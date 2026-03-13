V ZVEZDAH

Očistimo svojo energijo

Odkrijte skrivnosti energijskega čiščenja po astroloških znamenjih
Rakom in ribam koristi kopel. FOTO: Ronstik/Getty Images

Za bike in kozoroge je vrtnarjenje. FOTO: Getty Images

Joga je za dvojčke, škorpijone, vodnarje. FOTO: Getty Images

N. N.
 13. 3. 2026 | 19:30
Vsako astrološko znamenje ima svoje edinstvene lastnosti in energijske potrebe. Vsi smo že kdaj občutili težo negativne energije ali preprosto potrebo po osvežitvi in obnovi. Energijsko čiščenje je lahko ključ do bolj uravnoteženega in srečnejšega življenja, zato preberite, kako lahko glede na svoje znamenje učinkovito očistite svojo energijo in se ponovno povežete s samim seboj.

Fizična aktivnost

Oven je znan po svoji ognjeni energiji in neustavljivi želji po akciji. Za vas je ključnega pomena, da se redno sproščate in obnavljate. Najboljši način za čiščenje energije je fizična aktivnost: tek, kolesarjenje ali intenzivna vadba pomagajo sprostiti nakopičeno napetost in prinesejo občutek svežine. Prav tako lahko poskusite z meditacijo ob svečah ali uporabite eterično olje rožmarina, ki spodbuja jasnost in energijo.

Čas na prostem

Biki so zemeljska znamenja, ki cenijo stabilnost in udobje. Vaše energijsko čiščenje mora vključevati naravo in zemljo. Preživljanje časa na prostem, vrtnarjenje ali preprosta hoja z bosimi nogami po travi bo pomagala, da se boste prizemljili in sprostiti negativno energijo. Prav tako lahko koristi uporaba kristalov, kot je na primer roževec, ki prinaša ljubezen in harmonijo.

Meditacija

Dvojčki so zračno znamenje, ki je vedno na poti in išče nove informacije. Za energijsko čiščenje je ključnega pomena, da umirite svoj um. Meditacija, dihalne vaje ali joga vam bodo pomagali najti notranji mir. Prav tako lahko uporabite eterično olje sivke ali citrusov, ki spodbujajo sprostitev in jasnost misli.

Sproščujoča kopel​

Raki so vodno znamenje, ki je zelo čustveno in intuitivno. Za energijsko čiščenje se povežite z vodo. Kopanje v morju, jezeru ali celo sproščujoča kopel doma vam bo pomagala sprostiti negativna čustva in obnoviti energijo. Prav tako lahko koristi uporaba eteričnega olja, na primer kamilice ali sandalovine, ki prinašata mir in harmonijo.

Ples in petje

Levi so ognjeno znamenje, ki obožuje pozornost in ustvarjalnost. Za energijsko čiščenje je pomembno, da se izrazite in sprostite svojo ustvarjalno energijo. Ples, petje ali umetniško ustvarjanje bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. Prav tako lahko uporabite eterična olja, kot sta jasmin ali bergamotka, ki spodbujajo samozavest in veselje.

Proč z navlako

Device so zemeljska znamenja, ki cenijo red in čistočo. Za energijsko čiščenje je pomembno, da organizirate svoj prostor in se znebite nepotrebne navlake. Čiščenje doma, urejanje omar ali preprosto pospravljanje vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo in obnoviti harmonijo. Uporabite lahko eterično olje evkaliptusa ali mete, ki spodbujata svežino in jasnost.

Obisk galerije

Tehtnice so zračno znamenje, ki ceni ravnovesje in harmonijo. Za energijsko čiščenje se povežite z umetnostjo in lepoto. Obisk galerije, poslušanje glasbe ali umetniško ustvarjanje vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo in obnoviti harmonijo. Pomagate si lahko z eteričnim oljem vrtnice ali sandalovine, ki prinašata ljubezen in mir.

Ne glede na znamenje obnovite energijo in se ponovno počutite polne življenja.

Notranja moč

Škorpijoni so vodno znamenje, ki je zelo intenzivno in strastno. Če se želite energijsko očistiti, se povežite s svojo notranjo močjo. Meditacija, dihalne vaje ali joga vam bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. V pomoč vsa je lahko eterično olje pačulija ali nageljnovih žbic, ki spodbujata transformacijo in moč.

Narava za energijo

Strelci so ognjeno znamenje, ki obožuje avanture in raziskovanje. Pomembno je, da se povežete z naravo in svobodo, saj to spodbuja energijsko čiščenje. Pohodništvo, kampiranje ali preživljanje časa na prostem vam bo pomagalo sprostiti negativno energijo. Eterično olje cedre ali sandalovine spodbuja svobodo in jasnost.

Hoja po gozdu

Kozorogi so zemeljska znamenja, ki cenijo trdo delo in dosežke. Če bi se radi energijsko očistili, se povežite z zemljo in naravo. Vrtnarjenje, hoja po gozdu ali preživljanje časa na prostem vam bo pomagalo obnoviti harmonijo. Uporabite eterično olje ciprese, ki spodbuja stabilnost in prizemljenost.

Joga sprošča

Vodnarji so zračno znamenje, ki ceni svobodo in inovacije. Da bi se energijsko očistili, se povežite s svojo ustvarjalnostjo in svobodo. Meditacija, dihalne vaje ali joga bodo pomagali sprostiti nakopičeno napetost in obnoviti energijo. Prav pride tudi pomoč eteričnega olja: sivka ali limona spodbujata sprostitev in jasnost misli.

V kad

Ribe so vodno znamenje, ki je zelo intuitivno in sanjavo. Za energijsko čiščenje se povežite z vodo in svojo intuicijo. Kopanje, naj bo v morju, jezeru ali domači kadi, vam bo pomagalo sprostiti negativna čustva in obnoviti energijo. Eterično olje sivke ali kamilice prinaša mir in harmonijo, uporabite ju.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
