in podzavestno besedo v znanem kontekstu vidimo pravilno – tako dejansko ni nihče kriv, da kdaj spregleda lastne zatipkane besede.

Nekatere so prav pogosto zatipkane, opažam, recimo, da se zlog -ar- rad obrne naokoli, tako starši postanejo straši. Ravno tako zloga -vo- in -al-. Radi izpadajo soglasniki, tako otrok mnogokrat postane otok. Ali pa se kak vmes vrine. Ravno tako ni res, da le nemarnež ne preveri zapisanega za sabo: črkovalnik besed namreč pogosto odpove pri preverjanju, saj je zatipkana beseda povsem pravilna, le v našem kontekstu ne, in je ne podčrta. Tako so nastali tudi ti zabavni stavčni kamikaze:

– padec Cerarjeve lade (a je totalka?),

– padala je sodrga (žal se je verjetno tudi takoj pobrala),

– pošten odnos do sovjih državljanov (lepo, toda ne bi poskrbeli tudi za človeške),

– našli so pet državljanov Afganistana in Pakistanca, ki so nezakonito pretopili mejo (in jo prodali za staro železo),

– pujski gasilci so zavarovali kraj dogodka (bravo trenerju pujskov, toda v resnici gre za ptujske gasilce),

– skodelica zelenega časa (kako poetično),

– skrbimo tudi za nego, predvsem redno uporabljamo kremo za reko (reka nam bo hvaležna),

– dodamo tri žilice vode (celo porečje bi bilo preveč za ta recept),

– zlasti radi so se peljali v Lipe ali Podpeč, kjer so vstajali kar po cel dan (očitno so ljubitelji kratkih spancev),

– lastniki pasov ali mačk so na boljšem (vsekakor, privilegij je imeti pas ali vsaj mačko),

– vmešamo še kakca in sol, vse skupaj vlijemo v ponev in spečemo (specialiteta),

– gost za glodanje (gostitelji so kanibali),

– pripomočki za inhalacijo so pomol pri zamašenem nosu (obenj pa zasidramo robček).

Razen pri pujskih gasilcih sem namesto popravkov v oklepajih poleg zapisala svoje prve asociacije, ki so me nasmejale ob prebranih stavkih. Pa vi? So vas zmedle ali ste takoj ugotovili, katera črka v stavkih je napačna? Pišete nam lahko na lektura@slovenskenovice.si

Maša Močnik, univ. dipl. slov.

02:00
JEZIKOVNI NASVETI
Nekaj tipkarskih

Nekaj tipkarskih

Bralno pismeni ljudje beremo tako hitro, da naši možgani prehitijo naše oči, podzavestno besedo v znanem kontekstu vidimo pravilno.
Maša Močnik25. 11. 2025 | 02:00
23:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRAMOTA V KOPRU

Čisto pijan najprej kričal na osebje in grozil policistom, potem uriniral pred vrati lokala

Vinjeni gost je po zavrnjeni pijači povsem izgubil nadzor v obalnem lokalu.
24. 11. 2025 | 23:11
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pacifist ...

O dnevu boja proti nasilju nad ženskami.
Aljana Fridauer Primožič24. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Ko tujci hvalijo Slovence

Čez poletje je znal očitno Domen Prevc ohraniti vrhunsko formo.
Miha Šimnovec24. 11. 2025 | 22:25
22:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE IN PRETEP

Drama v gostinskem lokalu: pijana 20-letnica napadla moškega in žensko

Pomirila se ni niti ob prihodu policistov.
24. 11. 2025 | 22:18
21:58
Novice  |  Slovenija
KRAMBERGERJEV SKLAD

»Rubežniki so nam odpeljali traktor, gozd pa je ostal – z vašo pomočjo spet vidimo izhod iz stiske«

Bralci prek Krambergerjevega sklada pomagali družini Smej iz Hinj. Mati Helena ne more delati zaradi hude bolezni 15-letne hčerke Lane.
Gordana Stojiljković24. 11. 2025 | 21:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
