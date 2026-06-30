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REKREACIJA

Nismo ustvarjeni za sedenje

Največja napaka po 40. letu je premalo gibanja, a pozor, telo zelo hitro izgublja moč.
Poletje ponuja številne priložnosti za rekreacijo. FOTO: Stefania Pelfini La Waziya/Getty Images
Poletje ponuja številne priložnosti za rekreacijo. FOTO: Stefania Pelfini La Waziya/Getty Images
Janez Kušar
 30. 6. 2026 | 17:00
2:39
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Po 40. letu veliko ljudi opazi prve spremembe: manj energije, več bolečin v hrbtu, počasnejšo regeneracijo in nekaj dodatnih kilogramov. Za to pogosto krivimo staranje. Toda strokovnjaki opozarjajo, da je ena največjih težav predvsem pomanjkanje gibanja. Sodobni življenjski slog pomeni ogromno sedenja. Večina ljudi sedi v službi, nato v avtomobilu in zvečer še doma pred zasloni. Telo pa ni ustvarjeno za dolgotrajno nedejavnost. Po 40. letu začne človek postopoma izgubljati mišično maso. Če se ne gibamo dovolj, se ta proces še pospeši. Posledice so slabša telesna pripravljenost ter več utrujenosti in težav s sklepi.

Telo se najbolje odziva na zmerno in redno aktivnost.

Mnogi mislijo, da je za spremembo potrebno zelo intenzivno treniranje. V resnici pa se telo pogosto najbolje odziva na zmerno in redno aktivnost. Hoja, plavanje, kolesarjenje ali lažje vaje za moč lahko naredijo veliko razliko. Pomembno je tudi, da gibanje prilagodimo svojim zmožnostim. Po 40. letu telo potrebuje več regeneracije, zato pretiravanje ni dobra ideja. Veliko bolj smiselno je gibanje večkrat na teden po 30 ali 40 minut.

Posebno koristna je hoja, sicer ena najbolj podcenjenih oblik rekreacije. FOTO: Alrphoto/Getty Images
Posebno koristna je hoja, sicer ena najbolj podcenjenih oblik rekreacije. FOTO: Alrphoto/Getty Images
Posebno koristna je hoja, sicer ena najbolj podcenjenih oblik rekreacije. Redna hoja izboljšuje krvni obtok, pomaga pri uravnavanju telesne teže in zmanjšuje stres, strokovnjaki tako poudarjajo, da gibanje občutno vpliva na psihično zdravje. Redna telesna dejavnost zmanjšuje napetost, izboljšuje spanec in pomaga pri koncentraciji. Mnogi po rekreaciji poročajo o boljšem razpoloženju in obilici energije. Velika težava so tudi hitre diete in občasni ekstremni treningi. Takšen pristop namreč pogosto vodi v poškodbe ali izgubo motivacije. Telo po 40. letu potrebuje predvsem stabilnost in dolgoročne navade. Poletje je dobra priložnost za spremembe: več dnevne svetlobe in lepše vreme omogočata več gibanja na prostem, tudi krajši večerni sprehod lahko postane koristna rutina.

Starost sama po sebi ni največji problem, veliko bolj nevarna je popolna neaktivnost. Človek, ki se redno giblje tudi po 40. letu, pogosto ohrani več energije, boljše počutje in kakovost življenja.

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