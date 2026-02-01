  • Delo d.o.o.
DIGITALNO ZDRAVJE

Nov način komuniciranja z zdravniki

Ob prehodu na enotno komuniciranje zVem po zdravstvenih domovih obratujejo digitočke za ustvarjanje digitalne identitete
Eden od načinov dostopa je osebna izkaznica s čipom, ki jo moramo najprej aktivirati. Foto: Si-trust.gov.si

Februarja se bo odprlo novih 15 digitočk zVem po Sloveniji, do junija naj bi delovale v 60 zdravstvenih domovih po Sloveniji. Foto Tomica Šuljić

V 18 slovenskih zdravstvenih domovih deluje digitočka zVem, kjer svetovalec zagotavlja individualno pomoč pri vzpostavitvi digitalne identitete za vstop v zVem. Foto: ZD Celje

Tomica Šuljić
 1. 2. 2026 | 09:00
7:21
V slovenskem zdravstvu je do zdaj obstajalo več digitalnih storitev oziroma spletnih strani, prek katerih so si pacientke in pacienti lahko rezervirali termin pri osebnem zdravniku, z njim komunicirali ter tudi pregledovali posamezne zdravniške dokumente. Zdaj se je začel (množični) prenos uporabnikov z dosedanjih strani, kot so doZdravnika, PriZdravniku ali ljubljanski Portal za paciente, na poenoten sistem digitalnega komuniciranja zVem. Ta deluje kot spletna stran pa tudi kot aplikacija na mobilnih telefonih.

Še naprej bo moralo biti omogočeno naročanje po telefonu, osebno ali po pošti.

Uvedba skupne digitalne vstopne točke zVem naj bi omogočila komunikacijo z vsemi zdravstvenimi ustanovami po Sloveniji, ki so do zdaj uporabljale različne tehnološke rešitve. Sicer zVem obstaja že več let, zato ni presenetljivo, da je na njem registrirana več kot četrtina prebivalcev. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ima portal zVem približno 577.000 registriranih uporabnikov, mobilno aplikacijo uporablja okoli 380.000 ljudi. Ker prek zVem lahko povežete tudi druge osebe, ki vas pooblastijo za dostop do njihovih zdravstvenih podatkov (od otrok do starejših, nedigitalnih generacij), je seštevek uporabnikov okoli 740.000.

Ne edini način

Barbara Petkovšek iz centra za komuniciranje na NIJZ pojasnjuje, da je zVem namenjen opolnomočenju pacientov, zagotavlja jim celovit pregled nad vsemi zdravstvenimi podatki. »Pacienti lahko preverijo svoje recepte, napotnice, termine, izvide in odpustna pisma ter prejemajo obvestila o pomembnih dogodkih, na primer o bližnjem terminu.« Smiselnost takega dostopa pojasni zastopnik pacientovih pravic v Ljubljani Marjan Sušelj: »Če sem kot pacient seznanjen s svojimi zdravstvenimi podatki, se na neki način tudi zavedam, kaj moram narediti. Ko vidim mnenja, izvide, podatke na kupu in vem, kaj je šibka točka mojega vedenja in mojega zdravljenja, sem lahko aktivnejši pri skrbi za svoje zdravje in tudi bolj odgovoren.«

Z ministrstva za zdravje opozarjajo, da je elektronska komunikacija prek portala zVem »eden od možnih načinov naročanja in komuniciranja«, ter navajajo: »Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti je v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, še naprej dolžan omogočati naročanje in stik tudi po telefonu, osebno ali po pošti.« Sušelj navaja, da mu pacienti v prestolnici poročajo, da ne morejo vedno priti do svojega zdravnika oziroma vzpostaviti telefonskega stika z ambulanto – in v takem primeru je digitalni stik najhitrejši in najbolj učinkovit. Toda – kako naj se starejši prijavijo v zVem?

577.000 registriranih uporabnikov ima portal zVem.

Osebna s čipom

Po 18 slovenskih zdravstvenih domovih deluje digitočka, kjer svetovalec pomaga pri vzpostavitvi digitalne identitete za vstop v zVem. V precejšnji prednosti so lastniki biometrične oziroma elektronske osebne izkaznice (s čipom), ki jo ima v lasti 800.000 ljudi. »Sistem lahko začnete uporabljati takoj po izvedeni aktivaciji brez dodatnega obiska upravne enote,« prednost elektronske osebne izkaznice poudarjajo na ministrstvu za digitalno preobrazbo (MDP). Svetovalci z nekaj potezami osebno izkaznico na čipu lahko spremenijo v aplikacijo eOsebna na pametnih telefonih; ta zatem (ob drugi in vsaki nadaljnji prijavi v zVem ter druge digitalne storitve javne uprave) avtomatsko pripusti uporabnika. Storitev se uporablja tako na računalniku kot na pametnem telefonu.

Druga precej primerna metoda za tehnično manj vešče uporabnike je smsPass. To je storitev, pri kateri se prijavite z naslovom in geslom, nato na telefon prejmete SMS-sporočilo s šestimi številkami, s katerimi potrdite svojo identiteto. Storitev se uporablja tako na telefonu kot računalniku, a je treba najprej vložiti zahtevek za identiteto. »Zahtevek za pridobitev smsPass je treba oddati pri prijavni službi, ki deluje na upravnih enotah in finančnih uradih, v kratkem pa bo delovala tudi na enotah zavoda za zaposlovanje,« pojasnjujejo na MDP. V času delovanja digitočk zVem deluje prijavna služba enkrat na teden tudi v zdravstvenih domovih. Tam lahko oddate zahtevek za pridobitev smsPass ter tudi zahtevek za pridobitev kvalificiranega potrdila sigen-ca. Podpis s potrdilom sigen-ca je pravno enakovreden lastnoročnemu podpisu, a se njegova uporaba ne priporoča za pametne telefone ali tablice, ker je ta zanje omejena. Za namestitev potrebujete referenčno številko, ki jo dobite po e-pošti, in avtorizacijsko kodo, ki prispe po navadni pošti. Tudi namestitev potrdila sigen-ca na računalnik ne sodi med najpreprostejša računalniška opravila, zato pa omogoča prijavo in e-podpis tudi na drugih spletnih mestih. V vsakem primeru se boste morali – tako zaradi vaše varnosti kot tudi preprečevanja lažnih identitet – z osebnim dokumentom oglasiti bodisi na digitočki zVem bodisi na drugih uradnih institucijah, da sprožite postopke za ustvarjanje lastne digitalne identitete. Poleg sigen-ce se lahko prijavite z drugimi digitalnim potrdili, kot so sigov-ca, halcom one in rekono.

Na zdravstvenem ministrstvu želijo z enotnim orodjem olajšati zadeve.

Hiteli bomo počasi

Februarja se bo odprlo še 15 digitočk zVem po Sloveniji, do junija naj bi delovale v 60 zdravstvenih domovih po Sloveniji. Na ministrstvu dodajajo, da je v pripravi javno naročilo za projekt podpore uporabnikom pri uporabi digitalnih javnih storitev, ki naj bi bile zasnovane »bolj prilagodljivo, predvsem z vidika mobilnosti«. Vsaj v začetni fazi se še ne bodo zaprli dosedanji spletni portali, prek katerih so pacienti komunicirali do zdaj.

Projekti so uspešni, če jih uporabniki sprejmejo in če so v dnevni uporabi. To je ključno.

Na NIJZ pojasnjujejo, da v zadnjih tednih prejemajo več pooblastil. »Predvsem gre za starejše, digitalno manj vešče paciente, ki želijo za dostop do svojih podatkov na portalu zVem pooblastiti bližnjo osebo, ki zVem že uporablja,« pravijo. Vlogo za tovrstno pooblastilo je mogoče oddati osebno ob predložitvi osebnega dokumenta na območnih enotah NIJZ v ordinacijskem času ambulant, na izpostavah in območnih enotah zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma neposredno pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti po navedbah zdravstvenega ministrstva zagotavljajo tudi možnost oddaje pooblastila za nepokretne paciente ob siceršnjem obisku patronažne službe ali ob obiskih na domu. Nasploh pa je pacientom na voljo več informacij na brezplačni telefonski številki 080 72 99.

Nepokretni pacienti lahko pooblastilo oddajo tudi ob obisku patronažne službe ali ob obiskih na domu.

»Nekateri zdravstveni domovi so že v večini ambulant uvedli komunikacijo prek zVem, ponekod pa se šele pripravljajo na vklop,« pojasnjujejo​ na NIJZ. Zastopnik pacientovih pravic pa opozarja, da je treba zagotoviti dovolj časa, da uporabniki razumejo in sprejmejo nov način komuniciranja z zdravnikom, ki zdaj nekatere skrbi, saj vsi ljudje nimajo znanja, prakse na spletu ali interesa. »Projekti so uspešni, če jih uporabniki sprejmejo in če so v dnevni uporabi. To je ključno.«

aplikacija zVEM digitalizacija zdravstvo tehnologija zVem
