Bojim se, da spet ne bo snega, ki bi pokril gole grede na mojem vrtu, jih zaščitil pred zimskimi viharji, ki spirajo hranljive snovi z njih in zbijejo prst v trdo gmoto. Letni časi niso več takšni kot nekoč ... Svet je prekrila bela snežna odeja je tipičen stavek, s kakršnimi so pred desetletji opisovali najhladnejše obdobje. Zdaj lahko realneje pričakujemo le nižje temperature in zoprno vlago, zato danes vrtnarimo drugače. Tako sem v minulih dneh zavihala rokave in čez grede napela kopreno. Namesto bele odeje je prst prekrila črna koprena. Črna zato, da duši plevel. Vrtna koprena je ustaljeni izraz za ta pripomoček, besedo koprena pa smo po etimološkem slovarju prevzeli iz srbohrvaščine in naj bi bila sorodna s koprina v pomenu 'svila' iz cerkvenoslovanščine. Oboje je izpeljano iz praslovanske besede kopr, kar je prvotno označevalo rastlino, iz katere vlaken so predli niti in z njimi tkali. Morda je bila neke vrste konoplja, domnevajo etimologi. Slovar slovenskega knjižnega jezika kopreno razlaga kot tančico, pajčolan: s kopreno zagrnjen obraz; odgrinjati kopreno s preteklosti. Pod drugo razlago nastopa kot meglica ali oblak, vendar se jo tudi v tem pomenu uporablja predvsem v bolj liričnih opisih: po nebu so plule komaj vidne koprene, sonce se je zavijalo v zlato kopreno, koprena megle. Ti primeri nam prikličejo prej asociacije na prosojnost in lebdenje kot na zaplato, privito k tlom. Ker pa naj bi prepuščala vodo in prst pod njo naj bi dihala, se zdi izbira tega izraza zanjo v vrtnarskem besednjaku upravičena.

Le pretvarja se, da je stkana, kot se jaz, pretkana, pretvarjam, da sem botra Zima.

Med bolj povednimi izrazi je prekrivka. Najdemo ga v Agronomskem terminološkem slovarju z razlago: polipropilenski ali polietilenski material, ki se položi čez rastline z namenom njihovega zavarovanja. Toda moja črna koprena se ne sme polagati čez vrtnine, da jih ne zaduši. Potemtakem ni prekrivka, temveč zastirka. A gotovo spada pod širši strokovni izraz za zaščitne tkanine: agrotekstil. Ta je lahko tkan ali netkan. Kajti ko sem kupovala to črno plahto, sem na njeni embalaži prebrala: netkana tkanina. To je jezikovni oksimoron, protislovje, besedna figura, ki jo sestavljata dva pomensko izključujoča se pojma, kot na primer bistroumni nesmisel. Bržkone so jo naredili tako, da so neke umetne snovi stisnili skupaj. Le pretvarja se, da je stkana, kot se jaz, pretkana, pretvarjam, da sem botra Zima, ko pregrinjam prst s črnim prtom in ji prigovarjam, naj se zavije v kopreno spanca. Naj zaspi in naj sanja, da sneži.