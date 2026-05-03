Ženska, ki je osvojila srce Boštjana Romiha: V meni je obudil otroško strast

INTERVJU

Je glasbenica, skladateljica, učiteljica, slikarka, tonska mojstrica, aranžerka, soscenaristka, študirala je astronomijo. Pravi, da rada opazuje vse, kar se dogaja na nebu, in še: »Vesolje mi daje perspektivo.«

Nina Pečar je samozaposlena v kulturi, vsestranska umetnica z veliko talenti, ki ji jih marsikdo zavida. Je tudi ženska, ki je osvojila srce Boštjana Romiha, s katerim sta moči združila na odrskih deskah, v Pasji komediji, ki je osvojila srca številnih Slovencev. Simpatična rdečelaska, Dolenjka po rodu, se odlično znajde tako med čopiči in strunami kot električnimi kabli ali za mešalno mizo. Ste glasbenica, skladateljica, učiteljica, slikarka, tonska mojstrica, aranžerka, soscenaristka v Pasji komediji in še bi lahko naštevala. Kam bi se vi uvrstili po prioritetah, v kateri od naštetih vlog ...