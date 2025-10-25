  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LOVKE

Nuša Derenda: Energija, ki nikoli ne ugasne

Že več kot tri desetletja s svojim glasom, toplino in profesionalnostjo osvaja slovensko občinstvo. Letos se vrača z novo pesmijo Pleši z nami.
Nova pesem Nuše Derenda v sebi nosi isti naboj, zaradi katerega smo jo nekoč spoznali kot glas, ki zna svetiti od znotraj. FOTO: Igor Modic

Nova pesem Nuše Derenda v sebi nosi isti naboj, zaradi katerega smo jo nekoč spoznali kot glas, ki zna svetiti od znotraj. FOTO: Igor Modic

Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic

Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic

Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic

Nova pesem Nuše Derenda v sebi nosi isti naboj, zaradi katerega smo jo nekoč spoznali kot glas, ki zna svetiti od znotraj. FOTO: Igor Modic
Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic
Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic
Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic
Danica Lovenjak
 25. 10. 2025 | 17:00
7:48
A+A-

Od svojih prvih nastopov v osemdesetih letih do danes je Nuša Derenda ostala simbol iskrenosti v glasbi, pevka, ki zna vsak ton napolniti s čustvom in vsak nastop s toplino. Najširša javnost jo je spoznala leta 2001, ko je s pesmijo Energy osvojila Emo in prepričala Evropo, njena glasbena pot pa je polna uspešnic. A Nuša danes ne živi od spominov – živi za glasbo, ki jo vedno znova poganja naprej. Z novo skladbo Pleši z nami odpira novo poglavje: z enako strastjo, a z več notranjega miru, z enako iskrico, a z bogastvom izkušenj.

Ko se srečaš z njo, se ti zdi, da vstopiš v prostor, ki ga napolni svetloba. Njena značilna energija, tista iskrica, po kateri jo prepoznamo že desetletja, je še vedno tam, in ko ji to omenim ob srečanju v Ljubljani, se nasmehne: »Upam, da jo še imam! Mislim, da je to nekaj, kar človeka spremlja celo življenje – če živiš iskreno, z ljubeznijo do tega, kar počneš, te energija ne zapusti. Zadnje mesece sem res polna ustvarjalnega zagona, ker pripravljam nekaj, kar me vrača v čas mojih začetkov, a hkrati prinaša nekaj čisto novega. To je poseben občutek – kot bi se prebudila stara iskrica, a s toplino izkušenj.«

Če živiš iskreno, z ljubeznijo do tega, kar počneš, te energija ne zapusti.

Zgodovina se ponavlja

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe, in skoraj četrt stoletja po tej uspešnici se Nuša pripravlja na izid nove pesmi, poimenovane Pleši z nami. »Mogoče se zgodovina res malo ponavlja, ampak na lep način. Pleši z nami ima tisti duh, tisti val pozitivne energije, ki ga je imela Energy. Gre za povabilo na ples, k veselju, k življenju. Kot bi želela spomniti sebe in druge, da smo nekoč znali uživati brez vseh filtrov in pričakovanj. Tokrat pa se ta energija vrača z novo izkušnjo – bolj zrelo, a še vedno z otroškim navdušenjem.«

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic
Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic

Danes, ko ponovno ustvarja pesem, polno energije, pravi, da je ta zanjo več kot le beseda. »Zame energija pomeni gibanje, srce, iskrenost. Nič na silo. Ko nekaj delaš z ljubeznijo, se to čuti. V glasbi je energija tisti most med mano in poslušalcem – tista toplina, ki te objame, ko pojejo s tabo. V življenju pa je energija tisto, kar te zjutraj dvigne in ti da občutek smisla.«

Spomini na leto 2001, ko je z Energy zastopala Slovenijo na Evroviziji, pa so zanjo še vedno živi. »Ko pomislim, da je od takrat minilo že četrt stoletja, si rečem – kam so šla ta leta? Ampak hkrati sem ponosna, da je Energy še vedno živa med ljudmi. Ko jo slišim na radiu ali ko jo zapojem na koncertu, ljudje zaplešejo, kakor da bi bila povsem sveža, in to je največ, kar si lahko umetnik želi.« Če bi morala tisti čas strniti v en stavek, ne okleva: »Čista adrenalinska sreča. To je bilo obdobje, ko sem res čutila, da se mi uresničujejo sanje. Toliko emocij, navdušenja, ponosa … Tega se ne pozabi.«

Ključ je v iskrenosti

V nadaljevanju ob kavi in pogledu na Ljubljanico še naprej obujava spomine, in čeprav se je glasbena scena v teh desetletjih močno spremenila, Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. »Včasih je bil uspeh odvisen predvsem od pesmi in interpretacije, danes pa imaš občutek, da moraš biti še producent, snemalec, montažer in influencer,« priznava v smehu. »Ampak glasba je še vedno srčika vsega. Meni je najpomembneje, da ostanem zvesta sebi. Mogoče me algoritmi ne razumejo, ampak ljudje še vedno čutijo. In srečo imam, da delam s tako dobro, mlado in kreativno ekipo.«

Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic
Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic

Njen glas in interpretacija imata značilno moč in toplino. »Zame je ključ v iskrenosti. Nikoli nisem želela biti nekaj, kar nisem. Če me kaj razveseli, to pokažem, če me kaj gane, to zapojem. Glas je živa stvar – diha s tabo, se stara s tabo, raste s tabo. Zato moraš biti iskren tudi do njega.« Čeprav je njena pot prežeta s profesionalnostjo, vedno najde prostor za smeh. »Mislim, da me je življenje naučilo, da je humor zdravilo. Če se znaš nasmejati, lažje prebrodiš marsikaj. In na odru – tam sem vedno jaz. Ni prostora za maske, samo za iskrenost in radost.«

In na odru – tam sem vedno jaz. Ni prostora za maske, samo za iskrenost in radost.

Posebno poglavje njenega življenja predstavlja partnerstvo s Frenkom Derendo, ki je hkrati njen življenjski in ustvarjalni sopotnik. »Težko,« se nasmehne, ko jo vprašam, ali ločujeta zasebno od profesionalnega. »Ampak nama to ni problem, ker glasba ni samo najina služba, je del najinega življenja. Ko delava skupaj, je to vedno tudi čas za naju. Mislim, da ravno zato deluje – ker se v poslu in zasebnosti dopolnjujeva.«

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic
Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic

Glasba še vedno zdravi

V njenem repertoarju je veliko pesmi o ljubezni, moči, izgubi in upanju, in ko govori o svojih pesmih, iz nje žari toplina. »Vsaka pesem ima svoj čas, a trenutno mi je najbližje Pleši z nami, ker sem z njo preživela zdaj pa že kar nekaj tednov. Ker govori o življenju, o veselju, o hvaležnosti. Spominja me, da je lepo živeti – in da lahko vedno znova zaplešemo, ne glede na leta. In se mi zdi, da prav to spodbudo vsi potrebujemo.«

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. »Glasba je ena redkih stvari, ki ne pozna meja. Lahko združi ljudi, ki se sicer nikoli ne bi srečali. In ko vidim, da ljudje prižgejo oči, ko zapojejo z mano, vem, da glasba še vedno zdravi.« Ko spregovoriva o Sloveniji danes, zaznava veliko sprememb, a v njenem glasu ni nostalgije, temveč upanje. »Spremembe so del življenja. Včasih pogrešam tisto preprostost, ko smo imeli več časa drug za drugega. A hkrati verjamem, da je zdaj pravi čas, da z glasbo ponovno odpremo srca. Zato je Pleši z nami tudi sporočilo – vrnimo se k sebi, k ljudem, k plesu, k svobodi v srcu, ki jo prinese zabava.«

Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Ko pogleda nazaj, se z nasmehom obrne k svoji mlajši različici. »Rekla bi ji: 'Zaupaj si. Ne boj se, če včasih ne veš, kam gre pot. Samo poj s srcem – in vse bo prav.'« In ko jo na koncu vprašam, katera pesem bi bila lahko naslov njene življenjske zgodbe, odgovori brez razmišljanja: »Mogoče ravno Pleši z nami. Ker simbolizira vse, kar sem – energijo, veselje, povezanost in vero, da je življenje lepše, ko plešemo skupaj. Vem, da zdaj deluje, kakor da bi želela pozabiti vse prejšnje skladbe, a v resnici gre za to, da se prav s to skladbo vračam tja, kjer sem kot Nuša Derenda, ki poje za ljudi, vedno najbolj uživala.« In res – ob njej imaš občutek, da življenje spet igra svojo melodijo. Morda je skrivnost njene energije prav v tem: da vedno znova najde razlog, da zapoje – in da pleše.

Več iz teme

glasbalovkeNuša Derendapevka
ZADNJE NOVICE
18:36
Novice  |  Svet
VREMENSKI BALONI

Na letališčih v Litvi prekinil lete, ne boste verjeli, zakaj

Vodja mejne straže je za litovski radio povedal, da so prestregli štiri balone s cigaretami.
25. 10. 2025 | 18:36
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAMIZNI TENIS

Slovenski trenerki ni para na svetu

Na evropskem prvenstvu v Zadru je Slovenija znova osvojila bron, tokrat pod vodstvom Andreje Ojsteršek Urh. Selektorica, ki edina na svetu vodi moško reprezentanco, je z ekipo spisala novo poglavje uspeha.
25. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: izkoristite harmonično energijo sekstila med Soncem in Luno s temi dejavnostmi

Čas za odgovornost in strukturo.
25. 10. 2025 | 18:00
17:20
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Stara bila komaj 23 let: umrla je igralka iz znane serije, znan vzrok njene prezgodnje smrti

Imela je redko nevrološko motnjo.
25. 10. 2025 | 17:20
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Nuša Derenda: Energija, ki nikoli ne ugasne

Že več kot tri desetletja s svojim glasom, toplino in profesionalnostjo osvaja slovensko občinstvo. Letos se vrača z novo pesmijo Pleši z nami.
25. 10. 2025 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
GLASBA

Iskrena Senidah: Snemala bi z Avseniki (Suzy)

Pevka, ki je svojo pot začela tlakovati v skupini Muff, se bo v prihodnjih tednih intenzivno pripravljala na decembrski koncert v Stožicah.
25. 10. 2025 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

619 milijonov ljudi po vsem svetu ima te težave

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
24. 10. 2025 | 09:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

619 milijonov ljudi po vsem svetu ima te težave

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
24. 10. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
24. 10. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj skuhati danes?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Britvice? Nikoli več.

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki