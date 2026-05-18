Očala za ljubljenčke

Oči naših ljubljenčkov so občutljive in izpostavljene različnim vplivom okolja, podobno kot človeške. Psi in mačke se lahko srečujejo z draženjem zaradi sončne svetlobe, vetra, prahu, cvetnega prahu ali tujih delcev, prav tako pa so prizadeti posamezniki z genetskimi težavami ali po poškodbah oči. Posebna očala za živali lahko v takih primerih zagotovijo dodatno zaščito in preprečijo draženje ali poškodbe očesne površine.

Pasja sončna očala so koristen dodatek, če jih le pes rad nosi.

Pri majhnih psih, kot so čivave, maltežani ali jazbečarji, so najbolj primerna očala z nastavljivimi trakovi in mehkim oblazinjenjem, ki se dobro prilegajo majhnim glavam in gobcem. Modeli z UV-zaščito (UV400) ščitijo občutljive oči pred močnim soncem in vetrom. Pri srednje velikih psih, kot so beagli ali border collieji, so priporočljiva robustnejša očala, ki ostanejo stabilna med tekom in igro, z UV-zaščito in trpežnimi lečami.

Veliki in aktivni psi, na primer labradorci ali nemški ovčarji, potrebujejo še bolj stabilne modele s širšim vidnim poljem, ki ščitijo oči pred vetrom, prahom in tujki, predvsem med športnimi ali delovnimi aktivnostmi. Za pse z občutljivimi očmi ali po operacijah so primerna očala z mehkim oblazinjenjem, ki ne dražijo kože okoli oči, hkrati pa zagotovijo UV-zaščito in preprečujejo praskanje ali draženje oči.

FOTO: Paul Biris/Getty Images

Očala za pse lahko kupimo tako pri slovenskih ponudnikih kot v mednarodnih spletnih trgovinah. Med najbolj znanimi so Doggles, ki ponujajo klasične in profesionalne modele z UV-zaščito, ter Rex Specs Dog Goggles, ki imajo v ponudbi odporna očala za aktivne pse. Pri nas obstajajo lokalni ponudniki, kot so Zoolini.si, Prestige Pet in Pametno.si, pri katerih so na voljo očala za pse različnih velikosti in oblik z UV-filtracijo. Pri nakupu je pomembno, da izberemo model z nastavljivimi trakovi, ustrezno velikostjo, trpežnimi lečami in UV-zaščito, pri čemer psa postopoma navadimo na nošenje očal.

Za mačke so očala manj pogosta, a obstajajo posebni modeli, ki ščitijo njihove oči pred soncem, vetrom ali tujki. Prilagodljiva očala za mačke imajo mehke trakove in manjše okvirje, da se prilegajo njihovim glavicam, hkrati pa omogočajo prost vid. Na voljo so predvsem v spletnih trgovinah, kot so Petco, Chewy, pri lokalnih spletnih ponudnikih za male živali, pa tudi specializiranih trgovinah z dodatki za hišne ljubljenčke. Pri mačkah je ključnega pomena postopno prilagajanje in spremljanje, ali so očala udobna in ne povzročajo stresa.