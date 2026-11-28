Čeprav se je za nekaj časa umaknila iz ospredja, glasbe nikoli ni zares zapustila. Zadnja leta je predvsem veliko nastopala tudi z možem Borisom, violinistom, s katerim sta kot glasbeni duo združevala njen vokal in njegovo električno violino. Sodelovala je še z zasedbama Smash/Platin in hrvaško skupino Zodiac, s katerima je nastopala doma in v tujini. Tokrat se Žana vrača v nekoliko drugačni podobi – z novo različico svoje največje uspešnice, spremljevalnim bendom in avtorsko glasbo.

Z novimi načrti je prišel tudi drugačen pogled na življenje. Druga violina 2027 je več kot le obujanje pesmi, ki je zaznamovala njeno kariero. Je začetek novega poglavja ženske, ki danes veliko bolje ve, kdo je, kaj si želi in čemu ne namerava več namenjati svoje energije. Belokranjka se ob srečanju v Ljubljani spominja obdobja, ko je Druga violina začela živeti svoje življenje in postala del občinstva. »Danes na to gledam s posebno toplino in hvaležnostjo, čeprav se mi včasih zdi neverjetno, da je minilo že skoraj dvajset let. Tisti prvi trenutek, ko sem začutila, da Druga violina ni več samo moja pesem, ampak je postala del ljudi, se je zgodil kmalu po nastopu na Emi. Spomnim se prvega nastopa, kjer je celotna dvorana pela besedilo z mano od začetka do konca. Takrat me je preplavil nekakšen mešan občutek: ogromno veselje in ponos, hkrati pa pozitivno strahospoštovanje, ko dojameš, da se te ljudje resnično dotaknejo skozi glasbo. V mojem življenju se je takrat čez noč marsikaj obrnilo na glavo. Iz dekleta, ki je preprosto rado pelo in ustvarjalo, sem postala nekdo, ki ga ljudje prepoznajo na ulici.«

Odmik mi je dal tisti prepotrebni sveži začetek. Ni šlo za beg, ampak za vrnitev k sebi.

Pesem vseh žensk

Druga violina je postala veliko več kot le popevka, kajti naslov pesmi je postal tudi svojevrstna metafora za položaj, v katerem se je vsaj enkrat znašla marsikatera ženska. Njeno sporočilo o ženski, ki noče biti vedno na drugem mestu, je še danes aktualno. »V tistem obdobju sem bila še mlada in sem se še lovila, tako v zasebnem življenju kot v glasbenem svetu. Bili so trenutki, ko sem v odnosih preveč dajala in sebe postavljala na stranski tir, samo da bi ohranila mir ali ugajala drugim. Tudi v glasbi se hitro zgodi, da te skušajo ukalupiti ali ti narekovati, kakšen moraš biti, ti pa v želji po uspehu včasih potisneš svoje prave želje v ozadje. Ampak ravno te izkušnje so bile zame največja šola. Danes na to gledam povsem drugače. Z leti in izkušnjami sem se naučila postaviti meje in si reči, da sem jaz tista, ki drži lok v rokah. Zdaj vem, da v življenju ni prostora za polovičnost. Ne v ljubezni ne v glasbi. In prav to zavedanje me danes najbolj osrečuje.«

Iz dekleta, ki je preprosto rado pelo in ustvarjalo, sem postala nekdo, ki ga ljudje prepoznajo na ulici, se uspeha spominja Žana. FOTO: Dejan Javornik

Spregovorila je tudi o manj prijetnih izkušnjah z glasbeno industrijo, pritiskih in pričakovanjih, ki so spremljali njene začetke. »Najbolj me je prizadelo spoznanje, kako hitro se v tem poslu pozabi, da za odrom in kamerami stoji človek s čustvi, ne zgolj produkt, ki mora prinašati rezultate. Ko si mlad in poln idealov, si želiš predvsem ustvarjati in peti, potem pa kar naenkrat trčiš ob nenehna pričakovanja, pritiske glede videza, obnašanja in tega, kaj bi moral delati, da bi ostal aktualen.«

Umik iz medijskega sveta ni bil naključje, temveč odločitev, ki je zorela nekaj časa. »V nekem trenutku sem preprosto začutila, da sem se v vsem tem tempu in pričakovanjih nekoliko izgubila. Ko si ves čas pod žarometi in v nenehnem pogonu, zmanjka prostora zate. Za tvoje misli, mir in tisto pristno življenje zunaj odrov. Zato sem si rekla, da moram najprej poskrbeti zase, si napolniti baterije in na novo postaviti prioritete. Življenje stran od kamer mi je prineslo ogromno svobode. Posvetila sem se stvarem, za katere prej ni bilo časa, rasla sem kot oseba in kot ženska ter uživala v čisto preprostih vsakdanjih trenutkih, brez občutka, da me nekdo ves čas opazuje ali ocenjuje. Ta odmik mi je dal tisti prepotrebni sveži začetek. Ni šlo za beg, ampak za vrnitev k sebi. Danes vem, da je bil to eden najboljših korakov v mojem življenju, saj se zdaj v glasbeni svet ne vračam iz neke nuje, ampak iz čistega veselja, notranjega miru in povsem nove energije.«

Glasba je ostala, družina na prvem mestu

Čeprav je bila medijsko manj prisotna, je glasba ostala del njenega vsakdana. Dolga leta je nastopala z različnimi zasedbami, med drugim s skupinama Smash in Zodiac, tudi zunaj Slovenije. »To obdobje mi je vrnilo tisto najčistejše veselje do glasbe. Ko ni kamer, naslovnic in nenehnega seciranja vsakega tvojega koraka, ostane samo tisto, kar resnično šteje. Ti, glasbeniki na odru, mikrofon in ljudje pred teboj. Nastopanje z različnimi zasedbami, zlasti v tujini, kjer me ljudje niso poznali kot 'tisto Žano iz medijev', je bilo neverjetno osvobajajoče. Tam vsak večer znova osvojiš občinstvo zgolj s svojim glasom, energijo in karizmo. To me je glasbeno ogromno naučilo.«

Ob glasbi je pomembno mesto v njenem življenju vedno imela družina. »Usklajevanje glasbe, poznih nastopov in materinstva je bil vsekakor eden največjih izzivov v mojem življenju, ki je zahteval ogromno organizacije, prilagajanja in podpore mojih najbližjih. Ko si mama in hkrati glasbenica, te včasih spremlja tisti znani občutek slabe vesti, ko moraš zvečer od doma, namesto da bi brala pravljico za lahko noč.« Danes, ko je Kiara že odrasla, doma pa ima še dva majhna otroka, na vse skupaj gleda še z večjo zrelostjo in mirom. »Pri Kiari vidim, da ji je prav moje glasbeno življenje dalo neko posebno širino, samostojnost in razumevanje, da je pomembno slediti svojim sanjam, tudi ko pot ni vedno najlažja. Ko danes gledam, v kakšno čudovito in srčno mlado žensko je zrasla, vem, da sva kljub vsem izzivom vse izpeljali tako, kot je bilo prav. Ta izkušnja mi je danes v ogromno pomoč pri mlajših dveh. Z leti sem postala veliko bolj sproščena, bolje znam postaviti meje med delom in družino, predvsem pa znam še bolj ceniti vsak trenutek z njimi, saj zdaj iz prve roke vem, kako neverjetno hitro odrastejo. Vsi trije so moje največje življenjsko poslanstvo in največji ponos.«

Žana in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik

Svojo zgodbo piše po svojih pravilih

Po vseh teh letih se Žana vrača tudi k pesmi, ki jo je zaznamovala. Nova različica Druge violine je dobila svežo glasbeno podobo, sama pa jo danes razume in občuti precej drugače kot ob nastanku. »Začutila sem, da je zdaj tisti pravi, popolnoma naraven trenutek, ko se je v mojem življenju vse nekako postavilo na svoje mesto. Bliža se skoraj dvajseta obletnica te pesmi in zdelo se mi je, da si Druga violina zasluži novo preobleko, ki bo odražala mene danes – bolj zrelo, umirjeno, samozavestno in osvobojeno. Leta 2007 sem jo pela z vso mladostno strastjo, ranljivostjo in morda tudi z malo grenkobe ter iskanja same sebe. Bila je nekakšen krik po tem, da bi bila slišana in postavljena na prvo mesto. Danes pa to pesem pojem iz povsem druge pozicije. Iz pozicije moči, notranjega miru in hvaležnosti. Besedilo zame ni več boleča izpoved ali želja po potrditvi, ampak opomnik, kako daleč sem prišla in koliko sem se v teh letih naučila o sebi, o ljubezni in o tem, kaj v življenju zares šteje. Zdaj na odru ne stojim več kot nekdo, ki se bori za svoje mesto, ampak kot ženska, ki natančno ve, kdo je. In to se sliši v vsakem tonu.« Strinjava se, da je sporočilo pesmi aktualno tudi za generacije, ki je ob njenem prvem izidu še niso poznale. »Mlajšim ženskam, ki se s pesmijo srečujejo prvič, bi rada položila na srce zelo preprosto, a ključno sporočilo: nikoli ne pristajajte na to, da ste v svojem življenju samo druga violina. V svetu družbenih omrežij, nenehnega primerjanja in pritiskov se še hitreje zgodi, da začneš dvomiti o sebi ali se prilagajati pričakovanjem drugih, samo da bi bila sprejeta. Rada bi, da vedo, da so dovolj takšne, kot so.«

Z leti in izkušnjami sem se naučila postaviti meje in si reči, da sem jaz tista, ki drži lok v rokah.

Prva violina v njenem življenju so danes notranji mir, zdravje in družina. »Moji trije otroci, mož Boris in pristni, topli odnosi doma so temelj vsega, kar sem in kar počnem. Takoj za tem pa je zvestoba sami sebi. To, da živim in ustvarjam v skladu s svojimi vrednotami, da delam glasbo iz čiste ljubezni in da se vsak dan zbudim z občutkom hvaležnosti za to, kar imam.« Na oder se ne vrača zato, da bi znova našla svoje mesto, ampak zato, ker danes dobro ve, kje je njeno.