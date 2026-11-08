Jubilej Kvatropircev: Nismo še imeli pravega prepira

INTERVJU

Po številnih menjavah v zasedbi so štirje člani povezani kot še nikoli in tako kvatropirsko štiriglasje zveni najbolj ubrano v 15 letih obstoja.

Jubilejni Kvatrovečer bo letos na enem odru združil preteklost in sedanjost Kvatropircev. Pesmi, ki so zaznamovale njihovih prvih 15 let, glasbene prijatelje, ki so bili del te poti, in nov album. Vse to bodo 20. decembra prvič postavili na oder Hale Tivoli in 15-letnico zaznamovali z največjim samostojnim koncertom svoje kariere. Kvatropirci so Tomaž Krt, Samo Kališnik, Matej Kocen in Albin Jordan in z njimi smo se pogovarjali o glasbeni poti in zasebnem življenju. Kakšnih je bilo vaših prvih 15 let, česa se najraje spominjate? Ko pomislimo, je to res že kar dolga doba. Naši začetki segajo v ...