Nenavadno življenje iztegnjenih prstov

Včeraj je mojo petletnico zanimalo, kaj pomeni iztegnjeni sredinec, takoj potem, ko je izvedela, da ga ne sme kazati ljudem, ker to ni lepo. Preden sem utegnila odgovoriti, me je iz previdnosti prehitel njen očka. To pomeni Pojdi se solit, se je trudil ostati politično korekten, in ugriznila sem se v svoj dolgi jezik. Vsi odrasli vemo, kaj v resnici pomeni in kdaj ga je po družbenem dogovoru »primerno« uporabiti – večinoma ga pokažemo komu, ki po našem mnenju ne obvlada bontona v cestnem prometu. Pri tem pa marsikdo ne ve, da je kazanje sredinca v Sloveniji prekršek zoper javni red in mir.

Danes je kvečjemu bolj znak za to, da ti je prekipelo, kot pa da se upiraš sistemu.

Prstnih znakov, katerih pomen poznamo vsi, je še mnogo in so prav tako kot govor del komunikacije. So univerzalni jezik in nekateri so že zelo dolgo sredstvo človeškega sporazumevanja, drugi imajo mnogo krajšo zgodovino – kot na primer znak za srček iz prstov obeh rok, ki je zdaj zelo moden in pomeni ljubezen. Bo vedno pomenil to? Pomen tistih, ki imajo za sabo tudi večstoletno zgodovino, se je skozi čas spreminjal, razvijal se je skozi družbene spremembe. Zanimivo evolucijo je recimo doživel prstni znak, ki se ga je moja hčerka naučila pred neprimerno kretnjo s sredincem, dvignjena kazalec in sredinec, znak za mir, ljubezen, dandanes pa predvsem izkazovanje navdušenja nad fotografiranjem na priljubljenih destinacijah – še posebno če si azijski turist. Tega znaka sem jo naučila, ko je bila še zelo majhna in sem ji poskušala razložiti, kaj je to hipi. Hipija, in to čisto prava, sta bila namreč njena dedek in babica. »Vidiš, takole so kazali,« sem z razpuščenimi lasmi in dvema dvignjenima prstoma poplesovala po dnevni sobi. »S tem so želeli povedati, da želijo mir in ljubezen vsemu svetu.« Še pred prodorom protivojnih gibanj pa ga je uporabljal Winston Churchill, med drugo svetovno vojno ga je kazal kot črko V, Victory – za zmago. Medtem pa, in to mu je treba priznati, je bil pomen iztegnjenega sredinca ves čas bolj kot ne konsistenten: ponižanje, izzivanje, vulgarno ugovarjanje. Menda že v antičnih časih, ko je kot falusni simbol pomenil spolno žalitev. Nekoliko pomembnejšo vlogo je dobil konec 20. stoletja, ko je pridobil simbolični pomen: punkerji in pripadniki drugih subkultur so ga uporabljali kot vizualni simbol provokacije. Danes pa je kvečjemu bolj znak za to, da ti je prekipelo, kot pa da se upiraš sistemu. Ob naraščajoči zgoščenosti prebivalstva je njegovo obstoj zagotovljen.