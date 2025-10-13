Nepozabno slavje ob jezeru

Praznovanja, ki je bilo nedavno na Bledu, še dolgo ne bo pozabil nihče od povabljencev. Sredi jezera je na pletni zasijala bela podoba v razkošni obleki in elegantnih rokavicah, ki je dala slutiti, da se bo zgodilo nekaj zares čarobnega. Na pomolu je v velikem pričakovanju stal Damjan Murko s 50 rdečimi vrtnicami v rokah. Marsikateri turist je menil, da gre za poroko, a resnica je bila drugačna. Damjanova žena Maja je praznovala 50. rojstni dan. »Pravijo, da so leta le številka, in če jih preživiš ob nekom, ki te ima rad, te ceni in spoštuje, se včasih celo želiš vrniti v čas, ko sta se spoznala. 50 let ne doživljam kot pol poti, ampak kot novo poglavje,« je iskrena Maja.

Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog

Njen najdražji se je izkazal in ji pripravil nepozabno praznovanje. »Na ta dan je bilo prav vse posebno – od glasbenega repertoarja do izjemne kulinarike v restavraciji Old Cellar Bled z najlepšim pogledom na Blejsko jezero, ki se ponaša tudi z uvrstitvijo v Michelinov vodnik. Na pomolu je nastopila moja najljubša pevka Saša Lendero, na zabavi pa še Marko Vozelj. Damjan mi je pripravil nepozabno praznovanje, česa tako lepega si niti v sanjah nisem predstavljala,« je ganjena.

Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog

Na slavje so bili povabljeni nekateri znani obrazi, med njimi Miha Hercog, Gašper Jazbec iz ansambla Stil, pa tudi Silvo in Melita iz šova Super par nista manjkala. »Na sceni obstajajo ljudje, ki so nama z leti prirasli k srcu. Z nekaterimi so se spletle iskrene prijateljske vezi. To nama pomeni ogromno,« pravi Maja, Damjan pa doda: »Na ta dan so bili z nama res pravi prijatelji in sorodniki. Ne glede na to, kaj v življenju počnejo in kdo so, so zaznamovali Majino življenjsko pot. Rada jih imava.«

Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog

Sin je praznoval 13 let

Maji so mnogi z razlogom polaskali, da ji nikoli ne bi pripisali petih desetletij, saj je videti zelo mladostno. »V teh dneh sem prejela ogromno komplimentov. Veliko mi pomeni predvsem, da imam ob sebi moža, ki ni le javna osebnost, ampak tudi človek, ki je zgradil kariero na svojem imidžu in stilu. Najpomembnejše pa je, da živiva v miru in v družinskem okolju, kjer si dopuščava prostor za osebni razvoj. Lepota je površinska in minljiva, tisto, kar nosimo v sebi, pa ostane za vedno,« pove. Damjan kot pravi kavalir in ljubeč mož doda: »Mirno lahko rečem, da imam najlepšo ženo na svetu!«

Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog

Njuno življenje bogati najstnik Tiar. Nedavno je praznoval 13. rojstni dan, zato so praznovanji združili. »Najbolj vesel je bil dresa Luke Dončića. Mi smo povsem normalna družina. Ljudje nas včasih sprašujejo, ali ima sin težave, ker je njegov oče javna osebnost, a bi rekel, da je ravno obratno. To je prednost, saj sem se sam moral prebiti skozi marsikaj, da sem postal to, kar sem danes. Dostojno preživljam svojo družino in se trudim, da delam pošteno in z veliko ljubezni do mojih dveh največjih zakladov,« še doda Damjan. Majino praznovanje abrahama je bilo po njunih besedah več kot rojstni dan. »Bilo je slavje ljubezni, družine in pravih prijateljev,« zaključita.