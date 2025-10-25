Nuša Derenda: Energija, ki nikoli ne ugasne

Od svojih prvih nastopov v osemdesetih letih do danes je Nuša Derenda ostala simbol iskrenosti v glasbi, pevka, ki zna vsak ton napolniti s čustvom in vsak nastop s toplino. Najširša javnost jo je spoznala leta 2001, ko je s pesmijo Energy osvojila Emo in prepričala Evropo, njena glasbena pot pa je polna uspešnic. A Nuša danes ne živi od spominov – živi za glasbo, ki jo vedno znova poganja naprej. Z novo skladbo Pleši z nami odpira novo poglavje: z enako strastjo, a z več notranjega miru, z enako iskrico, a z bogastvom izkušenj.

Ko se srečaš z njo, se ti zdi, da vstopiš v prostor, ki ga napolni svetloba. Njena značilna energija, tista iskrica, po kateri jo prepoznamo že desetletja, je še vedno tam, in ko ji to omenim ob srečanju v Ljubljani, se nasmehne: »Upam, da jo še imam! Mislim, da je to nekaj, kar človeka spremlja celo življenje – če živiš iskreno, z ljubeznijo do tega, kar počneš, te energija ne zapusti. Zadnje mesece sem res polna ustvarjalnega zagona, ker pripravljam nekaj, kar me vrača v čas mojih začetkov, a hkrati prinaša nekaj čisto novega. To je poseben občutek – kot bi se prebudila stara iskrica, a s toplino izkušenj.«

Če živiš iskreno, z ljubeznijo do tega, kar počneš, te energija ne zapusti.

Zgodovina se ponavlja

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe, in skoraj četrt stoletja po tej uspešnici se Nuša pripravlja na izid nove pesmi, poimenovane Pleši z nami. »Mogoče se zgodovina res malo ponavlja, ampak na lep način. Pleši z nami ima tisti duh, tisti val pozitivne energije, ki ga je imela Energy. Gre za povabilo na ples, k veselju, k življenju. Kot bi želela spomniti sebe in druge, da smo nekoč znali uživati brez vseh filtrov in pričakovanj. Tokrat pa se ta energija vrača z novo izkušnjo – bolj zrelo, a še vedno z otroškim navdušenjem.«

Energy je bila ena tistih pesmi, ki so jo zares postavile na zemljevid slovenske glasbe. FOTO: Igor Modic

Danes, ko ponovno ustvarja pesem, polno energije, pravi, da je ta zanjo več kot le beseda. »Zame energija pomeni gibanje, srce, iskrenost. Nič na silo. Ko nekaj delaš z ljubeznijo, se to čuti. V glasbi je energija tisti most med mano in poslušalcem – tista toplina, ki te objame, ko pojejo s tabo. V življenju pa je energija tisto, kar te zjutraj dvigne in ti da občutek smisla.«

Spomini na leto 2001, ko je z Energy zastopala Slovenijo na Evroviziji, pa so zanjo še vedno živi. »Ko pomislim, da je od takrat minilo že četrt stoletja, si rečem – kam so šla ta leta? Ampak hkrati sem ponosna, da je Energy še vedno živa med ljudmi. Ko jo slišim na radiu ali ko jo zapojem na koncertu, ljudje zaplešejo, kakor da bi bila povsem sveža, in to je največ, kar si lahko umetnik želi.« Če bi morala tisti čas strniti v en stavek, ne okleva: »Čista adrenalinska sreča. To je bilo obdobje, ko sem res čutila, da se mi uresničujejo sanje. Toliko emocij, navdušenja, ponosa … Tega se ne pozabi.«

Ključ je v iskrenosti

V nadaljevanju ob kavi in pogledu na Ljubljanico še naprej obujava spomine, in čeprav se je glasbena scena v teh desetletjih močno spremenila, Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. »Včasih je bil uspeh odvisen predvsem od pesmi in interpretacije, danes pa imaš občutek, da moraš biti še producent, snemalec, montažer in influencer,« priznava v smehu. »Ampak glasba je še vedno srčika vsega. Meni je najpomembneje, da ostanem zvesta sebi. Mogoče me algoritmi ne razumejo, ampak ljudje še vedno čutijo. In srečo imam, da delam s tako dobro, mlado in kreativno ekipo.«

Nuša ostaja mirna in zvesta sebi. FOTO: Igor Modic

Njen glas in interpretacija imata značilno moč in toplino. »Zame je ključ v iskrenosti. Nikoli nisem želela biti nekaj, kar nisem. Če me kaj razveseli, to pokažem, če me kaj gane, to zapojem. Glas je živa stvar – diha s tabo, se stara s tabo, raste s tabo. Zato moraš biti iskren tudi do njega.« Čeprav je njena pot prežeta s profesionalnostjo, vedno najde prostor za smeh. »Mislim, da me je življenje naučilo, da je humor zdravilo. Če se znaš nasmejati, lažje prebrodiš marsikaj. In na odru – tam sem vedno jaz. Ni prostora za maske, samo za iskrenost in radost.«

In na odru – tam sem vedno jaz. Ni prostora za maske, samo za iskrenost in radost.

Posebno poglavje njenega življenja predstavlja partnerstvo s Frenkom Derendo, ki je hkrati njen življenjski in ustvarjalni sopotnik. »Težko,« se nasmehne, ko jo vprašam, ali ločujeta zasebno od profesionalnega. »Ampak nama to ni problem, ker glasba ni samo najina služba, je del najinega življenja. Ko delava skupaj, je to vedno tudi čas za naju. Mislim, da ravno zato deluje – ker se v poslu in zasebnosti dopolnjujeva.«

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. FOTO: Igor Modic

Glasba še vedno zdravi

V njenem repertoarju je veliko pesmi o ljubezni, moči, izgubi in upanju, in ko govori o svojih pesmih, iz nje žari toplina. »Vsaka pesem ima svoj čas, a trenutno mi je najbližje Pleši z nami, ker sem z njo preživela zdaj pa že kar nekaj tednov. Ker govori o življenju, o veselju, o hvaležnosti. Spominja me, da je lepo živeti – in da lahko vedno znova zaplešemo, ne glede na leta. In se mi zdi, da prav to spodbudo vsi potrebujemo.«

Glasba je zanjo še vedno nekaj svetega. »Glasba je ena redkih stvari, ki ne pozna meja. Lahko združi ljudi, ki se sicer nikoli ne bi srečali. In ko vidim, da ljudje prižgejo oči, ko zapojejo z mano, vem, da glasba še vedno zdravi.« Ko spregovoriva o Sloveniji danes, zaznava veliko sprememb, a v njenem glasu ni nostalgije, temveč upanje. »Spremembe so del življenja. Včasih pogrešam tisto preprostost, ko smo imeli več časa drug za drugega. A hkrati verjamem, da je zdaj pravi čas, da z glasbo ponovno odpremo srca. Zato je Pleši z nami tudi sporočilo – vrnimo se k sebi, k ljudem, k plesu, k svobodi v srcu, ki jo prinese zabava.«

Nuša Derenda in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Ko pogleda nazaj, se z nasmehom obrne k svoji mlajši različici. »Rekla bi ji: 'Zaupaj si. Ne boj se, če včasih ne veš, kam gre pot. Samo poj s srcem – in vse bo prav.'« In ko jo na koncu vprašam, katera pesem bi bila lahko naslov njene življenjske zgodbe, odgovori brez razmišljanja: »Mogoče ravno Pleši z nami. Ker simbolizira vse, kar sem – energijo, veselje, povezanost in vero, da je življenje lepše, ko plešemo skupaj. Vem, da zdaj deluje, kakor da bi želela pozabiti vse prejšnje skladbe, a v resnici gre za to, da se prav s to skladbo vračam tja, kjer sem kot Nuša Derenda, ki poje za ljudi, vedno najbolj uživala.« In res – ob njej imaš občutek, da življenje spet igra svojo melodijo. Morda je skrivnost njene energije prav v tem: da vedno znova najde razlog, da zapoje – in da pleše.