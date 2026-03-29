ODVISNOST

Ni odnosa, ki bi ga alkohol zares izboljšal

Vsakdo bi se moral zavedati zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša prekomerno pitje, breme pa nosijo tudi svojci, družba in država.
Breme alkohola je izredno veliko. FOTO: Deagreez/Getty Images

Ema Bubanj
 29. 3. 2026 | 17:00
5:14
Ste se pridružili akciji 40 dni brez alkohola? Letošnje geslo Korak k človeku v ospredje postavlja medčloveške odnose in sodelovanje – vezi, ki nas povezujejo z družino, prijatelji in širšo skupnostjo ter predstavljajo pomemben vir podpore.

10,4 litra čistega alkohola je poraba na osebo na leto.

Pobuda vabi k razmisleku o odgovornem odnosu do alkohola doma, na cesti, pri delu in v družbi. Pretirano pitje alkohola v Sloveniji še vedno povzroča številne stiske, povezane s skrhanimi odnosi, nasiljem, prometnimi nesrečami in boleznimi. Akcija (letos poteka še do 4. aprila, seveda pa je vsak dan dlje nadvse dobrodošel) zato spodbuja osebno odločitev za treznost ter večjo pozornost do sebe in drugih, poudarjajo organizatorji, Slovenska karitas z Javno agencijo RS za varnost prometa, Med.Over.Net in NIJZ ter številnimi podporniki, med drugim Ministrstvom za zdravje, Zavodom Varna pot, Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici), Društvom Žarek upanja, Zavodom Vse bo v redu, Zvezo klubov zdravljenih alkoholikov, Društvom abstinent, Društvom UP, Društvom Nacoa Slovenije, Združenjem FORTOX, Zavodom Vozim in DrogArt.

Odvisnost je tudi takrat, ko si ne znam predstavljati praznovanja brez alkohola.

»Ta akcija je dobra, ker lahko marsikomu nastavi ogledalo,« poudarja David Zupančič, zdravnik in pisatelj. »Ko nekdo zagleda plakat z napisom Pridruži se akciji in pomisli, naslednji teden imam rojstni dan – zdaj pa res ne morem. A zakaj se zdi to tako nemogoče? O odvisnosti pogosto govorimo ob podobi opitega človeka. Vendar odvisnost ni le to. Odvisnost je tudi takrat, ko si ne znam predstavljati praznovanja brez alkohola. Ko si ne znam predstavljati petkovega večera brez kozarca. Prepričan sem, da ni odnosa, ki bi ga alkohol zares izboljšal. In lahko upamo, da kdo od nas v teh 40 dneh celo začuti, da je življenje brez alkohola lahko prav tako zabavno, polno in družabno, pa še precej manj nevarno.«

V nelaskavem vrhu

Praznovanja in žalovanja, med katerimi v naši deželi brez kančka slabe vesti upravičujemo pitje, se običajno občutno okrepijo jeseni, z martinovanjem. Nadaljujemo v veselem decembru in z obilico alkohola brez zavor vstopimo v novo leto. Mnogi se sicer že januarja tradicionalno odločijo za post, ko se odpovedo vsem pregreham, slaščicam, maščobi, alkoholu in tobaku, a jih večina že po nekaj dneh obupa in se vrne na stara pota. Akcija 40 dni brez alkohola organizirano in ob podpori številnih društev ter institucij spodbuja k zdravim odločitvam in v tem času poziva k razmisleku o pivskih navadah, ki so med številnimi Slovenkami in Slovenci vse prej kot pohvalne.

Recimo ne! FOTO: Brianajackson/Getty Images
Recimo ne! FOTO: Brianajackson/Getty Images

Leta 2024 je bila po podatkih NIJZ registrirana poraba na prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let, 10,4 litra čistega alkohola, kar nas uvršča v nelaskavi vrh. Največ smo popili vina, in sicer 4,6 litra čistega alkohola, piva (4,3 litra čistega alkohola) in žganih pijač (1,5 litra čistega alkohola). Alkohol je pri nas žal pomembno družbeno vezivo, sestavni del praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov, poleg tega za Slovenijo velja vsesplošni sprejemajoč odnos do pitja. To seveda prinaša posledice na številnih področjih, tako v javnem zdravstvu kot v družbi, posledic pa ne nosi samo posameznik, ampak tudi njegovi svojci in okolica. Ocenjeno ekonomsko breme glede na vrsto stroška za vzroke, ki jih lahko v celoti in delno pripišemo alkoholu, krepko presega sto milijonov evrov na leto, če upoštevamo še druge stroške (npr. posledice kriminalnih dejanj, prometnih nesreč in brezposelnosti), se številka močno približa 200 milijonom.

Odtegnitveni znaki

Vsakdo bi se moral zavedati zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša prekomerno pitje alkohola. Med kratkoročna tveganja spadajo motnje srčnega ritma, poškodbe, prometne nezgode, nasilje, slabi odnosi, samomorilnost ter slabše miselne in telesne sposobnosti, med dolgoročna pa štejemo okvaro jeter, trebušne slinavke in želodca, pojav rakastih sprememb, zvišan krvni tlak, popuščanje srca, možgansko kap, bolezni živčevja, oslabljen imunski sistem, duševne motnje, motnje spanja in spolnosti ter zasvojenost.

Za zdravico ne potrebujemo alkohola. FOTO: Ladanifer/Getty Images
Za zdravico ne potrebujemo alkohola. FOTO: Ladanifer/Getty Images

Kaj pa lahko dosežemo v 40 dneh brez alkohola, se sprašujejo številni dvomljivci? Strokovnjaki in izkušeni poudarjajo, da veliko. Za začetek ugotovimo, da odpoved alkoholu pomeni tudi manj izdatkov in manj zaužitih kalorij, obenem pa veliko več energije. Pri tem spoznamo, da za zabavo, sprostitev ali druženje ne potrebujemo alkohola, predvsem pa ugotovimo, kakšno vlogo ima pravzaprav alkohol v našem življenju. Denimo, kdor je ob odpovedi pitju doživel odtegnitvene simptome, kot so tesnoba, tresoče se roke, glavobol, slabost, potenje in nespečnost ter celo bruhanje, bi s težavami vsekakor moral do osebnega zdravnika, ki mu lahko pomaga narediti prve korake pri spopadanju z odvisnostjo.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
