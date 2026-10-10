O decih s premajhnimi babami

Nekaj zadnjih dni sem kolobaril po Istri, v sosednji državi.

Istra je tako posebna, da ne more biti samo hrvaška, malo slovenska in nekoč italijanska. Lahko je samo to, kar je.

Istra. Magična pokrajina.

Zdi se mi, da je to eden tistih delov planeta, kjer se meje med narodi, morda celo med državami, zabrišejo kar same od sebe. Pa čeprav je povsem jasno, v kateri državi polotok trenutno prebiva.

Trenutno. Če so trenutki lahko dolgi nekaj deset ali sto let.

Ampak države nastajajo in izginjajo. Istra pa ostaja.

Zgodovinsko ni samo italijanska, samo hrvaška ali samo slovenska. Je istrska.

Bebci na oblasti v vseh treh trenutnih državah najemnicah se menjajo, rdeča zemlja pa ostaja.

Mogoče se prav zato tam tako dobro počutim. Mirno. Spokojno.

Pa ne zato, ker ne bi vedel, da prihajam iz raja pod planinami. Vem. Le v sosednji raj se odpravim.

In mi je dobro.

Hvaležen sem življenju, da ga lahko delim včasih tu in včasih tam. Dostikrat se mi zdi, da bi se lahko do zadnjega dne vozil na tej relaciji, in bi imel dovolj za ves svoj vek.

No, morda še kdaj do Dalmacije. Na otok, kjer sem nastal. V krvi mojih hčera pa teče nekaj krvi s sosednjega otoka.

Eni se takim stvarem smejijo. Meni je vseeno. Sam sem do njih spoštljiv.

Vedno moraš vedeti, od kod prihajaš. In na to smeš biti ponosen.

To bi moralo biti eno pomembnih načel tudi mojih rojakov, katerih starši niso slovenski aborigini.

Korenine niso tekmovanje. Če ima človek dve, tri domovine v sebi, zaradi tega nima nič manj Slovenije.

Ima samo malo več sveta.

Ko sem se dostavil nazaj v nedrje domovine, sem sicer mislil napisati precej bolj neumno kolumno.

O tem, zakaj imajo vsi kolesarji v Istri premajhne babe.

Ves teden sem namreč srečeval velike dedce spredaj in majhne ženske za njimi. Dedci so gonili, ženske pa tudi, z očmi, ki so se jim od napora potegnile okoli glave približno tako, kot se je Jurij Gagarin okoli Zemlje.

Gagarin je za en krog potreboval 108 minut.

Danes, če dedec pred svojo žensko ne reže zraka 108 minut, jih bo slišal.

Skratka, nekemu velikemu možakarju sem skoraj dejal, da ima premajhno babo.

K sreči sem se ustavil.

Ne zato, ker vem, da tudi zelo majhna ženska z lahkoto zleze čez glavo največjemu dedcu.

Pač pa zato, ker se me to nič ne tiče.

Stari ljudje bi se morali brigati zase in pustiti drugim mir.

Seveda se ne.

Tudi mlajši bi morali pustiti starejšim malo miru, da se počasi odpravljamo v skladu s tistim starim: prah si bil in v prah se povrneš.

Veter nas malo nosi skozi življenje, potem pa je to to.

Seveda, če živiš v približno normalni državi.

Pri nas imamo precej izkušenj z oblastjo in presenetljivo malo z normalnostjo.

S starimi je pač treba biti potrpežljiv.

Menda.

Jap.

Že sam sem jih slišal pred semaforjem od komaj odraslega napihnjenca in njegove ful pomembne lepotice.

Priznam pa nekaj: tudi sam se v takšnih trenutkih ne znam obnašati do mladih.

Fantu sem rekel, da ga bom ustrelil v sredino ta zadnje, njej pa, naj nekje zamenja baterije.

Nekaj časa se mi je zdelo fino.

Potem mi je postalo nerodno.

Ne zato, ker sta oba obstala pred semaforjem, ampak zato, ker sem bil res bebec.

Semaforji imajo eno lepo lastnost. Prižge se zelena, odpelješ se in ne moreš več nazaj.

Saj kako bi se sploh opravičil?

Fant, ne bom te ustrelil v ta zadnjo.

Dekle, pozabi na baterije.

Naj bo, kot je.

Ne gre.

Pripeljal sem domov in mi je bilo nerodno pred samim seboj.

Zdaj se trudim poboljšati.

Vsaj pred semaforji.

Mogoče mi je Istra tako všeč tudi zato, ker je tam premalo semaforjev.

Pri nas imamo precej izkušenj z oblastjo in presenetljivo malo z normalnostjo.

Iz kolumne o velikih dedcih in premajhnih babah tako ni bilo nič.

Ko sem prišel domov, sem namreč videl, kakšno razburjenje je spet povzročila znana pesnica.

Ne prvič.

In zagotovo ne zadnjič.

Ponižala je mlado novinarko.

Ta bo odslej do starejših ljudi najbrž še težje naravno prijazna.

Ampak mladina mora razumeti starejše. Tako ji navadno razlagamo starejši, tik preden jo pošljemo v tri krasne.

Mogoče pa bi jo pomirilo, če bi ji kdo povedal, da staro gospo, veliko pesnico, že dolgo grdo izkoriščajo.

Levi in desni.

Obojim pride prav.

Le sama sebi, se mi zdi, vedno manj.

In tu sem se spomnil Istre.

Države pridejo. Države gredo. Oblastniki pridejo in gredo še hitreje. Ljudje se prepiramo, kdo je čigav, kdo sme kaj reči, kdo je naš in kdo njihov.

Rdeča zemlja pa ostane.

Zato pustite pesnico pri miru.

Oboji.

Naj živi svoje življenje in naj pase svoje muhe in čebele na svojem travniku.

Miru tako ali tako ne bo dala.

Sebi še najmanj.