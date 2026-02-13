  • Delo d.o.o.
TEHNOLOGIJA

Nekaj za branje in nekaj za čečkanje

Huaweijevi tablici matepad 11.5. papermatte in matepad paper imata nekoliko podobni imeni, a sta namenjeni za povsem druge stvari
Na obeh lahko delamo zapiske, a leva je bolj namenjena branju, desna pa risanju in multimediji. FOTO: Staš Ivanc

Virtualna knjižna polica in trgovina App Gallery, ki omogoča enostavno nalaganje zunanjih aplikacij. FOTO: Staš Ivanc

Obe imata ovitek in pisalo, pri matepadu 11.5 papermatte pa ovitek skriva tudi tipkovnico. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 13. 2. 2026 | 19:32
4:29
Huawei zadnja leta izdeluje zanimive tablice s protiodsevnimi zasloni papermatte, pri čemer so uporabili tehnologijo jedkanja proti bleščanju in s tankim nanometrskim optičnim premazom močno zmanjšali odbojnost površine ter se znebili tako rekoč vseh svetlobnih motenj. Dejansko se ti matirani zasloni v močno osvetljenih prostorih in na sončni svetlobi res dobro obnesejo. To pa še ni vse: nanostrukture, vtisnjene v površino zaslona, imajo teksturo, ki spominja na papir, tako da ima uporabnik res občutek, kakor da piše s svinčnikom po listu papirja.

Obe tablici imata trpežni bateriji in priloženi pisali.

Risarska tablica

Seveda je za to treba imeti Huaweijevo pisalo M-pencil (tretje generacije), ki pa ga na srečo po navadi brezplačno prilagajo v kompletu s tipkovnico, kot je to v primeru tablice matepad 11.5 papermatte edition, zasnovane za tiste, ki poleg brskanja po spletu, igranja iger ter gledanja filmov in serij, kar počnemo vsi, tudi skicirajo, pišejo in rišejo, dovolj zmogljiva pa je tudi za zahtevnejše uporabnike, ki se ukvarjajo z digitalnimi vsebinami in oblikovanjem. M-pencil prijetno drsi po zaslonu (z ločljivostjo 2456 x 1600 točk in 120-herčnim osveževanjem slike), ki mu zagotovi ravno dovolj trenja, da spominja na papir, kar je idealno za skiciranje, risanje in zapisovanje beležk.

A brez primernih risarskih aplikacij seveda ne gre. Na tablici sta prednaloženi aplikaciji gopaint za risanje, in nadgrajena beležka za zapiske, a nekateri potrebujejo še kaj drugega. Kot že vrabci na strehah čivkajo, Huaweijeve pametne naprave zaradi ameriških trgovinskih sankcij že več let nimajo Googlovih mobilnih storitev in aplikacij, vendar je ponudba v trgovini z aplikacijami AppGallery vedno bolj pestra, hkrati pa nam omogoča namestitev aplikacij iz zunanjih virov. Huaweijevci so namreč težavo rešili z integracijo odprtokodne platforme microG, ki deluje bolje od navideznih okolij GBox in GSpace. V trgovini preprosto poiščemo stvar, ki jo želimo, recimo, facebook, tapnemo nanjo, nakar se nam pojavi obvestilo, da je treba namestiti aplikaciji microG service in microG companion. Še parkrat tapnemo, vidimo, da telefon preveri tudi, ali gre za varen vir, in aplikacija se znajde na namizju. In preverjeno deluje. Tudi Googlove aplikacije niso nikakršen problem.

E-črnilo je narejeno za branje elektronskih knjig in delanje zapiskov.

Bralnik e-knjig

Za tiste, ki bi bolj potrebovali dober bralnik, ki pa ga lahko uporabljamo tudi za zapiske, je dobra rešitev Huaweijev matepad paper, elektronski bralnik z e-črnilom. Njegov črno-beli zaslon z ločljivostjo 1872 krat 1404 pik je idealen za branje knjig, saj uporablja tehnologijo e-črnila (e-ink), ki ne utruja oči kot običajni zasloni in omogoča branje pri kateri koli svetlobi, tudi pod svobodnim soncem, če pa beremo zvečer in v temi, za berljivost poskrbi osvetlitev zaslona od zadaj, ki jo seveda lahko prilagajamo. Porabi zelo malo energije.

Zasloni papermatte se odlično obnesejo na močni svetlobi.

E-knjige si lahko enostavno naložimo sami prek povezave z računalnikom, nakar jih vidimo v Huaweijevi aplikaciji knjige, ki združuje knjižno polico, knjigarno in trgovino z zvočnimi knjigami. Naprava ima 64 gigabajtov shrambe, kar je več kot dovolj za shranjevanje velike količine e-knjig, ki same po sebi ne zasedejo veliko prostora. Priloženo je tudi pisalo M-pencil druge generacije, s katerim lahko dodajamo svoje zapiske med branjem literature in delamo beležke. Lahko tudi rišemo, čeprav smo omejeni le na črno barvo in odtenke sive, poleg tega pa gladka površina zaslona ne ponuja enakega občutka kot papir ali pa zgoraj omenjeni matepad papermatte.

Vdelanih je nekaj osnovnih programov, kot so spletni brskalnik, koledar in odjemnik e-pošte. Tudi na Huaweijevem bralniku je trgovina App Gallery, ki omogoča nalaganje zunanjih aplikacij, kot so kindle, goodreads in duolingo, kar povečuje uporabnost naprave, saj omogoča uporabo za različne namene, od branja knjig do učenja jezikov (ima vgrajene zvočnike in mikrofone). Treba pa je dodati, da je matepad paper zaradi e-črnila precej počasen v primerjavi s klasičnimi tablicami, a po drugi strani je prvenstveno namenjen branju e-knjig.

