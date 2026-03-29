Ste se pridružili akciji 40 dni brez alkohola? Letošnje geslo Korak k človeku v ospredje postavlja medčloveške odnose in sodelovanje – vezi, ki nas povezujejo z družino, prijatelji in širšo skupnostjo ter predstavljajo pomemben vir podpore.

10,4 litra čistega alkohola je poraba na osebo na leto.

Pobuda vabi k razmisleku o odgovornem odnosu do alkohola doma, na cesti, pri delu in v družbi. Pretirano pitje alkohola v Sloveniji še vedno povzroča številne stiske, povezane s skrhanimi odnosi, nasiljem, prometnimi nesrečami in boleznimi. Akcija (letos poteka še do 4. aprila, seveda pa je vsak dan dlje nadvse dobrodošel) zato spodbuja osebno odločitev za treznost ter večjo pozornost do sebe in drugih, poudarjajo organizatorji, Slovenska karitas z Javno agencijo RS za varnost prometa, Med.Over.Net in NIJZ ter številnimi podporniki, med drugim Ministrstvom za zdravje, Zavodom Varna pot, Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici), Društvom Žarek upanja, Zavodom Vse bo v redu, Zvezo klubov zdravljenih alkoholikov, Društvom abstinent, Društvom UP, Društvom Nacoa Slovenije, Združenjem FORTOX, Zavodom Vozim in DrogArt.

Odvisnost je tudi takrat, ko si ne znam predstavljati praznovanja brez alkohola.

»Ta akcija je dobra, ker lahko marsikomu nastavi ogledalo,« poudarja David Zupančič, zdravnik in pisatelj. »Ko nekdo zagleda plakat z napisom Pridruži se akciji in pomisli, naslednji teden imam rojstni dan – zdaj pa res ne morem. A zakaj se zdi to tako nemogoče? O odvisnosti pogosto govorimo ob podobi opitega človeka. Vendar odvisnost ni le to. Odvisnost je tudi takrat, ko si ne znam predstavljati praznovanja brez alkohola. Ko si ne znam predstavljati petkovega večera brez kozarca. Prepričan sem, da ni odnosa, ki bi ga alkohol zares izboljšal. In lahko upamo, da kdo od nas v teh 40 dneh celo začuti, da je življenje brez alkohola lahko prav tako zabavno, polno in družabno, pa še precej manj nevarno.«

V nelaskavem vrhu

Praznovanja in žalovanja, med katerimi v naši deželi brez kančka slabe vesti upravičujemo pitje, se običajno občutno okrepijo jeseni, z martinovanjem. Nadaljujemo v veselem decembru in z obilico alkohola brez zavor vstopimo v novo leto. Mnogi se sicer že januarja tradicionalno odločijo za post, ko se odpovedo vsem pregreham, slaščicam, maščobi, alkoholu in tobaku, a jih večina že po nekaj dneh obupa in se vrne na stara pota. Akcija 40 dni brez alkohola organizirano in ob podpori številnih društev ter institucij spodbuja k zdravim odločitvam in v tem času poziva k razmisleku o pivskih navadah, ki so med številnimi Slovenkami in Slovenci vse prej kot pohvalne.

Recimo ne! FOTO: Brianajackson/Getty Images

Leta 2024 je bila po podatkih NIJZ registrirana poraba na prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let, 10,4 litra čistega alkohola, kar nas uvršča v nelaskavi vrh. Največ smo popili vina, in sicer 4,6 litra čistega alkohola, piva (4,3 litra čistega alkohola) in žganih pijač (1,5 litra čistega alkohola). Alkohol je pri nas žal pomembno družbeno vezivo, sestavni del praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov, poleg tega za Slovenijo velja vsesplošni sprejemajoč odnos do pitja. To seveda prinaša posledice na številnih področjih, tako v javnem zdravstvu kot v družbi, posledic pa ne nosi samo posameznik, ampak tudi njegovi svojci in okolica. Ocenjeno ekonomsko breme glede na vrsto stroška za vzroke, ki jih lahko v celoti in delno pripišemo alkoholu, krepko presega sto milijonov evrov na leto, če upoštevamo še druge stroške (npr. posledice kriminalnih dejanj, prometnih nesreč in brezposelnosti), se številka močno približa 200 milijonom.

Odtegnitveni znaki

Vsakdo bi se moral zavedati zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša prekomerno pitje alkohola. Med kratkoročna tveganja spadajo motnje srčnega ritma, poškodbe, prometne nezgode, nasilje, slabi odnosi, samomorilnost ter slabše miselne in telesne sposobnosti, med dolgoročna pa štejemo okvaro jeter, trebušne slinavke in želodca, pojav rakastih sprememb, zvišan krvni tlak, popuščanje srca, možgansko kap, bolezni živčevja, oslabljen imunski sistem, duševne motnje, motnje spanja in spolnosti ter zasvojenost.

Za zdravico ne potrebujemo alkohola. FOTO: Ladanifer/Getty Images

Kaj pa lahko dosežemo v 40 dneh brez alkohola, se sprašujejo številni dvomljivci? Strokovnjaki in izkušeni poudarjajo, da veliko. Za začetek ugotovimo, da odpoved alkoholu pomeni tudi manj izdatkov in manj zaužitih kalorij, obenem pa veliko več energije. Pri tem spoznamo, da za zabavo, sprostitev ali druženje ne potrebujemo alkohola, predvsem pa ugotovimo, kakšno vlogo ima pravzaprav alkohol v našem življenju. Denimo, kdor je ob odpovedi pitju doživel odtegnitvene simptome, kot so tesnoba, tresoče se roke, glavobol, slabost, potenje in nespečnost ter celo bruhanje, bi s težavami vsekakor moral do osebnega zdravnika, ki mu lahko pomaga narediti prve korake pri spopadanju z odvisnostjo.