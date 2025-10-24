Novi Huaweijev telefon pura 80 pro je mojster fotografije

Te dni se je tudi pri nas začel prodajati Huaweijev novi premijski pametni telefon huawei pura 80 pro. Gre za elegantno oblikovan telefon v treh »glaziranih« barvah: rdeči, črni in beli, ki mu dajejo prefinjen in sodoben videz, pri čemer še posebno izstopa temno rdeča s svojim globokim sijajem. Edina slabost takšnega sijočega barvnega finiša je občutljivost za mastne prste, zato bomo telefon prej ali slej vtaknili v priloženi ovitek. Sam aparat je zaščiten s steklom kunlun druge generacije, ki ga varuje pred praskami in udarci, odporen pa je tudi proti vodi in prahu po standardu IP68/IP69, kar pomeni, da ga lahko za pol ure potopimo do dva metra globoko, prenese pa tudi vodne curke pod pritiskom. Edina stvar, ki bi mu jo lahko očitali, je velika kamerska izboklina, a je telefon tudi na ravni površini presenetljivo stabilen.

Edinole fotosekcija nekoliko izstopa iz ohišja. FOTO: Staš Ivanc

Svetel zaslon

Spredaj se bohoti 6,8-palčni zaslon iz organskih diod z ločljivostjo 1276 x 2848 točk, 120-herčnim osveževanjem in svetilnostjo do 3000 nitov. Slika je barvita in kontrastna, premikanje gladko, berljivost pa odlična tudi pod močnim soncem. Poskrbeli so tudi za dober stereo zvok (za telefon, seveda). Na desni strani telefona je tipka, ki deluje tudi kot senzor prstnih odtisov, ki omogoča hitro in varno odklepanje naprave. Tipko lahko tudi prilagajamo, saj omogoča nastavitev bližnjic za različne funkcije ali aplikacije, vsekakor pa mi je ta postavitev bolj simpatična od senzorja pod zaslonom.

Googlove aplikacije se da namestiti kar iz trgovine AppGallery in tudi delujejo. FOTO: Staš Ivanc

Odlične kamere

Na hrbtni strani je najprej glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, fizično nastavljivo zaslonko, velikim enopalčnim senzorjem in optično stabilizacijo slike (OIS). Ta kamera omogoča izjemno jasne in podrobne fotografije, tudi v slabših svetlobnih razmerah, nočna fotografija pa je pri huaweijih že pregovorno odlična. Družbo mu delata še ultraširokokotna kamera s 40 megapiksli in makro telefoto kamera z 48 MP s štirikratno optično povezavo in OIS, kar omogoča natančne posnetke na večjih razdaljah oziroma podrobne makro fotografije iz bližine. Zraven nje je še miniaturna »spektralna« kamera, ki poskrbi za še večjo natančnost barv. Tudi prednje zrklo ni od muh, in sicer gre za ultraširokokotno kamero s 13 megapiksli in samodejnim ostrenjem, ki omogoča zumiranje in zajem videa v ultravisoki ločljivosti 4K (tako kot preostale kamere).

Zumiranje s huaweijem pura 80 pro: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s huaweijem pura 80 pro: 4x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s huaweijem pura 80 pro: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s huaweijem pura 80 pro: 30x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Kaj pa aplikacije?

Znotraj tiktaka hišni procesor kirin 9020, ki mu družbo dela 12 GB rama in 512 gigabajtov shrambe. Res je, da ima konkurenca še zmogljivejše procesorje, ki jih Huawei zaradi ameriških trgovinskih sankcij ne more kupiti, a tudi kirin zagotavlja gladko in hitro delovanje za več let vnaprej, tudi pri zahtevnejših aplikacijah in funkcijah, kot je umetna inteligenca. Operacijski sistem emui 15, ki temelji na odprtokodnem androidu, pa uporabnikom že od verzije 14.2 omogoča tudi namestitev Googlovih aplikacij prek platforme MicroG. Dejansko ne bi moglo biti enostavneje: v Huaweijevi trgovini AppGallery poiščemo aplikacijo, denimo, Facebook, tapnemo nanjo, nakar se nam (samo prvič) pojavi obvestilo, da je treba namestiti aplikaciji microG companion in microG service, nakar le še sledimo navodilom na zaslonu, pri čemer telefon preveri tudi varnost prenešene aplikacije, in to je to. Na telefon smo tako naložili tudi Googlove aplikacije, ki so delovale brez težav.

Operacijski sistem preveri tudi varnost prenešene aplikacije, ki ni iz uradne trgovine.

Trgovina AppGallery nam za namestitev zunanjih aplikacij ponudi namestitev platform microG companion in microG service. FOTO: Staš Ivanc

In Googlove aplikacije so tu! FOTO: Staš Ivanc

Tudi pri bateriji s kapaciteto 5170 mAh smo lahko brez skrbi, saj zdrži ves dan zahtevnejših opravil, poleg tega pa podpira 100-vatno superhitro polnjenje in brezžično polnjenje z 80 W. In napajalnik je priložen! Le uradne cene nam še niso sporočili, a sodeč po lanski puri 70 pro bi se verjetno morala gibati tam pri 1200 evrih.