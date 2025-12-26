  • Delo d.o.o.
NEGA ROŽ

Nekaterih vročina radiatorja ne moti

Obstajajo sobne rastline, ki kljub bližini grelnih teles lepo uspevajo na okenski polici.
Pazite, da temperatura ne bo preveč nihala. FOTO: Cavan Images/Getty Images

Železna dama (Aspidistra) je praktično neuničljiva. FOTO: Maewshooter/Getty Images

Suh zrak, ki ga pozimi v zaprtih prostorih povzroča ogrevanje, ne vpliva slabo le na naša dihala, temveč tudi na sobne rastline. FOTO: Andrii Kozak/Getty Images

Pazite, da temperatura ne bo preveč nihala. FOTO: Cavan Images/Getty Images
M. F.
 26. 12. 2025 | 16:50
2:54
Suh zrak, ki ga pozimi v zaprtih prostorih povzroča ogrevanje, ne vpliva slabo le na naša dihala, temveč tudi na sobne rastline. Vendar se nanj ne odzovejo vse enako, nekatere ga skupaj z visokimi temperaturami prenašajo bolje kot druge. Tu je pet takšnih, ki v mrzlem delu leta lepo uspevajo na okenski polici, čeprav pod njo greje radiator.

Lepe, a odporne

Tudi začetniki z zamio (Zamiokulkas zamiifolia) na okenski polici ne morejo zgrešiti. Ta robustna sobna rastlina uspeva v suhem in ogrevanem zraku, mesnati listi pa ji omogočajo preživetje tudi med krajšimi obdobji suše. Idealna je za vse, ki jim kdaj zmanjka časa za zalivanje lončnic.

Medtem ko druge rastline na okenski polici pogosto ovenijo, se taščin jezik (Sanseveria) tam počuti odlično. Če jo boste zalivali enkrat na teden in gnojili na približno vsake štiri tedne, boste, tudi če bo pod njo grel radiator, dolgo uživali v tej priljubljeni sobni rastlini. Železna dama (Aspidistra) je praktično neuničljiva in zelo dobro prenaša toploto ter suh zrak. Zalivajte jo redko, saj odvečna voda škodi njenim koreninam, hkrati ni občutljiva za manj svetlobe. Ker je izjemno trpežna, je odlična izbira za okensko polico nad grelnim telesom.

Poskrbite, da na izbrano okensko polico pride dovolj svetlobe.

Kaktusi in sukulente

Kaktusi prav tako uspevajo na okenski polici nad radiatorjem. Ob primerni negi vas bodo te bodičaste rastline nagradile s čudovitimi cvetovi v živih barvah, odvisnih od vrste kaktusa. Ker sukulente izvirajo s suhih območij, jim ogrevan zrak ne povzroča težav. Vendar jih ne postavljajte neposredno na okensko polico, pod katero je radiator, saj jim neposredna toplota lahko škoduje. Raje zberite mesto nekoliko stran od gretja. Poskrbite, da na izbrano okensko polico pride dovolj svetlobe. Proti jugu obrnjeno okno praviloma zagotavlja idealne razmere za prezimovanje sobnih rastlin. Uporabite vlažilnik zraka ali v bližino lončnic postavite posodo z vodo. Redno preverjajte vlažnost tal. Rastline bodo morda potrebovale pogostejše zalivanje, vendar pazite, da ne boste pretiravali.

Suh zrak, ki ga pozimi v zaprtih prostorih povzroča ogrevanje, ne vpliva slabo le na naša dihala, temveč tudi na sobne rastline. FOTO: Andrii Kozak/Getty Images
Preden jih postavite na polico, nanjo položite izolacijski sloj, denimo pluto ali leseno desko. To preprečuje, da bi se korenine preveč segrele. Z vodo redno pršite njihove liste in jih tako zaščitite pred izsušitvijo. To še posebno velja za lončnice z velikimi listi. Pazite, da temperatura ob okenski polici ne bo preveč nihala, saj hitre spremembe škodujejo rastlinam.

Logo
