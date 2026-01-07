  • Delo d.o.o.
PRAZNOVANJE

Ob abrahamu si želijo nov kulturni dom

Njihova članica Vida Progar je leta 1991 prejela Linhartovo zlato značko za vlogo Vide v predstavi Večer ženinov. Tudi tega so se na jubilejni večer spomnili v Mirni Peči.
Maja Fink, Nežika Režek, Lojzka Krevs in Vida Progar na okrogli mizi FOTO: Drago Perko

Mladi so se izkazali. FOTO: Drago Perko

Ob jubileju so pripravili razstavo zapisov, pomnikov delovanja društva. FOTO: Drago Perko

Dogodek sta povezovala Tadej in Eva. FOTO: Drago Perko

Številni so se poklonili jubileju društva. FOTO: Drago Perko

Slavnosti govorec je bil Tone Partljič. FOTO: Drago Perko

Drago Perko
 7. 1. 2026 | 18:00
3:28
To so zelo pomembni dogodki. Prinašajo neki obračun, vzpodbudo in zalet. Ni treba veliko govoriti, saj imate v Mirni Peči visoko kulturo. Imate tudi vidne slovenske predstavnike: tako Toneta Pavčka kot Lojzeta Slaka. Tema velikanoma ste postavili tako razkošen muzej, kot ga Slovenija ne premore v kulturnih središčih. Že to kaže na ponos, da ste imeli take ljudi, ter na globoko spoštovanje do njih. Rad se peljem skozi Mirno Peč, čeprav nikogar ne poznam. Rad vidim Osnovno šolo Toneta Pavčka pa oba domova. Nisem se šalil, ko sem v svojem govoru dejal, da je Mirna Peč ena od kulturnih prestolnic ljubiteljske kulture,« je dramatik in režiser Tone Partljič popihal na dušo Mirnopečanom, a v isti sapi poudaril, da misli zelo resno, ko je kot slavnostni govorec nagovoril zbrane ob 50-letnici Kulturnega društva Mirna Peč.

Slavnosti govorec je bil Tone Partljič. FOTO: Drago Perko
Maja Fink, Nežika Režek, Lojzka Krevs in Vida Progar na okrogli mizi FOTO: Drago Perko
Minilo je točno pol stoletja od ustanovitve društva, ki je v kraju in širše pustilo velik pečat. Ne nazadnje je njihova članica Vida Progar leta 1991 prejela Linhartovo zlato značko za vlogo Vide v predstavi Večer ženinov. Tudi tega so se spomnili na jubilejni večer. Dogodek je potekal v avli Osnovne šole Toneta Pavčka, saj kulturni dom za predstave in uporabo ni več primeren.

Mladi so se izkazali. FOTO: Drago Perko
Najprej umestitev, potem gradnja

»Verjamem, da nam bo uspelo, kar je naša želja: da mladim omogočimo tudi primerno infrastrukturo – ravno sedaj umeščamo kulturni dom v prostor in verjamem, da bomo zbrali razum in energijo ter se odločili za racionalno, pametno in hitro umestitev in gradnjo kulturnega doma, saj taki ljudje to potrebujejo. Videli smo, da KUD Mirna Peč premore veliko talentov. Starejši bodo še pomagali. Ni se bati za kulturo v naši občini. Moram pa poudariti, da tudi druga društva veliko naredijo na področju kulture. Če bomo združili energijo, nam bo še lepše!« je župan Andrej Kastelic napovedal skorajšnjo gradnjo novega doma kulture.

Ob jubileju so pripravili razstavo zapisov, pomnikov delovanja društva. FOTO: Drago Perko
»S tem dogodkom smo želeli oplemeniti bogato kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki v društvu. Želeli smo opozoriti na sedanje aktivnosti društva ter postaviti točko na nadgradnjo delovanja društva. Srčno pa si želimo, da bi tudi Mirna Peč dobila nov prostor kulture. Vendarle smo v rojstnem kraju Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka! Zato kraju pripada kulturni dom, kjer bomo lahko ustvarjali, se povezovali in gradili skupaj. Zavedam pa se, da kultura ni le prostor – kultura smo predvsem ljudje,« je v imenu KUD spregovorila Katja Gašperič, ki se je skupaj z ekipo podpisala pod srčno in slovesno praznovanje.

Dogodek sta povezovala Tadej in Eva. FOTO: Drago Perko
Na okrogli mizi so sodelovale Nežika Režek, Lojzka Krevs in Vida Progar, pogovor je vodila Maja Fink, k programu pa so svoje dodali tudi najmlajši. Društvo je ob jubileju prejelo zahvalo občine Mirna Peč in jubilejno nagrado JSKD. Večer je zaznamovalo tudi praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, Kvartet Strmole je s pevsko točko počastil Republiko Slovenijo.

Številni so se poklonili jubileju društva. FOTO: Drago Perko
kulturaMirna Pečjubilej
