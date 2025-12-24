Ob pravilnem shranjevanju svežino ohranijo dlje, da nam ne bi splesnele, uporabimo nekaj trikov

Limone so v domala vsaki kuhinji. Njihova široka uporabnost obsega pripravo napitkov, marinad in, sploh v prazničnem času, tudi sladic. Vendar se kljub temu lahko zgodi, da jih kupimo preveč in v hladilniku ali na pultu zgnijejo ali splesnijo. Zato je dobro poznati načine shranjevanja, ki to preprečijo in svežino plodov znatno podaljšajo. Obstajajo preprosti triki, s katerimi bodo limone uporabne dlje, po njihovi zaslugi bo tudi manj gospodinjskih odpadkov.

Sveže limone oddajajo značilen vonj: izrazito citrusnega brez sladkih ali težkih not.

Začne se pri nakupu. Pri izbiri je pomembno prepoznati sveže in kakovostne plodove. Ne glede na to, ali kupujemo pridelane ekološko ali konvencionalno, se pri izbiri izogibajte nagubanim, mehkim plodovom in izbirajte tiste s sijočim olupkom, ki so čvrste in lepe barve. Zanesimo se na svoj nos, sveže limone oddajajo značilen vonj: izrazito citrusnega brez sladkih ali težkih not.

Limone, shranjene na sobni temperaturi, lahko, ne da bi izgubile kakovost, zdržijo približno teden dni, nato postanejo znotraj suhe, olupek pa zguban in hrapav. Sploh na olupku biološko pridelanih se dokaj hitro razvije plesen. Ključni korak za ohranjanje svežine je pravilno shranjevanje v hladilniku. Strokovnjaki priporočajo spravilo v predalu za zelenjavo, tam zdržijo mesec dni ali dlje. Predali za zelenjavo v hladilniku so zasnovani tako, da z nadzorovanim pretokom zraka in vlage podaljšajo svežino sadja in zelenjave. Če želimo limonam zagotoviti optimalne razmere, preverimo, ali so zračniki na predalu odprti in da pretoka zraka ne ovirajo napačno zložena živila. Dobro zračenje prepreči kopičenje vlage, ki škoduje sadežem. Priporočena temperatura hladilnika je od dveh do osmih stopinj Celzija, idealna znaša štiri stopinje Celzija.

V zamrzovalniku

Shranjevanje limon v družbi drugega sadja ali zelenjave, sploh jabolk, banan ali paradižnikov, zaradi plina etilena, ki ga sproščajo, pospeši proces kvarjenja. Če želimo, da bi dlje ostale sveže, jih ne shranjujmo v plastičnih vrečkah. Takšna embalaža zadržuje vlago in pospeši propadanje vsebine. Uporabimo papirnate ali mrežaste vrečke za večkratno uporabo. Eden od odličnih načinov shranjevanja je, da cele, nepoškodovane sadeže postavimo v stekleno posodo, jo napolnimo z vodo in shranimo v hladilnik. Tako bodo ostale sočne in sveže tudi do tri mesece, kar je mnogo dlje kot pri sobni temperaturi ali v predalu hladilnika brez vode.

Zamrznemo lahko plodove, razrezane na četrtine, pa tudi sok. FOTO: Qwart/Getty Images

Ne hranimo jih v družbi jabolk in banan. FOTO: Inspirationgp/Getty Images

Celo zamrznemo jih lahko: četrtine ali polovice limon v eni plasti najprej razporedimo po pladnju, tega postavimo v zamrzovalnik, in ko se strdijo, jih prestavimo v vrečko (ali posodo s pokrovom) za zamrzovanje. Po odmrzovanju bodo limone nekoliko mehkejše, sok pa bo še vedno uporaben. Lahko pa zamrznemo iztisnjen sok: vlijemo ga v kalupe za ledene kocke in pospravimo v zamrzovalnik. Tako shranjen sok ima tako rekoč neomejen rok uporabnosti.