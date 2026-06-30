Nismo ustvarjeni za sedenje

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Po 40. letu veliko ljudi opazi prve spremembe: manj energije, več bolečin v hrbtu, počasnejšo regeneracijo in nekaj dodatnih kilogramov. Za to pogosto krivimo staranje. Toda strokovnjaki opozarjajo, da je ena največjih težav predvsem pomanjkanje gibanja. Sodobni življenjski slog pomeni ogromno sedenja. Večina ljudi sedi v službi, nato v avtomobilu in zvečer še doma pred zasloni. Telo pa ni ustvarjeno za dolgotrajno nedejavnost. Po 40. letu začne človek postopoma izgubljati mišično maso. Če se ne gibamo dovolj, se ta proces še pospeši. Posledice so slabša telesna pripravljenost ter več utrujenosti in težav s sklepi.
Telo se najbolje odziva na zmerno in redno aktivnost.
Mnogi mislijo, da je za spremembo potrebno zelo intenzivno treniranje. V resnici pa se telo pogosto najbolje odziva na zmerno in redno aktivnost. Hoja, plavanje, kolesarjenje ali lažje vaje za moč lahko naredijo veliko razliko. Pomembno je tudi, da gibanje prilagodimo svojim zmožnostim. Po 40. letu telo potrebuje več regeneracije, zato pretiravanje ni dobra ideja. Veliko bolj smiselno je gibanje večkrat na teden po 30 ali 40 minut.
Starost sama po sebi ni največji problem, veliko bolj nevarna je popolna neaktivnost. Človek, ki se redno giblje tudi po 40. letu, pogosto ohrani več energije, boljše počutje in kakovost življenja.