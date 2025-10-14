  • Delo d.o.o.
REKREACIJA

Ni slabega vremena, le neprimerna oprema je

Dobra združuje udobje, zaščito pred vremenskimi vplivi in varnost.
Vodoodporna jakna s kapuco je nepogrešljiva. FOTO: Shironosov/Getty Images
Vodoodporna jakna s kapuco je nepogrešljiva. FOTO: Shironosov/Getty Images
Janez Kušar
 14. 10. 2025 | 17:00
2:37
Jesenski sprehodi so lahko čudovita izkušnja, saj so pisane barve, svež zrak in občutek miru, ki ga prinaša ta letni čas, prav posebni. A s to romantiko pridejo tudi pogosti deževni dnevi, ki marsikoga odvrnejo od gibanja na prostem.

Toda s pravo opremo sprehod v dežju ne bo nič manj prijeten, saj nas bo zaščitila pred vlago, mrazom in zdrsi, obenem pa omogočila varno in udobno rekreacijo.

Najpomembnejši del opreme je nepremočljiva obutev. Čevlji morajo biti dovolj visoki, da ščitijo gležnje, in imeti nedrseč podplat, ki zagotavlja stabilnost na mokrih poteh, listju ali blatu. Dobro je izbrati obutev z membrano, ki hkrati preprečuje vdor vode in omogoča dihanje stopala. Tako se izognemo mokrim nogavicam, ki hitro privedejo do žuljev, pa še zebe nas.

Pomembna so tudi oblačila. Priporočljivo je t. i. večplastno oblačenje. Spodnji sloj naj bo iz materialov, ki odvajajo vlago od telesa (na primer tehnično perilo), srednji poskrbi za toploto (flis ali tanjša puhasta jakna), zunanji pa mora biti nepremočljiv in hkrati zračen. Vodoodporna jakna s kapuco je nepogrešljiva, saj ščiti zgornji del telesa pred dežjem in vetrom. Za daljše sprehode so zelo praktične tudi lahke dežne hlače, ki jih lahko oblečemo čez navadne in jih tako ohranijo suhe.

Pomemben dodatek so pripomočki za zaščito pred dežjem. Dežnik pride prav v mestu, a za rekreativne sprehode je bolj praktično uporabiti kapuco ali pohodniški pončo, ki ščiti večji del telesa in hkrati omogoča prosto gibanje. Če se odločimo za uporabo pohodnih palic, naj bodo opremljene z gumijastimi nastavki, da se bolje oprimejo spolzkih površin.

Jeseni hitro postane hladno, zato ne smemo pozabiti na nepremočljive rokavice, kapo ali trak, ki ščiti ušesa, ter tople, a zračne nogavice. V deževnih in meglenih dneh je priporočljivo nositi oblačila z odsevnimi elementi ali naglavno svetilko, saj se vidljivost hitro zmanjša.

Za prenašanje osebnih stvari je praktičen manjši nahrbtnik z dežno prevleko. V njem lahko shranimo rezervna oblačila, plastenko vode ali topel čaj v termo steklenici. Tako smo pripravljeni tudi na daljše pohode, na katerih nas lahko preseneti slabo vreme.

Ko smo primerno oblečeni in obuti, dež ni več ovira, temveč dodaten čar, ki sprehod spremeni v prijetno, sproščujočo izkušnjo.

Logo
