Jure Franko in Simona Vodopivec Franko sta obujala spomine na mladost, prve uspehe in nenavadno srečanje na Japonskem, ki je po dveh desetletjih zanetilo njuno ljubezen. Simona je razkrila, kako je s pesmijo Moški čaj že kot gimnazijka dvignila ogromno prahu in zakaj ji profesorji niso bili naklonjeni. Jure je priznal, da sta se poznala že kot najstnika, a je bila potrebna pot na drugi konec sveta, da sta se med njima spletli ljubezen in skupna življenjska zgodba. Spregovorila sta o muzikalih, ki ju povezujejo tako zasebno kot poslovno, in drobnih ritualih, ki že 30 let netijo iskro njune ljubezni.

Prvič sta se srečala že kot najstnika. Kje sta se spoznala in zakaj takrat med vama še ni preskočila iskrica?

Jure: S Simono sva se osebno srečala na belih koncertih. Ona je bila stara 16, jaz pa 18 let. Takrat se nisva zanimala drug za drugega.

Simona: Ni se kaj iskrilo.

Po približno dvajsetih letih sta se ponovno srečala na Japonskem. Kako se je zgodilo to nenavadno naključje?

Jure: Srečala sva se v neki trgovinici na podeželju na Japonskem. Dovolj je bil en pogled čez tiste police s hitro hrano. To je bilo vse, kar je bilo treba.

Jaz sem bila tvoja oboževalka že takrat. Ti pa moj verjetno nisi bil.

Jure, ob vaši olimpijski kolajni je nastal tudi legendarni slogan Volimo Jureka više od bureka. Kako se je pravzaprav rodil?

To je bilo nekaj, kar je zacvetelo v času olimpijade. Ustvarila ga je Top lista nadrealista. Takrat so bili izjemno prodorni mladi umetniki, med njimi tudi Branko Đurić - Đuro. Po osvojeni kolajni je seveda zavladala evforija in razmišljali so, da se morajo nečesa domisliti. Potem so, kot oni rečejo, 'maštali' v kleti pri Neletu, pri njegovi mami. Iskali so nekaj, kar bi se rimalo z mojim imenom. Potem so me preimenovali v Jureka. In tako je nastalo: 'Volimo Jureka više od bureka.' Če grem danes po nekdanji Jugoslaviji, v Srbijo, Makedonijo, Črno goro, na Hrvaško ali v Bosno, in me prepoznajo, se vedno spomnijo tega slogana. To so si vsi zapomnili.

Simona, vaša pesem Moški čaj je pred približno 45 leti dvignila precej prahu. Danes njeno besedilo verjetno ne bi bilo nič posebnega. Kako se spominjate tistega obdobja?

Simona: Ne, danes ne bi bilo nič posebnega. Takrat je bilo drugače. Pri sošolcih sem dobila zelo visoke pike. Sicer sem bila bolj pridna deklica, čeprav sem pela zelo predrzna besedila. Drugače sem bila in še vedno sem bolj zadržano bitje.

Jure: Čeprav ni vedela, kaj poje.

Simona: You wish (To ti misliš). (Smeh)

Kljub mladosti ste s skupino Ultimat že nastopali po vsej Jugoslaviji. Kako ste doživljali tako hiter uspeh in kako so na vašo glasbeno kariero gledali v šoli?

Pri mladih smo super prišli skozi. Igrali smo na vseh študentskih žurih po Ljubljani, pa tudi drugod. Takrat so bili za glasbenika, če si bil kolikor toliko zanimiv, res lepi časi. Takoj smo bili na televiziji, radiu, festivalih, dobili smo možnost posneti ploščo. Imeli smo cel jugoslovanski trg. Nastopali smo na festivalih v Opatiji, Subotici, Zagrebu in Beogradu. To je bilo res čudovito obdobje, sploh nisi vedel, kaj se ti dogaja. V šoli pa jim to ni bilo najbolj všeč. Bila sem dobra dijakinja, zato se po tej plati niso mogli spotakniti obme. Sem pa pokasirala kar veliko grenkih pripomb, tudi žaljivih. Res ni bilo odobravanja. Prej so mi nagajali kot da bi me podpirali. Kar se mi res ne zdi prav, če si dober dijak in zraven gradiš precej resno kariero.

Oba sta že zelo mlada stopila pod žaromete, vsak na svojem področju. Sta spremljala uspehe drug drugega, še preden sta postala par?

Simona: Jaz sem morala spremljati njegovo in njihovo pot, hočeš ali nočeš. Ti fantje so takrat res orali ledino. Bili so izjemni, bili so junaki. Vsi smo jih spremljali in navijali. Tako da, ja, jaz sem bila tvoja oboževalka že takrat. Ti pa moj verjetno nisi bil.

Jure: Priznam. Moram pa reči, da so mi bili komadi Ultimata zelo všeč.

Ko sta se srečala, je bila ona stara 16, on pa 18 let, takrat se nista zanimala drug za drugega, pravita. FOTO: Luka Maček

Zgodba o vaši srebrni olimpijski kolajni je bila povedana že neštetokrat. Kako danes, po več kot štirih desetletjih, doživljate ta zgodovinski uspeh? Se spomini z leti spreminjajo?

Zanimivo je, da me novinarji vsaka štiri leta, ob zimskih olimpijskih igrah, vedno znova kontaktirajo in sprašujejo, kako je bilo. Kot da bom zdaj po 40 letih odkril nekaj novega, kar sem pozabil povedati. Mislim, da je bilo o tem že vse povedano. Osebno doživljanje pa spremlja zelo topel, lep občutek, ko vidiš, da se ljudje tega z veseljem spomnijo. Da jim prineseš nasmešek na obraz in obudiš lepe občutke iz časa, ki smo ga vsi doživljali zelo romantično. To me napolnjuje s ponosom na vse, kar smo takrat skupaj ustvarili. V Jugoslaviji smo vendarle organizirali olimpijske igre. Že to, da smo jih dobili, potem pa še ta uspeh, nas je nekako povezalo. Še danes se ljudje tega spominjajo z zelo lepimi občutki. Zelo sem vesel, da sem bil lahko tisti, ki je bil povod za to slavje in lepe spomine.

Vaša smučarska kariera se je zaradi zdravstvenih težav končala precej zgodaj. Kaj se je zgodilo?

Že pri 18 letih so mi diagnosticirali okvaro kolkov. Potem sem s temi okvarjenimi kolki vztrajal toliko časa, da smo prišli do srebrne olimpijske kolajne. Potem pa sem moral nehati, ker so bile bolečine enostavno prehude. Nato sem šel v svet.

Po koncu kariere ste ogromno potovali med Ameriko, Japonsko in Evropo. Je res, da ste se nekoč zbudili v hotelu in sploh niste vedeli, kje ste?

Ja, to je res. Med letoma 1986 in 1989 sem zelo veliko potoval med Ameriko, Japonsko, Evropo in tudi Novo Zelandijo. Praktično sem bil več v zraku kot na tleh. Takrat sem izračunal, da sem bil v desetih mesecih na posamezni celini v povprečju le šest dni. Enkrat sem se zbudil v hotelu in nisem imel pojma, kje sem. Malo me je zgrabila panika. Videl sem, da sem v Ameriki, ampak nisem prepoznal klicne kode na telefonu. V hotelu so bile brošure z napisom Holiday Inn, teh hotelov pa je po vsej Ameriki ogromno. Zato sem poklical recepcijo in najprej vprašal, koliko je ura. Bilo je okoli 3.45 zjutraj. Potem sem vprašal, kje smo, receptor pa mi je odgovoril: 'V Holiday Innu.' Rekel sem: 'Ja, hvala, to sem ugotovil. Mi lahko poveste približno, kje? V katerem delu Amerike?' In mi je odgovoril: 'Anchorage, Aljaska.' No, to me je pa malo prestrašilo.

Po usodnem srečanju na Japonskem se je začela vajina skupna pot. Sta si delila strast do potovanj ali sta si sčasoma zaželela bolj umirjenega življenja?

Simona: Najin začetek je bil res zanimiv, ker je Jure živel v Ameriki, največ pa je delal na Japonskem. Razpet je bil med tema dvema državama. Jaz sem morala hoditi na zmenke enkrat v Ameriko, enkrat na Japonsko. Če je bila Evropa, sem bila že kar vesela. Joj, kar utrujena postanem, ko se spomnim na to. Čeprav takrat te žene, saj veš. Če je prava ljubezen, greš itak na konec sveta. In jaz sem šla.

Kako se je vajino življenje spremenilo, ko sta se odločila za družino in otroke?

Simona: Nekaj let sva potovala skupaj. Ko sva se odločila za otroke, se je najino, potem pa seveda naše življenje precej umirilo. Takrat jaz nisem mogla več potovati, Jure pa ni več želel potovati sam. Tudi poslovno je malo spremenil stvari, da smo lahko bili čim več skupaj. Bila sva že precej zrela starša. Kar zadeva poslovne ambicije in izzive, sva jih že precej izživela. Potem smo začeli živeti malo bolj umirjeno družinsko življenje. Ampak ker sva oba taka, da potrebujeva izzive, sva našla skupno pot v muzikalih.

Jure, bili ste vrhunski športnik, nato uspešen poslovnež, danes ste tudi producent muzikalov. Kako je prišlo do tega zanimivega preobrata v vaši karieri?

Veliko sem bil vpet v organizacijo različnih dogodkov. Na Japonskem sem sodeloval pri organizaciji olimpijskih iger, svetovnih prvenstev v gorskem kolesarstvu in različnih festivalov. Tudi v Ameriki sem sodeloval pri organizaciji kulinaričnih festivalov. Tako sem imel veliko organizacijskih izkušenj. Ko smo se začeli vračati v Slovenijo, je Simona v Radovljici odprla svojo šolo in želela učencem ponuditi nekaj več. Pogovarjala sva se, kaj bi lahko naredila, in predlagal sem ji muzikal. V zahodnem svetu je to povsem običajen del šolskega procesa, pri katerem otroci zelo radi sodelujejo. Na misel so mi prišle Moje pesmi, moje sanje, v katerih nastopa sedem otrok. Ker Simona muzikala ni poznala, sva odpotovala v London in si ogledala predstavo na West Endu. Bila je navdušena in me vprašala, ali bi ji pomagal pri produkciji. Dolgo sem se upiral, saj je bilo to zame povsem novo področje. Poleg tega si po 25 letih odsotnosti nisem želel poslovno delovati v Sloveniji, ker okolja nisem več poznal. Načrtoval sem, da bom še naprej delal na Japonskem in v Ameriki. Toda Simona je bila vztrajna in na koncu sem klonil.

Gledalci pogosto ne morejo verjeti, da po toliko letih še vedno nastopajo s toliko energije, veselja in radosti. FOTO: Arhiv Festival Ljubljana

Mamma Mia je na slovenskih odrih že 12. sezono. Ste si ob začetku sploh predstavljali, da bo uspeh tako dolgotrajen?

Jure: Dvanajsta sezona, tako je. Ravno sva bila v Londonu in sem pozabil vprašati, ali je to že svetovni rekord oziroma ali ga že držimo. Na West Endu in Broadwayu se muzikal sicer igra že dlje, ampak tam je povsem drug svet. Mislim, da smo po tem, kako dolgo se muzikal igra v posamezni državi, že svetovni prvaki. Po številu gledalcev je rekord do zdaj držala Islandija, kjer so si vsi ogledali ta muzikal. V Sloveniji še nismo čisto pri vrhu, ampak se bližamo.

Vstopnice hitro poidejo, predstave so pogosto razprodane. Kdaj vas bodo gledalci lahko znova videli na odru?

Jure: Zdaj ne igramo več tako pogosto, saj smo slovenski prostor že precej napolnili. Naredili smo tudi manjšo različico, s katero smo gostovali po vseh mogočih krajih. Slovenci smo glede tega kar razvajeni. Igrali smo na primer v Cerkljah na Gorenjskem, pa so nas klicali s Spodnjega Brnika in spraševali, ali ne bomo prišli še k njim. Tako da bi morali igrati samo še po domovih. Ker je produkcija postala zelo zahtevna, tako logistično kot finančno, smo se odločili, da bomo igrali izključno v Cankarjevem domu.

Ali lahko ljubitelji muzikala pričakujejo še nadaljnje ponovitve?

Jure: Bodo še ponovitve, vendar za vsako naslednjo predstavo pridobivamo licenco. To počnemo, dokler lastniki pravic ocenjujejo, da izpolnjujemo njihove pogoje. Za zdaj njihova pričakovanja celo presegamo, zato verjamem, da bomo še igrali. Vedno igramo tako, kot da igramo zadnjič. Ta pristop mi je zelo všeč tudi pri igralcih.

V desetih mesecih sem bil na posamezni celini v povprečju le šest dni. Enkrat sem se zbudil v hotelu in nisem imel pojma, kje sem.

Simona, kako vam je uspelo po toliko letih ohraniti navdušenje in energijo celotne igralske zasedbe?

Mislim, da dolgoživost slovenske Mamma Mie izvira tudi iz tega, da imamo to predstavo tako zelo radi. Smo prava družina Mamma Mia, po drugi strani pa temu rečemo tudi terapija Mamma Mia. Gledalci pogosto ne morejo verjeti, da po toliko letih še vedno nastopamo s toliko energije, veselja in radosti. Velikokrat se vrnejo in rečejo, da so bili na premieri pred petimi ali desetimi leti, pa je energija še vedno enaka. To se zagotovo prenese na vso dvorano. Do zdaj sta bila vedno žur in veselje, tako z njihove kot z naše strani. Upam, da bo še tako.

Jure, veliko gledalcev si Mamma Mio ogleda večkrat. Kaj je po vašem mnenju tisto, zaradi česar se vedno znova vračajo?

Zelo zanimivo je opazovati energijo, ki jo ljudje prinesejo s sabo. Pred predstavo v Gallusovi dvorani jih vprašamo, kdo jo je že gledal, in običajno roke dvigne približno tretjina dvorane. Naš režiser je predstavo zelo dobro poimenoval, ko smo jo ustvarjali. Rekel je: 'To je predstava novega optimizma.' In res je. Ljudje vedo, da jih čaka lepa izkušnja. Imam znanca, s katerim občasno igrava tenis in ki vedno znova prihaja na predstavo. Nekdo ga je vprašal, zakaj kar naprej hodi gledat Mamma Mio. Pa mu je odgovoril: 'A imaš rad pohanega piščanca?' Ta je rekel, da ga ima. 'A ga potem nikoli ne ješ?' 'Ja, večkrat ga jem.' 'No, kadar koli ga lahko ješ.' Tako je z Mamma Mio.