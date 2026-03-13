Očistimo svojo energijo

Vsako astrološko znamenje ima svoje edinstvene lastnosti in energijske potrebe. Vsi smo že kdaj občutili težo negativne energije ali preprosto potrebo po osvežitvi in obnovi. Energijsko čiščenje je lahko ključ do bolj uravnoteženega in srečnejšega življenja, zato preberite, kako lahko glede na svoje znamenje učinkovito očistite svojo energijo in se ponovno povežete s samim seboj.

Fizična aktivnost

Oven je znan po svoji ognjeni energiji in neustavljivi želji po akciji. Za vas je ključnega pomena, da se redno sproščate in obnavljate. Najboljši način za čiščenje energije je fizična aktivnost: tek, kolesarjenje ali intenzivna vadba pomagajo sprostiti nakopičeno napetost in prinesejo občutek svežine. Prav tako lahko poskusite z meditacijo ob svečah ali uporabite eterično olje rožmarina, ki spodbuja jasnost in energijo.

Čas na prostem

Biki so zemeljska znamenja, ki cenijo stabilnost in udobje. Vaše energijsko čiščenje mora vključevati naravo in zemljo. Preživljanje časa na prostem, vrtnarjenje ali preprosta hoja z bosimi nogami po travi bo pomagala, da se boste prizemljili in sprostiti negativno energijo. Prav tako lahko koristi uporaba kristalov, kot je na primer roževec, ki prinaša ljubezen in harmonijo.

Meditacija

Dvojčki so zračno znamenje, ki je vedno na poti in išče nove informacije. Za energijsko čiščenje je ključnega pomena, da umirite svoj um. Meditacija, dihalne vaje ali joga vam bodo pomagali najti notranji mir. Prav tako lahko uporabite eterično olje sivke ali citrusov, ki spodbujajo sprostitev in jasnost misli.

Sproščujoča kopel​

Raki so vodno znamenje, ki je zelo čustveno in intuitivno. Za energijsko čiščenje se povežite z vodo. Kopanje v morju, jezeru ali celo sproščujoča kopel doma vam bo pomagala sprostiti negativna čustva in obnoviti energijo. Prav tako lahko koristi uporaba eteričnega olja, na primer kamilice ali sandalovine, ki prinašata mir in harmonijo.

Za bike in kozoroge je vrtnarjenje. FOTO: Getty Images

Ples in petje

Levi so ognjeno znamenje, ki obožuje pozornost in ustvarjalnost. Za energijsko čiščenje je pomembno, da se izrazite in sprostite svojo ustvarjalno energijo. Ples, petje ali umetniško ustvarjanje bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. Prav tako lahko uporabite eterična olja, kot sta jasmin ali bergamotka, ki spodbujajo samozavest in veselje.

Proč z navlako

Device so zemeljska znamenja, ki cenijo red in čistočo. Za energijsko čiščenje je pomembno, da organizirate svoj prostor in se znebite nepotrebne navlake. Čiščenje doma, urejanje omar ali preprosto pospravljanje vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo in obnoviti harmonijo. Uporabite lahko eterično olje evkaliptusa ali mete, ki spodbujata svežino in jasnost.

Obisk galerije

Tehtnice so zračno znamenje, ki ceni ravnovesje in harmonijo. Za energijsko čiščenje se povežite z umetnostjo in lepoto. Obisk galerije, poslušanje glasbe ali umetniško ustvarjanje vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo in obnoviti harmonijo. Pomagate si lahko z eteričnim oljem vrtnice ali sandalovine, ki prinašata ljubezen in mir.

Notranja moč

Škorpijoni so vodno znamenje, ki je zelo intenzivno in strastno. Če se želite energijsko očistiti, se povežite s svojo notranjo močjo. Meditacija, dihalne vaje ali joga vam bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. V pomoč vsa je lahko eterično olje pačulija ali nageljnovih žbic, ki spodbujata transformacijo in moč.

Narava za energijo

Strelci so ognjeno znamenje, ki obožuje avanture in raziskovanje. Pomembno je, da se povežete z naravo in svobodo, saj to spodbuja energijsko čiščenje. Pohodništvo, kampiranje ali preživljanje časa na prostem vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo. Eterično olje cedre ali sandalovine spodbuja svobodo in jasnost.

Joga je za dvojčke, škorpijone, vodnarje. FOTO: Getty Images

Hoja po gozdu

Kozorogi so zemeljska znamenja, ki cenijo trdo delo in dosežke. Če bi se radi energijsko očistili, se povežite z zemljo in naravo. Vrtnarjenje, hoja po gozdu ali preživljanje časa na prostem vam bo pomagalo obnoviti harmonijo. Uporabite eterično olje ciprese, ki spodbuja stabilnost in prizemljenost.

Joga sprošča

Vodnarji so zračno znamenje, ki ceni svobodo in inovacije. Da bi se energijsko očistili, se povežite s svojo ustvarjalnostjo in svobodo. Meditacija, dihalne vaje ali joga bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. Prav pride tudi pomoč eteričnega olja: sivka ali limona spodbujata sprostitev in jasnost misli.

V kad

Ribe so vodno znamenje, ki je zelo intuitivno in sanjavo. Za energijsko čiščenje se povežite z vodo in svojo intuicijo. Kopanje, naj bo v morju, jezeru ali domači kadi, vam bo pomagalo sprostiti negativna čustva in obnoviti energijo. Eterično olje sivke ali kamilice prinaša mir in harmonijo, uporabite ju.