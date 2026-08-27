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O usodi odločajo brez Dončića

V nedeljo v Tivoli prihaja reprezentanca slovenskega selektorja Gašperja Okorna, neposredni tekmec v boju za eno od prvih treh mest.
Danes gostujejo v Franciji, v nedeljo pa v Hali Tivoli gostijo Madžarsko. FOTO: Voranc Vogel
Danes gostujejo v Franciji, v nedeljo pa v Hali Tivoli gostijo Madžarsko. FOTO: Voranc Vogel
Drago Perko
 27. 8. 2026 | 18:00
5:59
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Medtem ko je Luka Dončić v Sloveniji pet dni gostil svoje Lakerse, so se njegovi reprezentančni kolegi potili v Ljubljani in Celju. Selektor Aleksander Sekulić si je s strokovnim štabom razbijal glavo z vprašanjem, kako spraviti ekipo na prave delovne obrate, da bo od danes, predvsem pa v nedeljo to nekako izgledalo. Medtem ko navadni smrtniki te dni čistijo še zadnja zrna mivke s kopalk in pazijo, da porabijo vso sončno kremo, ki ji decembra letos poteče rok uporabe, so dali reprezentanti in strokovni štab dva tedna za slavo in čast domovine. Za nameček ti dnevi odločajo, ali bo Luka Dončić prihodnje leto igral na svetovnem prvenstvu v košarki ali ne. Slovenija o tem odločala brez njega. Družina, zdravje in Lakersi so dobili prednost. Prvič, odkar Luka igra za Slovenijo. Ta ni v idealni situaciji v lovu na uvrstitev na svetovno prvenstvo. A še vedno o vsem odloča sama. To je olajševalna okoliščina.

Vedo, da ne bo lahko

Na lestvici skupine L ima vodilna Francija pet zmag in en poraz, s štirimi zmagami in dvema porazoma ji sledi Finska, v izenačenem nadaljevanju so Estonija, Švedska, Slovenija in Madžarska zbrale po tri zmage in tri poraze. V drugem ciklu nadaljevanja naša reprezentanca danes, v četrtek, gostuje v Franciji, v nedeljo pa v Hali Tivoli gosti Madžarsko. V nadaljevanju bo Slovenija 27. novembra gostila Finsko in 30. novembra gostovala na Madžarskem. V zadnjem kvalifikacijskem oknu jo 25. februarja prihodnje leto čaka domača tekma s Francijo in 28. februarja gostovanje na Finskem. Na svetovno prvenstvo se bo uvrstilo 12 reprezentanc, prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).

Po peti nastop

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010. v Turčiji osma, 2014. v Španiji sedma, 2023. na Filipinih pa prav tako sedma.

»V nedeljo nas čaka izjemno pomembna domača tekma proti Madžarski, na kateri si spodrsljaja ne smemo privoščiti. Verjamem, da bomo dobro pripravljeni in da bomo skupaj z navijači prišli do želenega rezultata,« je jasen Gregor Hrovat, eden najbolj izkušenih, ki zmore in bo kar primoran potegniti voz Slovenije. Tja do Katarja. Ker na SP vodijo le prva tri mesta, bo tekma Slovenije in Madžarske 30. avgusta v Ljubljani izjemno pomembna.

Okorn na madžarski klopi

Če Slovenija danes s Francozi ni favorit in bi ravno ta faktor neobremenjenosti lahko obrnila sebi v prid, bo v nedeljo treba zmagati. Na drugi strani bodo Madžari, ki Slovence precej dobro poznajo, na klopi vzhodnih sosedov sedi z vsemi žavbami namazani slovenski trener, 53-letni Gašper Okorn. Madžari niso eksoti, predvsem pa Slovenija nima pravice, da bi jih podcenjevala, še manj, da bi na ligaško košarko pri sosedih (v nasprotju z nami imajo polne dvorane in spoštovanja vredne proračune ter posebni madžarski sistem davčno spodbujenega financiranja športa) bog ne daj gledali z viška. Če se to zgodi, jih dobimo »po kepi«.

Gašper Okorn od leta 2024 vodi Madžare. Foto: MKOSZ
Gašper Okorn od leta 2024 vodi Madžare. Foto: MKOSZ

Madžari so v prvem delu kvalifikacij doma premagali zelo dobro Finsko in dvakrat Belgijo, proti Franciji so bili doma le tri točke proč od presenečenja. Okorn, minuli mesec je prevzel tudi vodenje košarkarjev Ilirije, je za tokratno reprezentančno akcijo vpoklical 18 košarkarjev. Priprave so začeli 16. avgusta v Székesfehérváru, 23. avgusta se je reprezentanca preselila v Miskolc. Tam bodo danes igrali z Estonci, potem potujejo v Slovenijo. Zaradi študijskih oziroma klubskih obveznosti v ZDA sta s prvotnega kadra odpadla Zalán Flasár in Zsombor Maronka. Madžarska je imela pred kvalifikacijama pripravljalno tekmo proti Avstriji in jo v Székesfehérváru premagala s kar 107:72. Okorn je pred začetkom drugega dela kvalifikacij poudaril, da je za Madžarsko pomembna prav vsaka od šestih preostalih tekem. Okorn je postal selektor Madžarov leta 2024, na to mesto ga je pripeljal Marton Bader, predsednik tamkajšnje košarkarske zveze, med letoma 2002 in 2004 pa košarkar novomeške Krke. Okorn v tem ciklusu tudi opravlja menjavo generacije.

Spodrsljaja si ne smemo privoščiti.

Okornovo Madžarsko krasi želja narekovanja ritma z agresivno obrambo, pritiskom na organizatorje igre in hitrim prehodom v napad. V napadu stavi na hiter pretok žoge, dodatne podaje in gibljive visoke igralce, kot sta Nate Reuvers in György Golomán, ki se odpirata tudi za met z razdalje. Pomembna je tudi široka rotacija, saj Okorn z več igralci ohranja energijo in obrambni pritisk. Madžari so nevarni v tranziciji, imajo pa težave, ko nasprotnik prvi prebije linijo in jih prisili v daljšo obrambo organiziranega napada. Glavni madžarski adut je Zoltán Perl, prvi strelec ekipe z 19,2 točke na tekmo in izjemnim metom za tri. Velika nevarnost je tudi naturalizirani Reuvers, 208 cm visoki krilni center, ki je učinkovit pod košem in z razdalje. Igro vodi Ádám Somogyi, najboljši podajalec ekipe s 7,7 podaje na tekmo, medtem ko Golomán z 211 centimetri prinaša višino, gibljivost in nevarnost zunaj rakete. Pomembna člena sta še strelec Szilárd Benke in izkušeni obrambni organizator Benedek Váradi. Slovenijo čaka težko delo.

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