Vizualno spremenjena Martina Ipša: novo okolje, novo telo, a isti glas

Ko se s Štajerko srečava v Ljubljani in nazdraviva njeni vrnitvi iz Dublina, najprej omeni sonce. Ne v metaforičnem smislu, ampak čisto zares, kot nekaj, kar je skoraj pozabila, da obstaja. Zamenjala je okolje, oder, jezik in tempo življenja ter se, zavestno, postavila na začetek. A če se zdi, da je šla »na novo«, njena zgodba ni zgodba o ponovnem začetku, temveč o razširitvi: o tem, kako ostaneš isti, medtem ko se vse okoli tebe premika. Kako iz šale nastane viski. Kako iz discipline izgine 45 kilogramov. In kako iz vsega tega še vedno nastaja humor – oster, samoironičen in nepričakovano nežen. Sredi štiridesetih je postala študentka na Trinity Collegeu, se vrnila na začetniško pozicijo na tujih odrih in si znova postavila ogledalo. Zdi se, da vprašanje ni, ali se je vrnila domov, temveč, kdo se je pravzaprav vrnil. Martina Ipša zatrjuje: »Slovenija bo vedno moj dom, in to se ne bo nikoli spremenilo, sem se pa jaz morda spremenila. Vsaka pot in nova izkušnja te malo spremeni, kar je super, ker tako rastemo.«

Irci glasni kot Štajerci

V Dublinu ni gradila na preteklih dosežkih, vrnila se je na začetniško pozicijo. V tem procesu se razkrije bistvo njenega odnosa do dela. »Ego je treba pustiti na strani in iti nazaj k osnovam. Znova sem morala testirati, kaj deluje in kaj ne, morala sem se prilagoditi in si zaslužiti svoje mesto, kar je super izziv.« V irskem prostoru so jo pričakala jasna pravila – kot etični kompas, kajti humor ima svoje meje. »Okvir, ki ga imajo, je zelo preprost: ne šalimo se na račun ljudi, ki se ne morejo braniti, oziroma ne udarjamo navzdol. Tega jaz že prej nisem počela. Mislim, da je pomembno, da komiki kritiziramo nesmisle in nastavimo ogledalo družbi ter izkoristimo svojo platformo za opozarjanje na krivice, ne pa za to, da ponižujemo druge.«

Razlike med občinstvi zna zreducirati v eno samo, natančno poanto. »Irsko občinstvo je kot občinstvo, polno Štajercev. Glasni, odprti in pripravljeni za smeh. Le vsebina kozarcev je drugačna,« se nasmeji. Novo okolje ne pomeni le novega odra, temveč tudi nov jezik v načinu razmišljanja in pisanja. »Šale ne moreš zgolj prevesti, ampak jo moraš prilagoditi in spremeniti. Ker vedno pišem iz osebnih izkušenj, me je selitev v popolnoma novo okolje navdihnila k pisanju popolnoma novih in drugačnih šal. Po vsakem nastopu sem pridobila samozavest in se zdaj na odru počutim odlično.«

Nekaj ostaja univerzalno: dobra šala je dobra šala, pravi Martina Ipša. FOTO: Voranc Vogel

Eno leto iskala pravi okus

Vzporedno se je zgodila še ena zgodba, ki se je začela kot šala in končala kot resen projekt. Iz šale je nastal viski, kar zveni skoraj kot popolna metafora za njeno kariero. »Res je, s prijateljem Johnom Denhofom sva sedela in se pogovarjala, kako bi bilo super, če bi imela svoj viski, ker sva oba ljubitelja dobrega viskija. Sprva sva se poigravala z mislijo, da bi kupila sod na Irskem, kjer destilarne ponujajo to možnost, ampak ta viski ni res tvoj, si sicer lastnik soda, ampak ne ustvariš svojega okusa. John je bil ta, ki me je opozoril, da imamo v Sloveniji vrhunsko destilarno Broken Bones in da bi se morali povezati z njimi. Zelo sem vesela, da so bili odprti za zamisel, in skupaj smo ustvarili Funny Bones Whiskey.« Projekt je zahteval čas, potrpežljivost in zaupanje. »Zelo resno smo pristopili k projektu in kar eno leto iskali pravi okus. Popolnoma sem zaupala ekipi iz Broken Bones, ker so res strokovnjaki, in skupaj smo našli okus, ki nam je vsem všeč. Še zdaj ne morem verjeti, da je viski, s katerim sem povezana, nastal v destilarni, ki je v prestižnem vodniku The Whisky Bible dobil tako visoko oceno, da imamo v Sloveniji zdaj najboljši evropski viski.«

Komiki kritiziramo nesmisle in nastavimo ogledalo družbi ter izkoristimo svojo platformo za opozarjanje na krivice, ne pa za to, da ponižujemo druge.

Natančnost in pripravljenost na proces se nadaljujeta tudi v študiju, ki ga je izbrala v Dublinu. »Program, v katerem sem na Trinity Collegeu, je zelo prestižen in imam se priložnost učiti od najboljših predavateljev, ki imajo za seboj desetletja izkušenj. Med predavanji in vajami odkrivam, česa vsega sem zmožna, to mi je dalo novo samozavest, veliko bolj sem se sprostila in se ne jemljem preveč resno. Posledično sem postala tudi boljša komičarka.« Kot komičarka ostaja zavezana smeri, ki jo določa sama, ne glede na prostor ali občinstvo. »Mislim, da se kot družba spreminjamo in učimo. Prav je, da ne sprejemamo več vsega izrečenega in smo bolj kritični. Vsi poznamo koga, ki misli, da lahko reče kar koli, če na koncu doda, da se samo šali. Lahko pa rečem, da zdaj, ko nastopam po največjih klubih v Dublinu, pred ljudmi z vsega sveta, nekaj ostaja univerzalno: dobra šala je dobra šala.«

Konstanta je iskrenost

Vmes se je zgodila še ena sprememba, ki je najbolj vidna, a jo najmanj definira (izgubila je 45 kilogramov), pa vseeno odpira zanimivo vprašanje, ali se je s tem spremenil tudi njen humor: »Ne bi rekla, da se je moj humor zaradi tega spremenil, imam pa posledično več energije in je lažje, ko imam več nastopov na dan.« Njen pogled na telo ostaja premišljen in brez kompromisov. »Debelost je bolezen. Vem, da je to pri nas sporno reči, ker se še vedno gleda na debele ljudi kot na lene in nemotivirane, kot da bi bilo vse odvisno le od tega, da manj ješ in se več gibaš. Obsojati nekoga, ker ima težave s težo, je, kot da obsojaš nekoga, ki ima neko drugo resno bolezen. Veliko sem se pogovarjala s strokovnjaki na tem področju, znanost je glede tega jasna, a še vedno o tem težko govorimo. Manj teže ni spremenilo tega, kdo sem, ampak samo, kako sem videti.« Komedija sicer pogosto izhaja iz lastne ranljivosti, a teža ni bila vir njenega humorja. »O njej govorim, ker je del mene in prva stvar, ki jo ljudje opazijo. Hotela sem tudi normalizirati pogovor o tem, ker je pri tej temi še vedno veliko sramu in predsodkov.«

Martina Ipša in Danica Lovenjak

Ob koncu pogovora ostane še tisto, kar se ne premika skupaj z okoljem, telesom ali odrom. »Konstanta je iskrenost. Še vedno odkrito govorim o sebi in o tem, kako dojemam svet. Ostajam zvesta sama sebi, le z več samozavesti kot prej. Komaj čakam letošnje poletne nastope v Ljubljani in Mariboru, da se spet naužijem odličnega slovenskega občinstva. Če koga zanima, kje sem in kaj trenutno ustvarjam, lahko pokuka na mojo spletno stran.«

Debelost je bolezen. Obsojati nekoga, ker ima težave s težo, je, kot da obsojaš nekoga, ki ima neko drugo resno bolezen.

Martina Ipša danes ne gradi več samo nastopov, temveč tudi prostor, v katerem si dovoli ostati radovedna. Oder zanjo ni več cilj, ampak način, prostor preverjanja, loma in rasti. In prav v tem vztrajanju ostaja nekaj zelo preprostega in zelo redkega: glas, ki ne išče odobravanja, ampak resnico.