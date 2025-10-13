  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BULVAR

Nepozabno slavje ob jezeru

Maja Murko, žena pevca Damjana Murka, je na Bledu z veliko zabavo proslavila 50 let.
Na ljubezen ne pozabita nikoli in se zavedata, da je v zakon treba vložiti kar precej truda in časa.

Na ljubezen ne pozabita nikoli in se zavedata, da je v zakon treba vložiti kar precej truda in časa.

Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog

Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog

Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog

Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog

Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog

Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog

Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog

Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog

Na praznovanju nista manjkala niti nekdanja zakonca Saša Lendero in Miha Hercog. FOTO: Miha Hercog

Na praznovanju nista manjkala niti nekdanja zakonca Saša Lendero in Miha Hercog. FOTO: Miha Hercog

Na ljubezen ne pozabita nikoli in se zavedata, da je v zakon treba vložiti kar precej truda in časa.
Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog
Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog
Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog
Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog
Na praznovanju nista manjkala niti nekdanja zakonca Saša Lendero in Miha Hercog. FOTO: Miha Hercog
Anita Krizmanić
 13. 10. 2025 | 17:00
3:39
A+A-

Praznovanja, ki je bilo nedavno na Bledu, še dolgo ne bo pozabil nihče od povabljencev. Sredi jezera je na pletni zasijala bela podoba v razkošni obleki in elegantnih rokavicah, ki je dala slutiti, da se bo zgodilo nekaj zares čarobnega. Na pomolu je v velikem pričakovanju stal Damjan Murko s 50 rdečimi vrtnicami v rokah. Marsikateri turist je menil, da gre za poroko, a resnica je bila drugačna. Damjanova žena Maja je praznovala 50. rojstni dan. »Pravijo, da so leta le številka, in če jih preživiš ob nekom, ki te ima rad, te ceni in spoštuje, se včasih celo želiš vrniti v čas, ko sta se spoznala. 50 let ne doživljam kot pol poti, ampak kot novo poglavje,« je iskrena Maja.

Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog
Maja pravi, da je vstop v novo desetletje novo poglavje, ki se ga že zelo veseli. FOTO: Miha Hercog

Njen najdražji se je izkazal in ji pripravil nepozabno praznovanje. »Na ta dan je bilo prav vse posebno – od glasbenega repertoarja do izjemne kulinarike v restavraciji Old Cellar Bled z najlepšim pogledom na Blejsko jezero, ki se ponaša tudi z uvrstitvijo v Michelinov vodnik. Na pomolu je nastopila moja najljubša pevka Saša Lendero, na zabavi pa še Marko Vozelj. Damjan mi je pripravil nepozabno praznovanje, česa tako lepega si niti v sanjah nisem predstavljala,« je ganjena.

Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog
Na slavju je zapel Marko Vozelj. FOTO: Miha Hercog

Na slavje so bili povabljeni nekateri znani obrazi, med njimi Miha Hercog, Gašper Jazbec iz ansambla Stil, pa tudi Silvo in Melita iz šova Super par nista manjkala. »Na sceni obstajajo ljudje, ki so nama z leti prirasli k srcu. Z nekaterimi so se spletle iskrene prijateljske vezi. To nama pomeni ogromno,« pravi Maja, Damjan pa doda: »Na ta dan so bili z nama res pravi prijatelji in sorodniki. Ne glede na to, kaj v življenju počnejo in kdo so, so zaznamovali Majino življenjsko pot. Rada jih imava.«

Damjan mi je pripravil nepozabno praznovanje in česa tako lepega si niti v sanjah nisem predstavljala.

Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog
Murko je na pomolu čakal s 50 vrtnicami. FOTO: Miha Hercog

Sin je praznoval 13 let

Maji so mnogi z razlogom polaskali, da ji nikoli ne bi pripisali petih desetletij, saj je videti zelo mladostno. »V teh dneh sem prejela ogromno komplimentov. Veliko mi pomeni predvsem, da imam ob sebi moža, ki ni le javna osebnost, ampak tudi človek, ki je zgradil kariero na svojem imidžu in stilu. Najpomembnejše pa je, da živiva v miru in v družinskem okolju, kjer si dopuščava prostor za osebni razvoj. Lepota je površinska in minljiva, tisto, kar nosimo v sebi, pa ostane za vedno,« pove. Damjan kot pravi kavalir in ljubeč mož doda: »Mirno lahko rečem, da imam najlepšo ženo na svetu!«

Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog
Maja v družbi Silva in Melite, ki smo ju spoznali v šovu Super par, ter sina Tiarja, ki je v dar prejel dres Luke Dončića. FOTO: Miha Hercog

Njuno življenje bogati najstnik Tiar. Nedavno je praznoval 13. rojstni dan, zato so praznovanji združili. »Najbolj vesel je bil dresa Luke Dončića. Mi smo povsem normalna družina. Ljudje nas včasih sprašujejo, ali ima sin težave, ker je njegov oče javna osebnost, a bi rekel, da je ravno obratno. To je prednost, saj sem se sam moral prebiti skozi marsikaj, da sem postal to, kar sem danes. Dostojno preživljam svojo družino in se trudim, da delam pošteno in z veliko ljubezni do mojih dveh največjih zakladov,« še doda Damjan. Majino praznovanje abrahama je bilo po njunih besedah več kot rojstni dan. »Bilo je slavje ljubezni, družine in pravih prijateljev,« zaključita.

Na praznovanju nista manjkala niti nekdanja zakonca Saša Lendero in Miha Hercog. FOTO: Miha Hercog
Na praznovanju nista manjkala niti nekdanja zakonca Saša Lendero in Miha Hercog. FOTO: Miha Hercog

Več iz teme

rojstni dandružinapraznovanjeMaja MurkoDamjan MurkoMarko VozeljMiha Hercog
ZADNJE NOVICE
18:29
Novice  |  Svet
LUKAŠENKO IN ZELENSKI

Putinov kolega ima srhljivo opozorilo: »Ukrajina bi lahko izginila kot država. Problem je on«

Meni, da bi se moral ukrajinski predsednik umiriti.
13. 10. 2025 | 18:29
18:00
Lifestyle  |  Stil
CENJENO

10 stvari, ki jih ženske v partnerskem odnosu najbolj cenijo

Zveza je veliko več kot romantične geste in lepi trenutki.
13. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: začasno lahko izgubimo fokus

Komunikacija je lahko zadržana, lahko pa pride tudi do zamud ali frustracij pri prenašanju sporočil.
13. 10. 2025 | 18:00
17:54
Novice  |  Slovenija
CEPIVA PRIHAJAJO

Slovenija okrepila naročila! Več cepiv proti covidu in gripi kot lani

Pripravljeni na novo sezono. Letos je država naročila 170.000 odmerkov cepiva proti gripi in, zanimivo, več odmerkov cepiv proti covidu-19, in sicer 211.680 odmerkov.
Nina Čakarić13. 10. 2025 | 17:54
17:50
Razno
REDNE VOJAŠKE VAJE

Nato začel jedrske vaje: 70 letal in 2000 vojakov v akciji

Nato je začel redne vojaške vaje jedrskega odvračanja.
13. 10. 2025 | 17:50
17:46
Bulvar  |  Domači trači
MARK BARŽIĆ

Slovenski vplivnež šokiral javnost, ko je opisal svoj vsakdan: ne boste verjeli, kaj je storil po kritikah ... (VIDEO)

»Ni tako preprosto, kot je videti ... «
13. 10. 2025 | 17:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki