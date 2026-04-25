  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZGODOVINA

Nova vrata v stari Egipt

Veliki egipčanski muzej je največji arheološki muzej, posvečen zgodovini ene same civilizacije. Oblikovan je po vzoru piramid.
Muzej egipčanskih starin hrani zlato masko faraona Psusenesa I. FOTO: Vane D. Fortič

Ramzes II., najslavnejši in najmogočnejši faraon FOTO: Vane D. Fortič

V ogromnih skrinjah je bil kamnit sarkofag. FOTO: Vane D. Fortič

Piramida je lepa izbira. FOTO: Vane D. Fortič

Zagonetne Velike piramide FOTO: Vane D. Fortič

V zlati krsti, težki 110 kg, je bila mumija. FOTO: Vane D. Fortič

Vane D. Fortič
 25. 4. 2026 | 19:00
8:38
A+A-

Stari Egipt je bil velik vir znanja, ki se je prek grške in rimske antike naprej prenašal v evropsko civilizacijo. Dežela faraonov si zato in še posebno zaradi mogočnih in nenavadnih arheoloških ostalin zasluži obisk.

Nekateri elementi egipčanske znanosti in kulture so neposredno ali posredno vplivali na evropsko civilizacijo. Za prenos znanja s pomočjo pisanih virov je bil ključen papirus, ki so ga Egipčani izvažali, Grki in Rimljani pa množično uporabljali. Egipčanski medicinski papirusi, ki vsebujejo diagnoze, recepte, opise bolezni, naj bi vplivali na očeta znanstvene medicine, grškega zdravnika Hipokrata. Filozofa in matematika Tales iz Mileta in Pitagora sta potovala v Egipt in se tam izpopolnjevala. Egipčanski model centralne države, davkov in organiziranega dela so Grki in Rimljani nadgradili.

Zahod je smrt, vzhod življenje

Za obiskovalca Egipta je pomembno vedeti dvoje. Prvič: faraone in druge smrtnike so pokopavali na zahodu, življenje pa se je odvijalo na vzhodu. Zahod, zahajajoče sonce pomeni smrt, vzhajajoče sonce predstavlja življenje. Drugič: orientacijo določa reka Nil. Uporablja se orientacija gorvodno (proti jugu), zato je desno vzhodni breg, levo zahodni.

Način potovanja po Egiptu je odvisen od tega, kaj si želimo ogledati. Poznamo tri temeljne možnosti: potovanje z vlakom, plovbo po Nilu ali krajše transferje iz glavnega mesta Kaira. Običajna tura z vlakom ali po Nilu vodi od Kaira do Luksorja in se sklene v Asuanu. Železniška proga proti jugu večinoma poteka po vzhodnem (desnem) bregu Nila, kjer izstopajo najslavnejša svetišča: Abydos, Dendera ter mogočna templja Karnak in Luxor. Plovba po Nilu razkrije znamenitosti na obeh bregovih, med njimi na zahodu tudi slovito Dolino kraljev in veličastna Memnonova kolosa.

Povsem novo perspektivo za celostno občudovanje staroegipčanske kulture pa ponuja Veliki egipčanski muzej (Grand Egyptian Museum), ki so ga odprli novembra lani. Za tistega, ki se želi na enostaven način in dokaj hitro seznaniti s to kulturo, je ogled novega muzeja zadetek v črno. Da bo slika še popolnejša, so le dva kilometra od muzeja, v Gizi tri Velike piramide, Keopsova, Kefrenova in Mikerinova, v bližini pa še znamenita Sfinga. Nastanitev blizu muzeja skrajša čas za obiske drugih muzejev v Kairu, nekdanje prestolnice Memfisa, piramid v Sakari in Dahšuru ter spomenikov muslimanske kulture.

Muzej v številkah

Veliki egipčanski muzej je stal milijardo dolarjev. Gradnja se je začela leta 2005. Razstavni del meri 24.000 m2 in je jedro muzeja, 446.000 m2 predstavlja spremljajoča infrastruktura. Razstavljenih je 50.000 eksponatov, za primerjavo, v Louvru jih je 35.000. Tutankamonov zaklad vsebuje 3000 predmetov (nekateri so še v depoju).

Poklon preteklosti

Veliki egipčanski muzej je največji arheološki muzej, posvečen zgodovini ene same civilizacije. Oblikovan je po vzoru piramid, z velikimi poševnimi ploskvami, njegova zunanjost iz svetlega kamna je usmerjena proti Velikim piramidam v Gizi. Sodobna stavba se ne le pokloni preteklosti, temveč se z njo tudi natančno poravna. Barva in materiali posnemajo puščavski pesek.

Razstavljeni artefakti segajo od prazgodovine (okoli 3000 pr. n. št.) do rimskega obdobja (okoli 300 n. št.).

V atriju osupne pogled na 11 metrov visok in 83 ton težak kolos faraona Ramzesa II., imenovanega Veliki. Velikost kipa in višina atrija nakažeta, da smo vstopili v mogočno stavbo, ki poudarja monumentalnost egipčanske kulture. Skozi lino nad vhodom v muzej sončni žarki dvakrat letno, 22. februarja in 22. oktobra, osvetlijo Ramzesa. Datuma sta povezana z njegovim rojstvom in kronanjem.

Ceremonialni vzpon

Iz pritličja se po prostranem stopnišču brez stranskih odcepov povzpnemo do zgornje platforme, kjer se začne glavni razstavni del z dvanajstimi dvoranami.

Stopnišče, visok in odprt prostor, deluje kot ceremonialni vzpon. Najprej se simbolično vzpenjamo skozi zgodovino ob kipih faraonov (bilo je približno 180 faraonov) in bogov, ki si sledijo od starega do novega kraljestva. Šele na vrhu, 45 metrov visoko, vstopimo v razstavne dvorane. Arhitekti biroja Heneghan Peng Architects so povzeli zasnovo egipčanskih templjev: dolga ceremonialna pot, ob njej kipi, na koncu sveti prostor.

Na vrhu skozi veliko panoramsko steklo zagledamo Kefrenovo in Keopsovo piramido. Slednjo, največjo, sestavlja 2,3 milijona masivnih kamnitih blokov, težkih od 2,5 do 15 ton. Vprašanja o tehnologiji gradnje, o njeni kozmični orientaciji ter o tem, koliko neodkritih prostorov še skriva, še danes burijo domišljijo, ne le navadnih ljudi, pač pa tudi znanstvenikov.

Med vrhunci je Tutankamonov zaklad, ki je prvič po odkritju v Dolini kraljev leta 1922 razstavljen v celoti.

Keopsova piramida je bila s 146 metri višine vse do 1889. najvišja človeška zgradba na svetu, ko jo je presegel Eifflov stolp. Graditelji teh monumentalnih objektov so bili plačani delavci, ne sužnji. Plačilo so prejemali v naravi: s kruhom, pivom, čebulo in česnom. Papirusi beležijo, da je v času faraona Ramzesa III. (okoli 1150 pr. n. št.) prišlo do zamude pri izplačilu obrokov, zato so delavci prenehali delati in organizirano protestirali. To velja za eno prvih znanih stavk v zgodovini.

Zaporedje zaprtih skrivnosti

Osrednji del muzeja sta dvorani s Tutankamonovim zakladom, ki je prvič po odkritju v Dolini kraljev leta 1922 razstavljen v celoti. Zakladnica je eno izmed svetovnih čudes, ne le zaradi edinstvene zlate faraonove maske, temveč tudi zaradi množice umetelno izdelanih predmetov.

V prvem sklopu so predmeti iz vsakdanjega življenja: kočije, loki in puščice za lov, pohištvo, oblačila in obutev, glasbila, sprehajalne palice – faraon je bil invalid –, makete čolnov in jadrnic, hrana in pijača. Presenetijo razbite vinske amfore. V nasprotju z razširjenim prepričanjem so roparji kmalu po pokopu vstopili tudi v to grobnico. Verjetno so spili nekaj vina in ukradli nekaj zlatih predmetov, nato pa so grobnico uradniki ponovno zaprli in zapečatili. Ko jo je Howard Carter odprl, se pred njim ni razkrila mumija, temveč zaporedje zaprtih skrivnosti. Eno za drugo so odstranjevali štiri ogromne pozlačene skrinje, ki so skoraj povsem zapolnile prostor. V njihovem središču je stal kamniti sarkofag iz kvarcita, težak več kot tono. Ko so dvignili njegov pokrov, so odkrili tri krste, vstavljene drugo v drugo. Šele v zadnji v obliki človeškega telesa, izdelani iz čistega zlata in težki 110 kg, je počivala mumija mladega faraona, prekrita z amuleti in obdana z znamenito zlato masko, bogato okrašeno z dragimi kamni in barvnim steklom. Okoli njega so ležali statusni simboli: prestol, razkošen nakit, ceremonialno orožje, vozovi, posode in celo igre – vse, kar naj bi mu služilo v večnosti. Faraonova mumija je razstavljena v najdišču, v grobnici v Dolini kraljev.

Če podroben ogled Tutankamonovih dragotin koga utrudi, se lahko sprosti in okrepča v pritličju, kjer so gostinski obrati, tam lahko tudi kupimo spominke. Po ogledu Keopsove pogrebne ladje iz cedrovine, dolge 43 metrov in težke 20 ton, imamo za sabo že najlepše vtise.

V desetih kronoloških dvoranah, od preddinastičnega do rimskega obdobja, prevladujejo kipi, reliefi in pogrebni predmeti. Predstavljeno je tudi vsakdanje življenje ob Nilu. Kdor ima dovolj moči, jih lahko obišče v popoldanskem času ali obisk preloži na naslednji dan. Enodnevna vstopnina v muzej stane 550 egiptovskih funtov (pribl. 10 evrov). Dnevno lahko muzej obišče okoli 30.000 ljudi.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki