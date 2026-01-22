Na Šrilanki, v Kolombu, so te tedni predstavili ogromen vijolični zvezdasti safir, za katerega trdijo, da je največji naravni vijolični zvezdasti safir na svetu. Ima kar 3563 karatov, njegovo vrednost so mednarodni cenilci ocenili na 300–400 milijonov dolarjev (250–330 milijonov evrov), kar ga uvršča med najdragocenejše drage kamne, kar jih je bilo kdaj odkritih. Lastniki veličastnega dragega kamna, ki je videti kot iz kakega filma, zaenkrat ostajajo anonimni. Eden od njih je povedal, da so kamen našli v jami blizu šrilanškega mesta Rathnapura, ki slovi kot mesto dragih kamnov. Kupili so ga skupaj z drugimi kamni leta 2023 in ga sprva niso prepoznali kot nekaj posebnega, to so ugotovili šele dve leti pozneje in ga poslali v dva laboratorija, kjer so kamen natančno preučili in potrdili njegovo redkost. Avtentičnost so potrdili v ameriškem inštitutu, ki velja za enega najbolj spoštovanih na tem področju, pa tudi v šrilanškem, oba sta potrdila njegov izvor.

Zvezda čiste dežele bi lahko postala eden najdražje prodanih dragih kamnov v zgodovini.

Po besedah Ashana Amarasingheja, strokovnjaka za drage kamne, je to največji dokumentiran naravni vijolični zvezdasti safir, poimenovali so ga Zvezda čiste dežele. V zvezdastih safirjih se pod svetlobo pojavi zvezdasti vzorec, v tem primeru s šestimi žarki. Amarasinghe pravi, da je vzorec dobro definiran in da prav to dviguje ceno tej vrsti dragih kamnov.

Safir so našli v Rathnapuri, ki slovi kot mesto dragih kamnov. Velja za največjega svoje vrste. FOTO: Ishara S. Kodikara/Afp

Šrilanški safirji so znani po svoji edinstveni barvi, čistosti in lesku, Zvezdo čiste dežele pa so opisali kot neprimerljivo fuzijo znanosti, kulture in zgodovine. Razkritje safirja je povzročilo nemir v svetu dragih kamnov, Zvezda čiste dežele bi lahko postala eden najdražje prodanih dragih kamnov v zgodovini.