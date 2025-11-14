Neskončna privlačnost polprosojnosti

Na rdečih preprogah najbolj eminentnih dogodkov po svetu nošenje oblačil, ki več razkrivajo kot skrivajo, že leta ni tabu, trend pa se počasi, a vztrajno seli tudi med nas, navadne smrtnike. Z blagoslovom visoke mode, ki že najmanj dve leti vztrajno pošilja po modnih brveh manekenke v prosojnih in polprosojnih oblačilih. Til in čipke, izpod katerih kuka gola koža, so prisotni celo pri najbolj klasičnih znamkah visoke mode, kot je Dior. Najbolj priljubljene znamke mode za vsak dan jim sledijo; polprosojna oblačila najdemo praktično v vseh zimskih kolekcijah, kot so Mango, Zara, H&M in drugih.

Izzivalno in zadržano hkrati FOTO: Mango

Diskretno kazanje nog skozi polprosojne hlače ali krilo iz tila ni ceneno, je elegantno. Ta modna predrznost ni več eksotika, temveč norma. Večina oblačil je črnih, elegantnih in kar kličejo po nošenju ob posebnih priložnostih, kot so tiste, ki se jih bomo udeleževali v prazničnem decembru.

Pod prosojne hlače lahko oblečemo pajkice. FOTO: Stradivarius

A pozor! Kose skrbno izberimo, da bodo razgaljali najlepše dele naših teles, in ne pozabimo, da mora kaj ostati tudi skrito – popolno prosojnost raje prepustimo pevkam in igralkam. V nasprotju s Hollywoodom bodo v precej bolj konservativni deželici na sončni strani Alp popolnoma dovolj že prosojni rokavi na bluzi ali majici ter prosojni spodnji rob krila (ki daje videz, kot bi nosili mini krilo).

Za letošnjo zimo je trend priporočil tudi Dior. FOTO: Profimedia

Igramo se s sloji

Ena od prednosti polprosojnih kosov je, da lahko oblečemo oblačila, kakršna smo nosili pred dvajsetimi leti, ne da bi nam kdo očital, da se oblačimo neprimerno letom. Dolgo krilo, ki zaradi prosojnega materiala razkriva del nog, je vendarle še vedno dolgo krilo, mar ne? Nošenje polprosojnih oblačil pomeni, da se lahko igramo s sloji. Pod prosojno bluzo oblečemo majico, pod prosojne hlače obujemo škornje.

Splača se investirati v dražje materiale.

Krilo iz prosojnega tila, mrežastega ali lahkega šifona, ki ga nosimo čez debelejše hlače ali pajkice, poskrbi za modni vizualni učinek, hkrati pa ostanemo toplo oblečeni, kar je pozimi, to je le treba priznati, kar pomembna reč. Zvečer pa se lahko znebimo odvečne tkanine. Splača se investirati v dražje materiale, saj da tanek, če ni kakovosten, hitro vtis cenenosti. Vezenine in svetleče podrobnosti so obvezen dodatek, a zanje so poskrbeli že oblikovalci.