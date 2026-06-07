  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLIVICE NA NOHTIH

Niso le kozmetična težava: okužba, ki se rada vrača

Če se okužba ne zdravi, se pogosto razširi na več nohtov, zaradi česar ti postanejo trajno deformirani, krhki in boleči: hoja lahko postane neprijetna, tveganje za bakterijske okužbe pa se znatno poveča
Poleti zelo radi hodimo bosi, že rahlo poškodovana koža pa je lahko dovzetnejša za okužbo. FOTO: Photoalto/Getty Images

Poleti zelo radi hodimo bosi, že rahlo poškodovana koža pa je lahko dovzetnejša za okužbo. FOTO: Photoalto/Getty Images

Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo. FOTO: Predrag Popovski/Getty Images

Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo. FOTO: Predrag Popovski/Getty Images

Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. FOTO: Irena Sowinska/Getty Images

Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. FOTO: Irena Sowinska/Getty Images

Poleti zelo radi hodimo bosi, že rahlo poškodovana koža pa je lahko dovzetnejša za okužbo. FOTO: Photoalto/Getty Images
Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo. FOTO: Predrag Popovski/Getty Images
Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. FOTO: Irena Sowinska/Getty Images
Ema Bubanj
 7. 6. 2026 | 16:00
7:21
A+A-

Atletsko stopalo je splošno ime za glivično okužbo kože na stopalih, znano kot Tinea pedis. Ime izhaja iz dejstva, da so športniki pogosto izpostavljeni toplemu, vlažnemu okolju, kot so garderobe, prepotena športna obutev, bazeni in skupni prostori za prho, kjer se glivice enostavno razmnožujejo. Vendar se lahko okužba pojavi pri vsakomur--.

Zelo razširjene

»Čeprav so atletsko stopalo in glivice na nohtih tesno povezani, gre za dve različni bolezni, ki ju povzročajo podobne vrste gliv. Prizadenejo različne dele stopala. Glivice na nohtih se medicinsko imenujejo onihomikoza,« pojasnjuje Sara Jereb, lastnica kozmetičnega salona Iconic Studio. »Atletsko stopalo prizadene predvsem kožo stopal, najpogosteje med prsti. Povzroča srbenje, pekoč občutek, luščenje, razpoke na koži in pogosto neprijeten vonj. V hujših primerih lahko povzroči bolečino in ustvari odprtine za bakterijske okužbe. Onihomikoza pa prizadene nohte, najpogosteje na prstih na nogah. Noht postane odebeljen, krhek, drobljiv, se obarva rumenkasto ali rjavkasto in se lahko loči od nohtne posteljice. Težavi se pogosto pojavita skupaj. Če se atletsko stopalo ne zdravi, se lahko gliva razširi s kože na nohtno posteljico in povzroči glivice na nohtih.«

Glivice na stopalih so med najbolj razširjenimi glivičnimi okužbami po vsem svetu: v vsakem trenutku ima 15–25 odstotkov prebivalstva aktivno okužbo, nadaljuje sogovornica: »Kar 70 odstotkov ljudi bo vsaj enkrat v življenju doživelo glivično okužbo stopal ali nohtov. Okužba se pogosto ponovi, če se ne odpravijo osnovni vzroki in se ne izvaja ustrezna preventiva. Tveganje je bistveno večje za ljudi s stalno vlažnimi ali močno potnimi nogami in tiste, ki nosijo tesno, nezračno obutev (športne čevlje, delovne škornje, gumijaste škornje). Za posameznike, ki pogosto hodijo bosi po javnih prostorih in si delijo brisače, nogavice ali čevlje z drugimi. Težave so pogostejše pri moških, mladostnikih in mlajših odraslih. Bolj so ogroženi tudi ljudje s sladkorno boleznijo, debelostjo, oslabljenim imunskim sistemom ali slabo prekrvavitvijo stopal; pri njih so okužbe običajno bolj trdovratne in nagnjene k zapletom, kot so globoke razpoke, bakterijski celulitis, razjede in še kaj hujšega.«

Izgubi sijaj

Glivice na nohtih na nogah niso le kozmetična težava. Če se okužba ne zdravi, se pogosto razširi na več nohtov, zaradi česar ti postanejo trajno deformirani, krhki in boleči. Hoja lahko postane neprijetna, tveganje za bakterijske okužbe pa se znatno poveča, zato sta zgodnje ukrepanje in pravilno zdravljenje bistvenega pomena: »V začetnih fazah glivice na nohtih običajno ne povzročajo bolečin, zato jih večina ljudi najprej opazi predvsem vizualno. Okužba se pogosto začne kot bel ali rumenkast madež ob robu ali konici nohta. Sčasoma noht izgubi naravni sijaj, postane zadebeljen in lahko povzroča nelagodje pri pritisku ali nošenju zaprte obutve. Med najpogostejšimi znaki glivic na nohtih so sprememba barve nohta v belo, rumenkasto-rjavo ali temno rjavo, zadebeljen noht, ki ga je težko striči, krhek, lomljiv ali krušljiv noht, deformirana oblika nohta ali odstopanje od nohtne posteljice, nabiranje belkastih ali rumenkastih drobljivih oblog pod nohtom in neprijeten vonj prizadetega nohta.«

Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo. FOTO: Predrag Popovski/Getty Images
Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo. FOTO: Predrag Popovski/Getty Images

Glivice na nohtih se lahko širijo precej hitro, še posebno če jih ne opazimo pravočasno ali jih ne zdravimo. Okužba se običajno začne na enem delu nohta, nato pa se postopoma razširi po celotnem nohtu, na druge nohte in včasih tudi na kožo stopal. »V začetni fazi jih je veliko lažje omejiti in zdraviti. Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. Nohti na nogi namreč rastejo veliko počasneje kot na roki – da preraste od korena do konice, potrebuje od 12 do 15 mesecev,« pojasnjuje Jerebova in nadaljuje: »V začetnih fazah lahko pomagajo protiglivični laki, serumi, kreme ali tekočine, pri bolj kritičnih primerih pa je pogosto potrebna kombinacija strokovne medicinske pedikure in ustreznih preparatov za domačo nego. Pomembno je, da se okužen noht redno čisti, tanjša in vzdržuje, saj tako omogočimo boljše delovanje aktivnih sestavin. Namreč, ko noht popilimo, ga na nekakšen način mehansko odpremo, kar omogoča boljšo penetracijo in učinkovitejše delovanje protiglivičnih preparatov v globlje plasti nohta. Ker noht raste počasi, zdravljenje običajno traja več mesecev, ključna pa sta vztrajnost in pravočasno ukrepanje.«

Razkužujemo obutev

Pri blažjih oblikah glivic si pomagamo z redno higieno stopal, menjavo nogavic, zračno obutvijo ter uporabo protiglivičnih lakov ali preparatov za domačo nego. Zelo pomembno pa je, da stopala vseskozi ohranjamo suha in okuženega nohta ne prekrivamo predolgo z lakom ali gelom. »Obutev redno razkužujemo, saj se glivice pogosto zadržujejo prav v čevljih. Med zdravljenjem svetujemo nošenje belih bombažnih nogavic, ki jih lahko peremo na visokih temperaturah oziroma prekuhavamo. Pri pranju dodamo razkužilo za perilo, nogavice pa peremo ločeno od oblačil drugih družinskih članov, da zmanjšamo možnost prenosa okužbe,« svetuje sogovornica. Poudarja, da je pri spopadanju z glivicami ključno okrepiti imunski sistem: »Poskrbimo za uravnoteženo prehrano, zdravo črevesno mikrobioto, dovolj spanja in zmanjševanje stresa, saj je telo z dobrim imunskim odzivom bistveno odpornejše proti ponavljajočim se glivičnim okužbam.«

Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. FOTO: Irena Sowinska/Getty Images
Če okužbo predolgo zanemarjamo, lahko noht postane močno zadebeljen, deformiran, boleč in bistveno težje ozdravljiv. FOTO: Irena Sowinska/Getty Images

Kot rečeno, glivice obožujejo toplo in vlažno okolje, zato so prepotena stopala, visoke temperature ter zadrževanje na kopališčih idealni za njihov razmah. Poleti zelo radi hodimo bosi, že rahlo poškodovana koža pa je lahko dovzetnejša za okužbo. Zato vsekakor veljata dodatna previdnost v prihajajočem obdobju in takojšnje ukrepanje ob prvih znakih. »Številne ženske poskušajo zakriti glivično okužbo s permanentnim lakom. Opozarjam, da permanentni laki samo še poslabšajo stanje, saj zatemnitev in prekrivanje nohta spodbujata glivice, da se bolj razrastejo,« še dodaja sogovornica in poudarja, da se preprečevanje glivične okužbe začne pri vsakodnevni negi in higieni: »Stopala si vsak dan umijemo z mlačno vodo in jih dobro posušimo, predvsem med prsti, kjer se vlaga najdlje zadržuje. Svetujemo zračno obutev in nogavice iz naravnih materialov. Nogavice menjamo vsak dan, pri povečanem potenju tudi večkrat na dan. Po potrebi uporabimo deodorant za stopala. Obutev redno zračimo in razkužujmo. V bazenih, velnesih, garderobah in skupnih prhah vedno nosimo natikače, prav tako ne priporočamo izmenjevanja brisač, pilic, škarjic ali obutve z drugimi.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjeglivice na nohtihzdravje nog
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA

Monika Tavčar tri leta po bolezni: »To je bila velika življenjska lekcija« (Suzy)

Za sproščeno podobo pred kamerami se skrivajo življenjske preizkušnje, zgodnje vstajanje, naporni ritmi in pomembna spoznanja o tem, kako nujno je včasih sebe postaviti na prvo mesto.
7. 6. 2026 | 16:40
16:15
Bulvar  |  Domači trači
GLASBA, KI POVEZUJE EVROPO

Evrovizijska vročica se je z Dunaja preselila v Celje

Tradicionalno srečanje je znova združilo evrovizijske navdušence iz Slovenije in tujine.
Mojca Marot7. 6. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Slovenija
KRVAV OBRAČUN

Ekskluzivna fotografija streljanja pod Šmarno goro: po zraku maha s pištolo, drugi beži (FOTO)

Oseba, ki je bila ranjena s strelnim orožjem, po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
7. 6. 2026 | 16:14
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
GLIVICE NA NOHTIH

Niso le kozmetična težava: okužba, ki se rada vrača

Če se okužba ne zdravi, se pogosto razširi na več nohtov, zaradi česar ti postanejo trajno deformirani, krhki in boleči: hoja lahko postane neprijetna, tveganje za bakterijske okužbe pa se znatno poveča
Ema Bubanj7. 6. 2026 | 16:00
15:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Cela drama pri Kopru: ponorela njena sestra, ozmerjala fanta, a se je vmešala še njegova mama

Policisti so izdali kopico plačilnih nalogov.
7. 6. 2026 | 15:59
15:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETEP PRED ZNANO GOSTILNO

Brutalen obračun pred streljanjem pod Šmarno goro! Letele so pesti in stoli (FOTO)

Besedni spor se je v nekaj trenutkih sprevrgel v silovit pretep.
Kaja Grozina7. 6. 2026 | 15:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki